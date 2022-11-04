https://ria.ru/20221104/peregovory-1829150316.html

Антонов оценил ход переговоров России и США об обмене заключенными

Антонов оценил ход переговоров России и США об обмене заключенными - РИА Новости, 04.11.2022

Антонов оценил ход переговоров России и США об обмене заключенными

Детали переговоров России и США об обмене заключенными не должны появляться в публичном поле, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T01:45

2022-11-04T01:45

2022-11-04T01:45

в мире

анатолий антонов

бриттни грайнер

россия

сша

вашингтон (штат)

пол уилан

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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя — РИА Новости. Детали переговоров России и США об обмене заключенными не должны появляться в публичном поле, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отбывающих наказание в Россию.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".

https://ria.ru/20221104/gosdep-1829150040.html

россия

сша

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в мире, анатолий антонов, бриттни грайнер, россия, сша, вашингтон (штат), пол уилан