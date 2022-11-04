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Президент Ирана жестко ответил Байдену после обещания "освободить" Иран - РИА Новости, 04.11.2022
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Президент Ирана жестко ответил Байдену после обещания "освободить" Иран
Президент Ирана жестко ответил Байдену после обещания "освободить" Иран - РИА Новости, 04.11.2022
Президент Ирана жестко ответил Байдену после обещания "освободить" Иран
Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание президента США "освободить" Иран заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад, передает IRNA. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:43
2022-11-04T19:53
в мире
джо байден
иран
корпус стражей исламской революции
сша
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание президента США "освободить" Иран заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад, передает IRNA.Одиннадцатого февраля 1979 года в Иране произошла Исламская революция. Власть в стране перешла в руки духовенства во главе с имамом Хомейни. Весной 1979 года был проведен референдум. Население проголосовало за образование в Иране Исламской республики — вся власть сосредотачивалась в руках духовенства, а главой страны и ее духовным лидером становился Хомейни. После его смерти пост занял преемник — аятолла Али Хаменеи.Ранее глава Белого дома Джо Байден, выступая в Калифорнии, заявил о намерении "освободить" Иран. При этом он сразу добавил, что страна "освободит себя сама".В Иране уже полтора месяца продолжаются беспорядки. Их поводом стала гибель Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие нападают на полицейских, военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции и других силовиков. Власти страны обвиняют Запад в поддержке протестов.
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в мире, джо байден, иран, корпус стражей исламской революции, сша, тегеран (город)
В мире, Джо Байден, Иран, Корпус стражей исламской революции, США, Тегеран (город)
12:43 04.11.2022 (обновлено: 19:53 04.11.2022)
 
Президент Ирана жестко ответил Байдену после обещания "освободить" Иран

Президент Ирана Раиси в ответ на обещания Байдена заявил, что страна уже свободна

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание президента США "освободить" Иран заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад, передает IRNA.

"Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен. Тегеран никогда не станет дойной коровой США", — сказал он, выступая перед сторонниками Исламской революции.

Одиннадцатого февраля 1979 года в Иране произошла Исламская революция. Власть в стране перешла в руки духовенства во главе с имамом Хомейни. Весной 1979 года был проведен референдум. Население проголосовало за образование в Иране Исламской республики — вся власть сосредотачивалась в руках духовенства, а главой страны и ее духовным лидером становился Хомейни. После его смерти пост занял преемник — аятолла Али Хаменеи.
Ранее глава Белого дома Джо Байден, выступая в Калифорнии, заявил о намерении "освободить" Иран. При этом он сразу добавил, что страна "освободит себя сама".
В Иране уже полтора месяца продолжаются беспорядки. Их поводом стала гибель Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие нападают на полицейских, военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции и других силовиков. Власти страны обвиняют Запад в поддержке протестов.
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