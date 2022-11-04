07:53 04.11.2022 (обновлено: 13:44 04.11.2022)
Си Цзиньпин призвал ФРГ к совместной работе для развития мира
Си Цзиньпин призвал Шольца работать вместе для мира и развития на фоне глобального хаоса
© AP Photo / Kay NietfeldПредседатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Kay Nietfeld
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай и Германия в условиях нестабильной международной обстановки и хаоса должны работать сообща, чтобы внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с официальным визитом Шольца в пятницу утром в Доме народных собраний в центре Пекине.
"В настоящее время международная ситуация сложна и изменчива. Будучи влиятельными державами, Китай и Германия в условиях нестабильной обстановки и хаоса должны работать сообща, чтобы внести больший вклад в мир и развитие во всем мире", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что визит Шольца в Пекин проходит в год, когда страны отмечают 50-летие с момента установления дипломатических отношений.
По его словам, 50-летняя история показала, что, лишь соблюдая принципы взаимного уважения, стараясь отыскать точки соприкосновения при сохранении разногласий, поддерживая контакты и учась друг у друга, ведя взаимовыгодное сотрудничестве, можно добиться того, чтобы основное направление двусторонних отношений не отклонялось в сторону и сами отношения будут продвигаться устойчивыми темпами.