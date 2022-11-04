Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/matvienko-1829195380.html
Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада
Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада - РИА Новости, 04.11.2022
Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада
Россия не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет, Москва считает важным многополярное устройство мира, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:07
2022-11-04T12:34
россия
валентина матвиенко
москва
совет федерации рф
общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Россия не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет, Москва считает важным многополярное устройство мира, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Но диктат не приемлет. Мы не собираемся становиться новым гегемоном. Эту тупиковый путь. Россия отстаивает право на свободное развитие – своё и всех государств планеты", - написала спикер в своем блоге в "ВКонтакте".Она напомнила слова российского президента о том, что как прежде уже не будет."Мы верим в силу здравого смысла. Новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше - тем лучше", - подчеркнула сенатор.Матвиенко также отметила, что специальная военная операция на Украине – "больше, чем военная акция". "Это важный этап борьбы за достойное будущее всего человечества, за его сохранение как сообщества свободных, мыслящих, созидающих людей, живущих полнокровной жизнью на принципах социальной справедливости, равноправия, взаимопомощи", - написала спикер.
https://ria.ru/20221104/matvienko-1829165423.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, москва, совет федерации рф, общество, украина
Россия, Валентина Матвиенко, Москва, Совет Федерации РФ, Общество, Украина
12:07 04.11.2022 (обновлено: 12:34 04.11.2022)
 
Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада

Матвиенко: Россия не считала и не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Россия не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет, Москва считает важным многополярное устройство мира, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Но диктат не приемлет. Мы не собираемся становиться новым гегемоном. Эту тупиковый путь. Россия отстаивает право на свободное развитие – своё и всех государств планеты", - написала спикер в своем блоге в "ВКонтакте".
Она напомнила слова российского президента о том, что как прежде уже не будет.
"Мы верим в силу здравого смысла. Новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше - тем лучше", - подчеркнула сенатор.
Матвиенко также отметила, что специальная военная операция на Украине – "больше, чем военная акция". "Это важный этап борьбы за достойное будущее всего человечества, за его сохранение как сообщества свободных, мыслящих, созидающих людей, живущих полнокровной жизнью на принципах социальной справедливости, равноправия, взаимопомощи", - написала спикер.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
08:04
Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства
 
РоссияВалентина МатвиенкоМоскваСовет Федерации РФОбществоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала