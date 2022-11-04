https://ria.ru/20221104/pkhuket-1828710260.html
На Пхукете подсчитали число туристов из России
На Пхукете подсчитали число туристов из России - РИА Новости, 04.11.2022
На Пхукете подсчитали число туристов из России
Международный аэропорт Пхукета планирует установить рекорд по прибытиям россиян, по данным Генконсульства России, на иммиграционном контроле 1 ноября было... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T05:01
2022-11-04T05:01
2022-11-04T05:01
туризм
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новости - туризм
пхукет (остров)
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Пхукета планирует установить рекорд по прибытиям россиян, по данным Генконсульства России, на иммиграционном контроле 1 ноября было зафиксировано прохождение 1544 обладателей наших паспортов, сообщает газета "Новости Пхукета".Это не самый высокий показатель после возобновления прямых рейсов, первый из которых прибыл 30 октября, это чартер Pegas Touristik.Регулярные рейсы на остров в настоящий момент осуществляет "Аэрофлот" (два из Москвы ежедневно, утром и вечером). Также три раза в неделю летают из Москвы чартеры "Икара", а в ближайшие дни S7 откроет полеты из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.Если текущий уровень ежедневных прибытий сохранится, то эксперты прогнозируют, что по итогам ноября Россия снова выйдет в лидеры по числу турпотока на Пхукет, как было в январе и феврале 2022 года.
https://ria.ru/20221101/puteshestviya-1828010143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пхукет (остров), аэрофлот, s7 airlines, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Аэрофлот, S7 Airlines, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
На Пхукете подсчитали число туристов из России
Пхукет фиксирует более 1300-1600 прибытий россиян в день после возобновления рейсов