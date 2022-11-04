13:40 04.11.2022 (обновлено: 13:57 04.11.2022)
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Евросоюза
Си Цзиньпин: отношения Китая и Евросоюза не должны контролироваться третьими сторонами
© Kay NietfeldПредседатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
© Kay Nietfeld
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Отношения Китая и Евросоюза не направлены против третьих сторон и не должны им подчиняться или же контролироваться, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине.
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Он отметил, что "Китай всегда рассматривал Европу в качестве всеобъемлющего стратегического партнера, всегда поддерживал стратегическую независимость ЕС, и надеется, что Европа будет стабильной и процветающей".
"Китай твердо придерживается того, что отношения КНР и ЕС не нацелены против третьих сторон, не зависят от них и не контролируются ими", - подчеркнул китайский лидер.
По его словам, чем сложнее становится ситуация, тем сильнее Китай и ЕС должны придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды, диалога и сотрудничества.
"Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с Германией и ЕС в международных делах, совместно искать решения глобальных проблем, таких как реагирование на изменение климата, защита биоразнообразия и обеспечение продовольственной безопасности", - добавил он.
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