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Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности самолетов КНДР - РИА Новости, 04.11.2022
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Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности самолетов КНДР
Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности самолетов КНДР - РИА Новости, 04.11.2022
Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности самолетов КНДР
Десятки южнокорейских истребителей поднялись в воздух после того, как обнаружилось "приведение в движение" военных самолетов КНДР, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:18
2022-11-04T11:48
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Десятки южнокорейских истребителей поднялись в воздух после того, как обнаружилось "приведение в движение" военных самолетов КНДР, передает агентство Ренхап."Южная Корея зафиксировала приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов, отреагировала отправкой истребителей-невидимок", — говорится в сообщении.По уточненным данным, всего взлетели около 80 истребителей, тогда как в воздушном пространстве КНДР находились более сотни самолетов.С конца сентября Северная Корея провела уже 11 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела рекордные четыре с половиной тысячи километров. Помимо этого, проходят артиллерийские стрельбы, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. В Пхеньяне утверждают, что вся эта активность стала ответом на "провокации" со стороны Сеула, который в последнее время проводит многочисленные военные учения как самостоятельно, так и вместе с США и Японией.
https://ria.ru/20221103/kndr-1829103137.html
южная корея
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
10:18 04.11.2022 (обновлено: 11:48 04.11.2022)
 
Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности самолетов КНДР

Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности 180 военных самолетов КНДР

CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces / Истребитель F-16 Вооруженных сил Республики Корея
Истребитель F-16 Вооруженных сил Республики Корея - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces /
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Десятки южнокорейских истребителей поднялись в воздух после того, как обнаружилось "приведение в движение" военных самолетов КНДР, передает агентство Ренхап.
"Южная Корея зафиксировала приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов, отреагировала отправкой истребителей-невидимок", — говорится в сообщении.
По уточненным данным, всего взлетели около 80 истребителей, тогда как в воздушном пространстве КНДР находились более сотни самолетов.
С конца сентября Северная Корея провела уже 11 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела рекордные четыре с половиной тысячи километров. Помимо этого, проходят артиллерийские стрельбы, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. В Пхеньяне утверждают, что вся эта активность стала ответом на "провокации" со стороны Сеула, который в последнее время проводит многочисленные военные учения как самостоятельно, так и вместе с США и Японией.
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