https://ria.ru/20221104/matvienko-1829165423.html

Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022

Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства и отметила, что для защиты суверенитета страны необходима консолидация всего... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T08:04

2022-11-04T08:04

2022-11-04T08:04

общество

валентина матвиенко

кузьма минин (сухорукий)

дмитрий пожарский

россия

москва

совет федерации рф

день народного единства в россии

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства и отметила, что для защиты суверенитета страны необходима консолидация всего общества.По ее словам, героическими поступками предки завещали нам заботиться об Отечестве, трудиться ради его развития, беречь мир и национальное согласие."Сегодня для защиты суверенитета Российской Федерации, сохранения ее уникального культурного и богатейшего природного наследия необходима консолидация всего общества. Вспоминая об уроках прошлого, мы видим всю важность духовного единства граждан в обеспечении независимости государства, повышении его безопасности", - отметила она.Матвиенко подчеркнула, что патриотизм, человеколюбие и созидание имеют для россиян особую ценность."Они передаются из поколения в поколение, являются прочным стержнем нашей генетической памяти. Только объединив усилия, мы сможем достичь поставленных целей, решить стратегически важные задачи во имя торжества правды и справедливости, укрепления и процветания Отчизны", - уверена она.

https://ria.ru/20221104/prazdnik-1828595472.html

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общество, валентина матвиенко, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, россия, москва, совет федерации рф, день народного единства в россии