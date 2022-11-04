Антонов оценил ход переговоров России и США об обмене заключенными
Антонов: детали диалога России и США по заключенным не должны появляться в публичном поле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя — РИА Новости. Детали переговоров России и США об обмене заключенными не должны появляться в публичном поле, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Два президента согласовали канал, по которому ведутся переговоры. Надо дать возможность коллегам, чтобы они добились результата. Для нас самое главное, чтобы как можно больше россиян, находящихся в застенках, вернулись домой. Это работа тонкая, требует тишины, спокойной атмосферы", — сказал Антонов журналистам.
Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отбывающих наказание в Россию.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".