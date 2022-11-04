https://ria.ru/20221104/koreya-1829178329.html

Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности самолетов КНДР

Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности самолетов КНДР - РИА Новости, 04.11.2022

Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности самолетов КНДР

Десятки южнокорейских истребителей поднялись в воздух после того, как обнаружилось "приведение в движение" военных самолетов КНДР, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:18

2022-11-04T10:18

2022-11-04T11:48

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Десятки южнокорейских истребителей поднялись в воздух после того, как обнаружилось "приведение в движение" военных самолетов КНДР, передает агентство Ренхап."Южная Корея зафиксировала приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов, отреагировала отправкой истребителей-невидимок", — говорится в сообщении.По уточненным данным, всего взлетели около 80 истребителей, тогда как в воздушном пространстве КНДР находились более сотни самолетов.С конца сентября Северная Корея провела уже 11 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела рекордные четыре с половиной тысячи километров. Помимо этого, проходят артиллерийские стрельбы, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. В Пхеньяне утверждают, что вся эта активность стала ответом на "провокации" со стороны Сеула, который в последнее время проводит многочисленные военные учения как самостоятельно, так и вместе с США и Японией.

https://ria.ru/20221103/kndr-1829103137.html

южная корея

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, кндр (северная корея)