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Путин подписал закон, позволяющий призывать граждан с неснятой судимостью - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин подписал закон, позволяющий призывать граждан с неснятой судимостью
Путин подписал закон, позволяющий призывать граждан с неснятой судимостью - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон, позволяющий призывать граждан с неснятой судимостью
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:42
2022-11-04T14:46
безопасность
частичная мобилизация в россии
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон предусматривает, что призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. Исключение составят ряд статей Уголовного кодекса.Так, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.Также под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20221104/putin-1829219233.html
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безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Частичная мобилизация в России, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:42 04.11.2022 (обновлено: 14:46 04.11.2022)
 
Путин подписал закон, позволяющий призывать граждан с неснятой судимостью

Путин подписал закон, позволяющий призывать по мобилизации граждан с неснятой судимостью

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает, что призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. Исключение составят ряд статей Уголовного кодекса.
Так, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Также под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:40Специальная военная операция на Украине
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
 
БезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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