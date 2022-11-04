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Замглавы Пентагона заявил о малой вероятности вторжения КНР на Тайвань - РИА Новости, 04.11.2022
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Замглавы Пентагона заявил о малой вероятности вторжения КНР на Тайвань
Замглавы Пентагона заявил о малой вероятности вторжения КНР на Тайвань - РИА Новости, 04.11.2022
Замглавы Пентагона заявил о малой вероятности вторжения КНР на Тайвань
Заместитель министра обороны США Колин Каль сомневается, что в ближайшие пару лет Китай предпримет действия по вторжению на Тайвань. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:45
2022-11-04T22:45
в мире
нэнси пелоси
дэвид коэн
си цзиньпин
сша
китай
тайвань
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны США Колин Каль сомневается, что в ближайшие пару лет Китай предпримет действия по вторжению на Тайвань."Я не думаю, что в ближайшее время Китай планирует совершить вторжение на Тайвань. Не думаю, что в ближайшие пару лет существует вероятность, что они вторгнутся", - заявил он во время своего выступления на конференции в институте Брукингса в пятницу.По мнению Каля, Пекин намерен усиливать давление на Тайвань, чтобы установить "новую норму" вокруг острова.В четверг представитель китайского посольства в США Цзин Цюань сообщил, что Пекин желает воссоединения материкового Китая с Тайванем как можно скорее, но конкретных сроков нет.Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Позднее американский адмирал Майк Гилдэй не исключил, что эскалация конфликта вокруг острова может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть "готовы к бою".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221028/tayvan-1827432245.html
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в мире, нэнси пелоси, дэвид коэн, си цзиньпин, сша, китай, тайвань, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Нэнси Пелоси, Дэвид Коэн, Си Цзиньпин, США, Китай, Тайвань, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
22:45 04.11.2022
 
Замглавы Пентагона заявил о малой вероятности вторжения КНР на Тайвань

Замглавы Пентагона Каль: КНР не планирует вторгнуться на Тайвань в ближайшие годы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкОсновной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны США Колин Каль сомневается, что в ближайшие пару лет Китай предпримет действия по вторжению на Тайвань.
"Я не думаю, что в ближайшее время Китай планирует совершить вторжение на Тайвань. Не думаю, что в ближайшие пару лет существует вероятность, что они вторгнутся", - заявил он во время своего выступления на конференции в институте Брукингса в пятницу.
Башня Тайбэй 101, Тайвань
28 октября, 11:08
Китай выразил высокую оценку позиции Путина по принадлежности Тайваня
По мнению Каля, Пекин намерен усиливать давление на Тайвань, чтобы установить "новую норму" вокруг острова.
В четверг представитель китайского посольства в США Цзин Цюань сообщил, что Пекин желает воссоединения материкового Китая с Тайванем как можно скорее, но конкретных сроков нет.
Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Позднее американский адмирал Майк Гилдэй не исключил, что эскалация конфликта вокруг острова может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть "готовы к бою".
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 11:25
В МИД КНР прокомментировали слова Блинкена об изменении статуса-кво Тайваня
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:46
США делают из Тайваня анти-Китай по примеру Украины, заявил эксперт
 
В миреНэнси ПелосиДэвид КоэнСи ЦзиньпинСШАКитайТайваньМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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