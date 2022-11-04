Рейтинг@Mail.ru
Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/mask-1829152821.html
Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT
Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT - РИА Новости, 04.11.2022
Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT
Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, и его помощники рассматривают возможность ввести функцию платных личных сообщений, позволяющей РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T02:04
2022-11-04T02:04
в мире
технологии
илон маск
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, и его помощники рассматривают возможность ввести функцию платных личных сообщений, позволяющей писать широко известным пользователям соцсети, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.По данным газеты, пользователи социальной сети смогут "отправлять личные сообщения любимым знаменитостям за символическую плату". Как отмечается, плата за такие сообщения может составлять несколько долларов, точная сумма до сих не определена. Согласно документам, которые попали в распоряжение издания, Twitter, скорее всего, будет получать определенную долю от оплаты.Как отмечают источники газеты, планы по созданию платных личных сообщений остаются неясными, и нет никаких гарантий, что функция будет запущена.Ранее американская газета Washington Post сообщала, что Twitter работает над функцией, которая позволит пользователям размещать видео на платформе и взимать плату за его просмотры. Кроме того, Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://ria.ru/20221103/mask-1829138363.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_238:204:2697:2048_1920x0_80_0_0_b54fa53c9a773f3862f1f61172c76c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
02:04 04.11.2022
 
Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT

NYT: Маск рассматривает возможность введения платных личных сообщений в Twitter

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 ноя РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, и его помощники рассматривают возможность ввести функцию платных личных сообщений, позволяющей писать широко известным пользователям соцсети, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, пользователи социальной сети смогут "отправлять личные сообщения любимым знаменитостям за символическую плату". Как отмечается, плата за такие сообщения может составлять несколько долларов, точная сумма до сих не определена. Согласно документам, которые попали в распоряжение издания, Twitter, скорее всего, будет получать определенную долю от оплаты.
Как отмечают источники газеты, планы по созданию платных личных сообщений остаются неясными, и нет никаких гарантий, что функция будет запущена.
Ранее американская газета Washington Post сообщала, что Twitter работает над функцией, которая позволит пользователям размещать видео на платформе и взимать плату за его просмотры. Кроме того, Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 23:08
СМИ: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter
 
В миреТехнологииИлон МаскTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала