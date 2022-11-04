https://ria.ru/20221104/kitay-1829162728.html

Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран

Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран - РИА Новости, 04.11.2022

Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран

Китай уверен, что визит в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, поможет углубить сотрудничество в различных... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T07:05

2022-11-04T07:05

2022-11-04T13:53

в мире

си цзиньпин

германия

китай

олаф шольц

пекин

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ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Китай уверен, что визит в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, поможет углубить сотрудничество в различных сферах, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Шольцем.Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с официальным визитом Шольца в пятницу утром в Доме народных собраний в центре Пекина."Вы стали первым европейским лидером, посетившим Китай после 20-го съезда Коммунистической партии Китая, это также ваш первый визит в Китай с момента вступления в должность. Уверен, что визит укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, углубит практическое сотрудничество в различных областях, а также наметит планы по дальнейшему развитию отношений Китая и Германии", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.

https://ria.ru/20221102/kitay-1828635749.html

https://ria.ru/20221031/vstrecha-1828279287.html

германия

китай

пекин

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в мире, си цзиньпин, германия, китай, олаф шольц, пекин