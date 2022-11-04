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Бизнесмена Варданяна назначили главой правительства Карабаха - РИА Новости, 04.11.2022
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Бизнесмена Варданяна назначили главой правительства Карабаха
Бизнесмена Варданяна назначили главой правительства Карабаха - РИА Новости, 04.11.2022
Бизнесмена Варданяна назначили главой правительства Карабаха
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил главой правительства отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из России... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:15
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в мире
нагорный карабах
россия
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ЕРЕВАН, 4 ноя — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил главой правительства отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из России предпринимателя Рубена Варданяна, сообщили в пресс-службе Арутюняна."Четвертого ноября Арутюнян подписал указ об освобождении Артака Артемовича Бегларяна с поста государственного министра (главы правительства. — Прим. ред.). Государственным министром Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) назначен Рубен Карленович Варданян", — говорится в сообщении.Отмечается, что он будет координировать сферы здравоохранения, юстиции, внешних сношений, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, финансов и экономики.Так, под его координацией будут действовать главы Службы государственного контроля, Комитета кадастра и управления государственным имуществом, Комитета по вопросам материального ущерба, Комитета государственных доходов, Комитета по управлению государственными инспекциями, а также председатель Водного комитета Армении.
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в мире, нагорный карабах, россия
В мире, Нагорный Карабах, Россия
13:15 04.11.2022 (обновлено: 16:56 04.11.2022)
 
Бизнесмена Варданяна назначили главой правительства Карабаха

В НКР сообщили о назначении на пост главы правительства республики бизнесмена Варданяна

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРубен Варданян
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рубен Варданян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 ноя — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил главой правительства отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из России предпринимателя Рубена Варданяна, сообщили в пресс-службе Арутюняна.
"Четвертого ноября Арутюнян подписал указ об освобождении Артака Артемовича Бегларяна с поста государственного министра (главы правительства. — Прим. ред.). Государственным министром Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) назначен Рубен Карленович Варданян", — говорится в сообщении.
Отмечается, что он будет координировать сферы здравоохранения, юстиции, внешних сношений, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, финансов и экономики.
Так, под его координацией будут действовать главы Службы государственного контроля, Комитета кадастра и управления государственным имуществом, Комитета по вопросам материального ущерба, Комитета государственных доходов, Комитета по управлению государственными инспекциями, а также председатель Водного комитета Армении.
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