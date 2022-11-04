Замглавы Пентагона заявил о малой вероятности вторжения КНР на Тайвань
Замглавы Пентагона Каль: КНР не планирует вторгнуться на Тайвань в ближайшие годы
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкОсновной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны США Колин Каль сомневается, что в ближайшие пару лет Китай предпримет действия по вторжению на Тайвань.
"Я не думаю, что в ближайшее время Китай планирует совершить вторжение на Тайвань. Не думаю, что в ближайшие пару лет существует вероятность, что они вторгнутся", - заявил он во время своего выступления на конференции в институте Брукингса в пятницу.
По мнению Каля, Пекин намерен усиливать давление на Тайвань, чтобы установить "новую норму" вокруг острова.
В четверг представитель китайского посольства в США Цзин Цюань сообщил, что Пекин желает воссоединения материкового Китая с Тайванем как можно скорее, но конкретных сроков нет.
Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Позднее американский адмирал Майк Гилдэй не исключил, что эскалация конфликта вокруг острова может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть "готовы к бою".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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