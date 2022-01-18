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Туризм
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Россияне раскупили дешевые туры в Таиланд
Россияне раскупили дешевые туры в Таиланд - РИА Новости, 18.01.2022
Россияне раскупили дешевые туры в Таиланд
Недорогих путевок из России в Таиланд на сегодняшний день практически нет, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:44
2022-01-18T11:44
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
туризм
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Недорогих путевок из России в Таиланд на сегодняшний день практически нет, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Средний чек, по данным ряда экспертов, сейчас находится на уровне 160 тысяч рублей на двоих на 10 дней без перелета. Это чуть дешевле новогодних цен, но существенно дороже, чем до пандемии. Так, в начале января 2020 года путевки можно было купить за 90 тысяч рублей на двоих на 10 ночей. Таким образом, "бюджетного" туризма из России в Таиланд сейчас почти нет.По словам Ломидзе, иммиграционная служба Пхукета сообщила, что с 1 ноября по 15 января на остров прилетели более 31 тысячи отдыхающих из РФ. "Таиланду из-за достаточно сложных условий въезда непросто конкурировать с доступными пляжными направлениями. Королевство не входило в топ стран, где россияне провели новогодние праздники, но и провальным спрос назвать тоже нельзя", — рассказала Ломидзе.Ломидзе пояснила, что у Таиланда есть свои поклонники, и они едут в страну, несмотря на не самые простые и часто меняющиеся условия въезда. Так, в декабре Таиланд исключил из "песочницы" 16 провинций, оставив только Пхукет. Однако 11 января в "песочницу" вернулись три региона – Краби, Пхангнга, с прилетом в аэропорт Пхукета, и Сураттхани, где доступны только острова Самуи, Пханган и Ко-Тао.
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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
11:44 18.01.2022
 
Россияне раскупили дешевые туры в Таиланд

АТОР: дешевых туров из России в Таиланд практически не осталось

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкСитуация в Тайланде в связи с коронавирусом
Ситуация в Тайланде в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Недорогих путевок из России в Таиланд на сегодняшний день практически нет, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Средний чек, по данным ряда экспертов, сейчас находится на уровне 160 тысяч рублей на двоих на 10 дней без перелета. Это чуть дешевле новогодних цен, но существенно дороже, чем до пандемии. Так, в начале января 2020 года путевки можно было купить за 90 тысяч рублей на двоих на 10 ночей.
Таким образом, "бюджетного" туризма из России в Таиланд сейчас почти нет.
"Россия вновь заняла первое место по турпотоку на Пхукет", — указала глава АТОР, добавив, что после новогодних праздников спрос на Таиланд еще больше оживился. Есть компании, где объем январских бронирований даже превышает аналогичные данные 2019 года.
По словам Ломидзе, иммиграционная служба Пхукета сообщила, что с 1 ноября по 15 января на остров прилетели более 31 тысячи отдыхающих из РФ.
"Таиланду из-за достаточно сложных условий въезда непросто конкурировать с доступными пляжными направлениями. Королевство не входило в топ стран, где россияне провели новогодние праздники, но и провальным спрос назвать тоже нельзя", — рассказала Ломидзе.
Ломидзе пояснила, что у Таиланда есть свои поклонники, и они едут в страну, несмотря на не самые простые и часто меняющиеся условия въезда. Так, в декабре Таиланд исключил из "песочницы" 16 провинций, оставив только Пхукет. Однако 11 января в "песочницу" вернулись три региона – Краби, Пхангнга, с прилетом в аэропорт Пхукета, и Сураттхани, где доступны только острова Самуи, Пханган и Ко-Тао.
Российские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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Таиланд планирует ввести въездной сбор с иностранных туристов
 
ТуризмТаиландПхукет (остров)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзетуристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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