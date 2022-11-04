https://ria.ru/20221104/kitay-1829164627.html

Си Цзиньпин призвал ФРГ к совместной работе для развития мира

Си Цзиньпин призвал ФРГ к совместной работе для развития мира - РИА Новости, 04.11.2022

Си Цзиньпин призвал ФРГ к совместной работе для развития мира

Китай и Германия в условиях нестабильной международной обстановки и хаоса должны работать сообща, чтобы внести больший вклад в поддержание мира и развития во... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T07:53

2022-11-04T07:53

2022-11-04T13:44

в мире

си цзиньпин

олаф шольц

китай

германия

пекин

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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай и Германия в условиях нестабильной международной обстановки и хаоса должны работать сообща, чтобы внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с официальным визитом Шольца в пятницу утром в Доме народных собраний в центре Пекине.Он отметил, что визит Шольца в Пекин проходит в год, когда страны отмечают 50-летие с момента установления дипломатических отношений.По его словам, 50-летняя история показала, что, лишь соблюдая принципы взаимного уважения, стараясь отыскать точки соприкосновения при сохранении разногласий, поддерживая контакты и учась друг у друга, ведя взаимовыгодное сотрудничестве, можно добиться того, чтобы основное направление двусторонних отношений не отклонялось в сторону и сами отношения будут продвигаться устойчивыми темпами.

https://ria.ru/20221104/kitay-1829162728.html

китай

германия

пекин

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в мире, си цзиньпин, олаф шольц, китай, германия, пекин