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Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран
Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран - РИА Новости, 04.11.2022
Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран
Китай уверен, что визит в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, поможет углубить сотрудничество в различных... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T07:05
2022-11-04T07:05
2022-11-04T13:53
в мире
си цзиньпин
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китай
олаф шольц
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ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Китай уверен, что визит в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, поможет углубить сотрудничество в различных сферах, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Шольцем.Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с официальным визитом Шольца в пятницу утром в Доме народных собраний в центре Пекина."Вы стали первым европейским лидером, посетившим Китай после 20-го съезда Коммунистической партии Китая, это также ваш первый визит в Китай с момента вступления в должность. Уверен, что визит укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, углубит практическое сотрудничество в различных областях, а также наметит планы по дальнейшему развитию отношений Китая и Германии", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.
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в мире, си цзиньпин, германия, китай, олаф шольц, пекин
В мире, Си Цзиньпин, Германия, Китай, Олаф Шольц, Пекин
07:05 04.11.2022 (обновлено: 13:53 04.11.2022)
Си Цзиньпин заявил, что визит Шольца поможет укрепить доверие двух стран
CCTV: Си Цзиньпин выразил уверенность, что визит Шольца в Пекин укрепит доверие двух стран