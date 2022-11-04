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Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT
Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT - РИА Новости, 04.11.2022
Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT
Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, и его помощники рассматривают возможность ввести функцию платных личных сообщений, позволяющей РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T02:04
2022-11-04T02:04
2022-11-04T02:04
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, и его помощники рассматривают возможность ввести функцию платных личных сообщений, позволяющей писать широко известным пользователям соцсети, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.По данным газеты, пользователи социальной сети смогут "отправлять личные сообщения любимым знаменитостям за символическую плату". Как отмечается, плата за такие сообщения может составлять несколько долларов, точная сумма до сих не определена. Согласно документам, которые попали в распоряжение издания, Twitter, скорее всего, будет получать определенную долю от оплаты.Как отмечают источники газеты, планы по созданию платных личных сообщений остаются неясными, и нет никаких гарантий, что функция будет запущена.Ранее американская газета Washington Post сообщала, что Twitter работает над функцией, которая позволит пользователям размещать видео на платформе и взимать плату за его просмотры. Кроме того, Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT
NYT: Маск рассматривает возможность введения платных личных сообщений в Twitter
ВАШИНГТОН, 4 ноя
— РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, и его помощники рассматривают возможность ввести функцию платных личных сообщений, позволяющей писать широко известным пользователям соцсети, сообщает газета New York Times
со ссылкой на источники.
По данным газеты, пользователи социальной сети смогут "отправлять личные сообщения любимым знаменитостям за символическую плату". Как отмечается, плата за такие сообщения может составлять несколько долларов, точная сумма до сих не определена. Согласно документам, которые попали в распоряжение издания, Twitter, скорее всего, будет получать определенную долю от оплаты.
Как отмечают источники газеты, планы по созданию платных личных сообщений остаются неясными, и нет никаких гарантий, что функция будет запущена.
Ранее американская газета Washington Post сообщала, что Twitter работает над функцией, которая позволит пользователям размещать видео на платформе и взимать плату за его просмотры. Кроме того, Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.