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Си Цзиньпин призвал ФРГ к совместной работе для развития мира - РИА Новости, 04.11.2022
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Си Цзиньпин призвал ФРГ к совместной работе для развития мира
Си Цзиньпин призвал ФРГ к совместной работе для развития мира - РИА Новости, 04.11.2022
Си Цзиньпин призвал ФРГ к совместной работе для развития мира
Китай и Германия в условиях нестабильной международной обстановки и хаоса должны работать сообща, чтобы внести больший вклад в поддержание мира и развития во... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T07:53
2022-11-04T13:44
в мире
си цзиньпин
олаф шольц
китай
германия
пекин
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай и Германия в условиях нестабильной международной обстановки и хаоса должны работать сообща, чтобы внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с официальным визитом Шольца в пятницу утром в Доме народных собраний в центре Пекине.Он отметил, что визит Шольца в Пекин проходит в год, когда страны отмечают 50-летие с момента установления дипломатических отношений.По его словам, 50-летняя история показала, что, лишь соблюдая принципы взаимного уважения, стараясь отыскать точки соприкосновения при сохранении разногласий, поддерживая контакты и учась друг у друга, ведя взаимовыгодное сотрудничестве, можно добиться того, чтобы основное направление двусторонних отношений не отклонялось в сторону и сами отношения будут продвигаться устойчивыми темпами.
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в мире, си цзиньпин, олаф шольц, китай, германия, пекин
В мире, Си Цзиньпин, Олаф Шольц, Китай, Германия, Пекин
07:53 04.11.2022 (обновлено: 13:44 04.11.2022)
 
Си Цзиньпин призвал ФРГ к совместной работе для развития мира

Си Цзиньпин призвал Шольца работать вместе для мира и развития на фоне глобального хаоса

© AP Photo / Kay NietfeldПредседатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Kay Nietfeld
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай и Германия в условиях нестабильной международной обстановки и хаоса должны работать сообща, чтобы внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с официальным визитом Шольца в пятницу утром в Доме народных собраний в центре Пекине.
"В настоящее время международная ситуация сложна и изменчива. Будучи влиятельными державами, Китай и Германия в условиях нестабильной обстановки и хаоса должны работать сообща, чтобы внести больший вклад в мир и развитие во всем мире", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что визит Шольца в Пекин проходит в год, когда страны отмечают 50-летие с момента установления дипломатических отношений.
По его словам, 50-летняя история показала, что, лишь соблюдая принципы взаимного уважения, стараясь отыскать точки соприкосновения при сохранении разногласий, поддерживая контакты и учась друг у друга, ведя взаимовыгодное сотрудничестве, можно добиться того, чтобы основное направление двусторонних отношений не отклонялось в сторону и сами отношения будут продвигаться устойчивыми темпами.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
07:05
Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран
 
В миреСи ЦзиньпинОлаф ШольцКитайГерманияПекин
 
 
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