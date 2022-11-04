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Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Евросоюза - РИА Новости, 04.11.2022
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Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Евросоюза
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Евросоюза - РИА Новости, 04.11.2022
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Евросоюза
Отношения Китая и Евросоюза не направлены против третьих сторон и не должны им подчиняться или же контролироваться, заявил в пятницу председатель КНР Си... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:40
2022-11-04T13:57
в мире
китай
германия
европа
евросоюз
си цзиньпин
мид кнр
олаф шольц
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Отношения Китая и Евросоюза не направлены против третьих сторон и не должны им подчиняться или же контролироваться, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине."Отношения Китая и ЕС связаны со стабильностью глобальной структуры и процветанием евразийского континента, и заслуживают того, чтобы обе стороны прикладывали усилия для их защиты и развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что "Китай всегда рассматривал Европу в качестве всеобъемлющего стратегического партнера, всегда поддерживал стратегическую независимость ЕС, и надеется, что Европа будет стабильной и процветающей".По его словам, чем сложнее становится ситуация, тем сильнее Китай и ЕС должны придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды, диалога и сотрудничества."Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с Германией и ЕС в международных делах, совместно искать решения глобальных проблем, таких как реагирование на изменение климата, защита биоразнообразия и обеспечение продовольственной безопасности", - добавил он.
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в мире, китай, германия, европа, евросоюз, си цзиньпин, мид кнр, олаф шольц
В мире, Китай, Германия, Европа, Евросоюз, Си Цзиньпин, МИД КНР, Олаф Шольц
13:40 04.11.2022 (обновлено: 13:57 04.11.2022)
 
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Евросоюза

Си Цзиньпин: отношения Китая и Евросоюза не должны контролироваться третьими сторонами

© Kay NietfeldПредседатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
© Kay Nietfeld
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Отношения Китая и Евросоюза не направлены против третьих сторон и не должны им подчиняться или же контролироваться, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине.
"Отношения Китая и ЕС связаны со стабильностью глобальной структуры и процветанием евразийского континента, и заслуживают того, чтобы обе стороны прикладывали усилия для их защиты и развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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Он отметил, что "Китай всегда рассматривал Европу в качестве всеобъемлющего стратегического партнера, всегда поддерживал стратегическую независимость ЕС, и надеется, что Европа будет стабильной и процветающей".
"Китай твердо придерживается того, что отношения КНР и ЕС не нацелены против третьих сторон, не зависят от них и не контролируются ими", - подчеркнул китайский лидер.
По его словам, чем сложнее становится ситуация, тем сильнее Китай и ЕС должны придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды, диалога и сотрудничества.
"Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с Германией и ЕС в международных делах, совместно искать решения глобальных проблем, таких как реагирование на изменение климата, защита биоразнообразия и обеспечение продовольственной безопасности", - добавил он.
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