https://ria.ru/20221104/pkhuket-1828710260.html

На Пхукете подсчитали число туристов из России

На Пхукете подсчитали число туристов из России - РИА Новости, 04.11.2022

На Пхукете подсчитали число туристов из России

Международный аэропорт Пхукета планирует установить рекорд по прибытиям россиян, по данным Генконсульства России, на иммиграционном контроле 1 ноября было... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T05:01

2022-11-04T05:01

2022-11-04T05:01

туризм

туризм

новости - туризм

пхукет (остров)

аэрофлот

s7 airlines

туристы

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Пхукета планирует установить рекорд по прибытиям россиян, по данным Генконсульства России, на иммиграционном контроле 1 ноября было зафиксировано прохождение 1544 обладателей наших паспортов, сообщает газета "Новости Пхукета".Это не самый высокий показатель после возобновления прямых рейсов, первый из которых прибыл 30 октября, это чартер Pegas Touristik.Регулярные рейсы на остров в настоящий момент осуществляет "Аэрофлот" (два из Москвы ежедневно, утром и вечером). Также три раза в неделю летают из Москвы чартеры "Икара", а в ближайшие дни S7 откроет полеты из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.Если текущий уровень ежедневных прибытий сохранится, то эксперты прогнозируют, что по итогам ноября Россия снова выйдет в лидеры по числу турпотока на Пхукет, как было в январе и феврале 2022 года.

https://ria.ru/20221101/puteshestviya-1828010143.html

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, пхукет (остров), аэрофлот, s7 airlines, туристы, куда можно лететь, отдых на море