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Россияне раскупили дешевые туры в Таиланд

Россияне раскупили дешевые туры в Таиланд - РИА Новости, 18.01.2022

Россияне раскупили дешевые туры в Таиланд

Недорогих путевок из России в Таиланд на сегодняшний день практически нет, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:44

2022-01-18T11:44

2022-01-18T11:44

туризм

таиланд

пхукет (остров)

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Недорогих путевок из России в Таиланд на сегодняшний день практически нет, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Средний чек, по данным ряда экспертов, сейчас находится на уровне 160 тысяч рублей на двоих на 10 дней без перелета. Это чуть дешевле новогодних цен, но существенно дороже, чем до пандемии. Так, в начале января 2020 года путевки можно было купить за 90 тысяч рублей на двоих на 10 ночей. Таким образом, "бюджетного" туризма из России в Таиланд сейчас почти нет.По словам Ломидзе, иммиграционная служба Пхукета сообщила, что с 1 ноября по 15 января на остров прилетели более 31 тысячи отдыхающих из РФ. "Таиланду из-за достаточно сложных условий въезда непросто конкурировать с доступными пляжными направлениями. Королевство не входило в топ стран, где россияне провели новогодние праздники, но и провальным спрос назвать тоже нельзя", — рассказала Ломидзе.Ломидзе пояснила, что у Таиланда есть свои поклонники, и они едут в страну, несмотря на не самые простые и часто меняющиеся условия въезда. Так, в декабре Таиланд исключил из "песочницы" 16 провинций, оставив только Пхукет. Однако 11 января в "песочницу" вернулись три региона – Краби, Пхангнга, с прилетом в аэропорт Пхукета, и Сураттхани, где доступны только острова Самуи, Пханган и Ко-Тао.

https://ria.ru/20220112/tailand-1767510368.html

таиланд

пхукет (остров)

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