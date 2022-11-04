https://ria.ru/20221104/iran-1829199786.html

Президент Ирана жестко ответил Байдену после обещания "освободить" Иран

Президент Ирана жестко ответил Байдену после обещания "освободить" Иран - РИА Новости, 04.11.2022

Президент Ирана жестко ответил Байдену после обещания "освободить" Иран

Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание президента США "освободить" Иран заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад, передает IRNA. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:43

2022-11-04T12:43

2022-11-04T19:53

в мире

джо байден

иран

корпус стражей исламской революции

сша

тегеран (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749969134_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_61f187249a64511862054e485beedd08.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание президента США "освободить" Иран заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад, передает IRNA.Одиннадцатого февраля 1979 года в Иране произошла Исламская революция. Власть в стране перешла в руки духовенства во главе с имамом Хомейни. Весной 1979 года был проведен референдум. Население проголосовало за образование в Иране Исламской республики — вся власть сосредотачивалась в руках духовенства, а главой страны и ее духовным лидером становился Хомейни. После его смерти пост занял преемник — аятолла Али Хаменеи.Ранее глава Белого дома Джо Байден, выступая в Калифорнии, заявил о намерении "освободить" Иран. При этом он сразу добавил, что страна "освободит себя сама".В Иране уже полтора месяца продолжаются беспорядки. Их поводом стала гибель Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие нападают на полицейских, военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции и других силовиков. Власти страны обвиняют Запад в поддержке протестов.

https://ria.ru/20221103/voyna-1828818307.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, иран, корпус стражей исламской революции, сша, тегеран (город)