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Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран - РИА Новости, 04.11.2022
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Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран
Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран - РИА Новости, 04.11.2022
Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран
Китай уверен, что визит в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, поможет углубить сотрудничество в различных... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T07:05
2022-11-04T13:53
в мире
си цзиньпин
германия
китай
олаф шольц
пекин
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ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Китай уверен, что визит в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, поможет углубить сотрудничество в различных сферах, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Шольцем.Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с официальным визитом Шольца в пятницу утром в Доме народных собраний в центре Пекина."Вы стали первым европейским лидером, посетившим Китай после 20-го съезда Коммунистической партии Китая, это также ваш первый визит в Китай с момента вступления в должность. Уверен, что визит укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, углубит практическое сотрудничество в различных областях, а также наметит планы по дальнейшему развитию отношений Китая и Германии", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.
https://ria.ru/20221102/kitay-1828635749.html
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в мире, си цзиньпин, германия, китай, олаф шольц, пекин
В мире, Си Цзиньпин, Германия, Китай, Олаф Шольц, Пекин
07:05 04.11.2022 (обновлено: 13:53 04.11.2022)
 
Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран

CCTV: Си Цзиньпин выразил уверенность, что визит Шольца в Пекин укрепит доверие двух стран

© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Китай уверен, что визит в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, поможет углубить сотрудничество в различных сферах, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Шольцем.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 12:59
Си Цзиньпин призвал Пакистан вместе "стоять на правильной стороне истории"
Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с официальным визитом Шольца в пятницу утром в Доме народных собраний в центре Пекина.
"Вы стали первым европейским лидером, посетившим Китай после 20-го съезда Коммунистической партии Китая, это также ваш первый визит в Китай с момента вступления в должность. Уверен, что визит укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, углубит практическое сотрудничество в различных областях, а также наметит планы по дальнейшему развитию отношений Китая и Германии", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 22:13
Госдеп оценил возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина на G20
 
В миреСи ЦзиньпинГерманияКитайОлаф ШольцПекин
 
 
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