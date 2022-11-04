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В Херсонской области задержали наводчика ВСУ, следившего за дивизией ВДВ - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/navodchik-1829263447.html
В Херсонской области задержали наводчика ВСУ, следившего за дивизией ВДВ
В Херсонской области задержали наводчика ВСУ, следившего за дивизией ВДВ - РИА Новости, 04.11.2022
В Херсонской области задержали наводчика ВСУ, следившего за дивизией ВДВ
В Каховском районе Херсонской области задержали наводчика, передававшего украинской стороне сведения о дислокации и передвижениях 76-й дивизии ВДВ и... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:34
2022-11-04T19:46
специальная военная операция на украине
технологии
польша
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
viber
ак-74м
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КАХОВКА (Херсонская область), 4 ноя — РИА Новости. В Каховском районе Херсонской области задержали наводчика, передававшего украинской стороне сведения о дислокации и передвижениях 76-й дивизии ВДВ и осуществлявшего корректировку артиллерийских ударов по месту расположения десантников, сообщил корреспондент РИА Новости."В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Дмитрий Гавриляк, 1988 года рождения, в период с 3 по 4 октября 2022 года осуществлял фото- и видеофиксацию передвижений подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в районе пункта временной дислокации, в ночь с 5 на 6 октября 2022 года фиксировал места попаданий артиллерии ВСУ, утром 6 октября 2022 года зафиксировал результаты огневого поражения подразделений дивизии", — сообщил РИА Новости представитель силовиков.Гавриляк признался, что все собранные материалы он отправлял с использованием мессенджеров Viber и Telegram родственникам, находящимся в Польше и имеющим связи с украинскими военными, а также использовал различные Telegram-боты, предназначенные для сбора информации о местах дислокации и передвижениях подразделений вооруженных сил.Силовики обнаружили в смартфоне Гавриляка координаты дома в Каховском районе, записанные в приложении "Календарь". Выехавшая на место оперативная группа обнаружила в этом доме самодельное взрывное устройство, сделанное из нескольких гранатометов, в том числе РПГ-18, РПГ-22, РПО-А, и двух МРО-А, а также автомат АК-74М и два магазина к нему с 60 патронами.Поскольку извлечение взрывного устройства не представлялось возможным из-за опасности взрыва, сотрудники подразделений спецназначения уничтожили его на месте путем управляемого подрыва.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
60
Допрос наводчика ВСУ
Силовики задержали в Каховском районе Херсонской области наводчика, который передавал украинской стороне сведения о дислокации и передвижении российских подразделений и осуществлял корректировку артударов. По данным из его телефона был найден тайник с оружием и взрывными.
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технологии, польша, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, viber, ак-74м
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Польша, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Viber, АК-74М
18:34 04.11.2022 (обновлено: 19:46 04.11.2022)
 
В Херсонской области задержали наводчика ВСУ, следившего за дивизией ВДВ

В Херсонской области задержали наводчика, корректировавшего удар ВСУ по дивизии ВДВ

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КАХОВКА (Херсонская область), 4 ноя — РИА Новости. В Каховском районе Херсонской области задержали наводчика, передававшего украинской стороне сведения о дислокации и передвижениях 76-й дивизии ВДВ и осуществлявшего корректировку артиллерийских ударов по месту расположения десантников, сообщил корреспондент РИА Новости.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Дмитрий Гавриляк, 1988 года рождения, в период с 3 по 4 октября 2022 года осуществлял фото- и видеофиксацию передвижений подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в районе пункта временной дислокации, в ночь с 5 на 6 октября 2022 года фиксировал места попаданий артиллерии ВСУ, утром 6 октября 2022 года зафиксировал результаты огневого поражения подразделений дивизии", — сообщил РИА Новости представитель силовиков.
Гавриляк признался, что все собранные материалы он отправлял с использованием мессенджеров Viber и Telegram родственникам, находящимся в Польше и имеющим связи с украинскими военными, а также использовал различные Telegram-боты, предназначенные для сбора информации о местах дислокации и передвижениях подразделений вооруженных сил.
Силовики обнаружили в смартфоне Гавриляка координаты дома в Каховском районе, записанные в приложении "Календарь". Выехавшая на место оперативная группа обнаружила в этом доме самодельное взрывное устройство, сделанное из нескольких гранатометов, в том числе РПГ-18, РПГ-22, РПО-А, и двух МРО-А, а также автомат АК-74М и два магазина к нему с 60 патронами.
Поскольку извлечение взрывного устройства не представлялось возможным из-за опасности взрыва, сотрудники подразделений спецназначения уничтожили его на месте путем управляемого подрыва.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииПольшаВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФViberАК-74М
 
 
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