https://ria.ru/20221104/matvienko-1829195380.html

Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада

Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада - РИА Новости, 04.11.2022

Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада

Россия не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет, Москва считает важным многополярное устройство мира, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:07

2022-11-04T12:07

2022-11-04T12:34

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Россия не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет, Москва считает важным многополярное устройство мира, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Но диктат не приемлет. Мы не собираемся становиться новым гегемоном. Эту тупиковый путь. Россия отстаивает право на свободное развитие – своё и всех государств планеты", - написала спикер в своем блоге в "ВКонтакте".Она напомнила слова российского президента о том, что как прежде уже не будет."Мы верим в силу здравого смысла. Новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше - тем лучше", - подчеркнула сенатор.Матвиенко также отметила, что специальная военная операция на Украине – "больше, чем военная акция". "Это важный этап борьбы за достойное будущее всего человечества, за его сохранение как сообщества свободных, мыслящих, созидающих людей, живущих полнокровной жизнью на принципах социальной справедливости, равноправия, взаимопомощи", - написала спикер.

https://ria.ru/20221104/matvienko-1829165423.html

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россия, валентина матвиенко, москва, совет федерации рф, общество, украина