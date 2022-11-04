https://ria.ru/20221104/mask-1829152821.html

Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT

Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT - РИА Новости, 04.11.2022

Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT

Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, и его помощники рассматривают возможность ввести функцию платных личных сообщений, позволяющей РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T02:04

2022-11-04T02:04

2022-11-04T02:04

в мире

технологии

илон маск

twitter

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, и его помощники рассматривают возможность ввести функцию платных личных сообщений, позволяющей писать широко известным пользователям соцсети, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.По данным газеты, пользователи социальной сети смогут "отправлять личные сообщения любимым знаменитостям за символическую плату". Как отмечается, плата за такие сообщения может составлять несколько долларов, точная сумма до сих не определена. Согласно документам, которые попали в распоряжение издания, Twitter, скорее всего, будет получать определенную долю от оплаты.Как отмечают источники газеты, планы по созданию платных личных сообщений остаются неясными, и нет никаких гарантий, что функция будет запущена.Ранее американская газета Washington Post сообщала, что Twitter работает над функцией, которая позволит пользователям размещать видео на платформе и взимать плату за его просмотры. Кроме того, Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221103/mask-1829138363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, технологии, илон маск, twitter