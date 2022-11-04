https://ria.ru/20221104/karabakh-1829204358.html

Бизнесмена Варданяна назначили главой правительства Карабаха

Бизнесмена Варданяна назначили главой правительства Карабаха - РИА Новости, 04.11.2022

Бизнесмена Варданяна назначили главой правительства Карабаха

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил главой правительства отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из России... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:15

2022-11-04T13:15

2022-11-04T16:56

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нагорный карабах

россия

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ЕРЕВАН, 4 ноя — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил главой правительства отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из России предпринимателя Рубена Варданяна, сообщили в пресс-службе Арутюняна."Четвертого ноября Арутюнян подписал указ об освобождении Артака Артемовича Бегларяна с поста государственного министра (главы правительства. — Прим. ред.). Государственным министром Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) назначен Рубен Карленович Варданян", — говорится в сообщении.Отмечается, что он будет координировать сферы здравоохранения, юстиции, внешних сношений, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, финансов и экономики.Так, под его координацией будут действовать главы Службы государственного контроля, Комитета кадастра и управления государственным имуществом, Комитета по вопросам материального ущерба, Комитета государственных доходов, Комитета по управлению государственными инспекциями, а также председатель Водного комитета Армении.

https://ria.ru/20220917/karabakh-1817558904.html

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в мире, нагорный карабах, россия