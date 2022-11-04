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Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
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Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства
Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства и отметила, что для защиты суверенитета страны необходима консолидация всего... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T08:04
2022-11-04T08:04
общество
валентина матвиенко
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
россия
москва
совет федерации рф
день народного единства в россии
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства и отметила, что для защиты суверенитета страны необходима консолидация всего общества.По ее словам, героическими поступками предки завещали нам заботиться об Отечестве, трудиться ради его развития, беречь мир и национальное согласие."Сегодня для защиты суверенитета Российской Федерации, сохранения ее уникального культурного и богатейшего природного наследия необходима консолидация всего общества. Вспоминая об уроках прошлого, мы видим всю важность духовного единства граждан в обеспечении независимости государства, повышении его безопасности", - отметила она.Матвиенко подчеркнула, что патриотизм, человеколюбие и созидание имеют для россиян особую ценность."Они передаются из поколения в поколение, являются прочным стержнем нашей генетической памяти. Только объединив усилия, мы сможем достичь поставленных целей, решить стратегически важные задачи во имя торжества правды и справедливости, укрепления и процветания Отчизны", - уверена она.
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общество, валентина матвиенко, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, россия, москва, совет федерации рф, день народного единства в россии
Общество, Валентина Матвиенко, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Россия, Москва, Совет Федерации РФ, День народного единства в России
08:04 04.11.2022
 
Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

Матвиенко: для защиты суверенитета России необходима консолидация всего общества

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства и отметила, что для защиты суверенитета страны необходима консолидация всего общества.
"В многовековой истории России было немало переломных этапов, когда судьба страны зависела от мужества, сплоченности и воли народа. В тяжелые времена ответственность за спасение Родины, борьба за ее будущее становились главным для людей. Так, в 1612 году великий подвиг ополченцев во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским позволил освободить Москву от польских интервентов, положить конец смутам и раздорам, спасти государство от распада", - говорится в обращении спикера.
По ее словам, героическими поступками предки завещали нам заботиться об Отечестве, трудиться ради его развития, беречь мир и национальное согласие.
"Сегодня для защиты суверенитета Российской Федерации, сохранения ее уникального культурного и богатейшего природного наследия необходима консолидация всего общества. Вспоминая об уроках прошлого, мы видим всю важность духовного единства граждан в обеспечении независимости государства, повышении его безопасности", - отметила она.
Матвиенко подчеркнула, что патриотизм, человеколюбие и созидание имеют для россиян особую ценность.
"Они передаются из поколения в поколение, являются прочным стержнем нашей генетической памяти. Только объединив усилия, мы сможем достичь поставленных целей, решить стратегически важные задачи во имя торжества правды и справедливости, укрепления и процветания Отчизны", - уверена она.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
04:07
День народного единства в России
 
ОбществоВалентина МатвиенкоКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийРоссияМоскваСовет Федерации РФДень народного единства в России
 
 
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