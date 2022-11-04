https://ria.ru/20221104/plan-1829292435.html

Замглавы Пентагона заявил о малой вероятности вторжения КНР на Тайвань

Замглавы Пентагона заявил о малой вероятности вторжения КНР на Тайвань - РИА Новости, 04.11.2022

Замглавы Пентагона заявил о малой вероятности вторжения КНР на Тайвань

Заместитель министра обороны США Колин Каль сомневается, что в ближайшие пару лет Китай предпримет действия по вторжению на Тайвань. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T22:45

2022-11-04T22:45

2022-11-04T22:45

в мире

нэнси пелоси

дэвид коэн

си цзиньпин

сша

китай

тайвань

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810682237_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_6732d803eda0d5ff87867901ce0c6f0c.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны США Колин Каль сомневается, что в ближайшие пару лет Китай предпримет действия по вторжению на Тайвань."Я не думаю, что в ближайшее время Китай планирует совершить вторжение на Тайвань. Не думаю, что в ближайшие пару лет существует вероятность, что они вторгнутся", - заявил он во время своего выступления на конференции в институте Брукингса в пятницу.По мнению Каля, Пекин намерен усиливать давление на Тайвань, чтобы установить "новую норму" вокруг острова.В четверг представитель китайского посольства в США Цзин Цюань сообщил, что Пекин желает воссоединения материкового Китая с Тайванем как можно скорее, но конкретных сроков нет.Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Позднее американский адмирал Майк Гилдэй не исключил, что эскалация конфликта вокруг острова может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть "готовы к бою".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221028/tayvan-1827432245.html

https://ria.ru/20221027/tayvan-1827124614.html

https://ria.ru/20221021/tayvan-1825733517.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нэнси пелоси, дэвид коэн, си цзиньпин, сша, китай, тайвань, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)