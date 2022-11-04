https://ria.ru/20221104/kitay-1829207618.html

Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Евросоюза

Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Евросоюза - РИА Новости, 04.11.2022

Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Евросоюза

Отношения Китая и Евросоюза не направлены против третьих сторон и не должны им подчиняться или же контролироваться, заявил в пятницу председатель КНР Си... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:40

2022-11-04T13:40

2022-11-04T13:57

в мире

китай

германия

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евросоюз

си цзиньпин

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олаф шольц

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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Отношения Китая и Евросоюза не направлены против третьих сторон и не должны им подчиняться или же контролироваться, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине."Отношения Китая и ЕС связаны со стабильностью глобальной структуры и процветанием евразийского континента, и заслуживают того, чтобы обе стороны прикладывали усилия для их защиты и развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что "Китай всегда рассматривал Европу в качестве всеобъемлющего стратегического партнера, всегда поддерживал стратегическую независимость ЕС, и надеется, что Европа будет стабильной и процветающей".По его словам, чем сложнее становится ситуация, тем сильнее Китай и ЕС должны придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды, диалога и сотрудничества."Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с Германией и ЕС в международных делах, совместно искать решения глобальных проблем, таких как реагирование на изменение климата, защита биоразнообразия и обеспечение продовольственной безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20221102/tayvan-1828787350.html

https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html

китай

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, германия, европа, евросоюз, си цзиньпин, мид кнр, олаф шольц