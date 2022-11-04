Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете подсчитали число туристов из России - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221104/pkhuket-1828710260.html
На Пхукете подсчитали число туристов из России
На Пхукете подсчитали число туристов из России - РИА Новости, 04.11.2022
На Пхукете подсчитали число туристов из России
Международный аэропорт Пхукета планирует установить рекорд по прибытиям россиян, по данным Генконсульства России, на иммиграционном контроле 1 ноября было... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T05:01
2022-11-04T05:01
туризм
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
аэрофлот
s7 airlines
туристы
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Пхукета планирует установить рекорд по прибытиям россиян, по данным Генконсульства России, на иммиграционном контроле 1 ноября было зафиксировано прохождение 1544 обладателей наших паспортов, сообщает газета "Новости Пхукета".Это не самый высокий показатель после возобновления прямых рейсов, первый из которых прибыл 30 октября, это чартер Pegas Touristik.Регулярные рейсы на остров в настоящий момент осуществляет "Аэрофлот" (два из Москвы ежедневно, утром и вечером). Также три раза в неделю летают из Москвы чартеры "Икара", а в ближайшие дни S7 откроет полеты из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.Если текущий уровень ежедневных прибытий сохранится, то эксперты прогнозируют, что по итогам ноября Россия снова выйдет в лидеры по числу турпотока на Пхукет, как было в январе и феврале 2022 года.
https://ria.ru/20221101/puteshestviya-1828010143.html
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, пхукет (остров), аэрофлот, s7 airlines, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Аэрофлот, S7 Airlines, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
05:01 04.11.2022
 
На Пхукете подсчитали число туристов из России

Пхукет фиксирует более 1300-1600 прибытий россиян в день после возобновления рейсов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Пхукета планирует установить рекорд по прибытиям россиян, по данным Генконсульства России, на иммиграционном контроле 1 ноября было зафиксировано прохождение 1544 обладателей наших паспортов, сообщает газета "Новости Пхукета".
Это не самый высокий показатель после возобновления прямых рейсов, первый из которых прибыл 30 октября, это чартер Pegas Touristik.
Регулярные рейсы на остров в настоящий момент осуществляет "Аэрофлот" (два из Москвы ежедневно, утром и вечером). Также три раза в неделю летают из Москвы чартеры "Икара", а в ближайшие дни S7 откроет полеты из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.
Если текущий уровень ежедневных прибытий сохранится, то эксперты прогнозируют, что по итогам ноября Россия снова выйдет в лидеры по числу турпотока на Пхукет, как было в январе и феврале 2022 года.
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 04:49Туризм
Эксперты рассказали, в какие страны можно улететь с Дальнего Востока
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмПхукет (остров)АэрофлотS7 Airlinesтуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала