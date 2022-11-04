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Антонов оценил ход переговоров России и США об обмене заключенными - РИА Новости, 04.11.2022
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Антонов оценил ход переговоров России и США об обмене заключенными
Антонов оценил ход переговоров России и США об обмене заключенными - РИА Новости, 04.11.2022
Антонов оценил ход переговоров России и США об обмене заключенными
Детали переговоров России и США об обмене заключенными не должны появляться в публичном поле, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T01:45
2022-11-04T01:45
в мире
анатолий антонов
бриттни грайнер
россия
сша
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пол уилан
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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя — РИА Новости. Детали переговоров России и США об обмене заключенными не должны появляться в публичном поле, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отбывающих наказание в Россию.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
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в мире, анатолий антонов, бриттни грайнер, россия, сша, вашингтон (штат), пол уилан
В мире, Анатолий Антонов, Бриттни Грайнер, Россия, США, Вашингтон (штат), Пол Уилан
01:45 04.11.2022
 
Антонов оценил ход переговоров России и США об обмене заключенными

Антонов: детали диалога России и США по заключенным не должны появляться в публичном поле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя — РИА Новости. Детали переговоров России и США об обмене заключенными не должны появляться в публичном поле, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Два президента согласовали канал, по которому ведутся переговоры. Надо дать возможность коллегам, чтобы они добились результата. Для нас самое главное, чтобы как можно больше россиян, находящихся в застенках, вернулись домой. Это работа тонкая, требует тишины, спокойной атмосферы", — сказал Антонов журналистам.
Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отбывающих наказание в Россию.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
01:41
Госдеп практически не принимает российских дипломатов, сообщил Антонов
 
В миреАнатолий АнтоновБриттни ГрайнерРоссияСШАВашингтон (штат)Пол Уилан
 
 
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