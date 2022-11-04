12:43 04.11.2022 (обновлено: 19:53 04.11.2022)
Президент Ирана жестко ответил Байдену после обещания "освободить" Иран
Президент Ирана Раиси в ответ на обещания Байдена заявил, что страна уже свободна
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание президента США "освободить" Иран заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад, передает IRNA.
"Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен. Тегеран никогда не станет дойной коровой США", — сказал он, выступая перед сторонниками Исламской революции.
Одиннадцатого февраля 1979 года в Иране произошла Исламская революция. Власть в стране перешла в руки духовенства во главе с имамом Хомейни. Весной 1979 года был проведен референдум. Население проголосовало за образование в Иране Исламской республики — вся власть сосредотачивалась в руках духовенства, а главой страны и ее духовным лидером становился Хомейни. После его смерти пост занял преемник — аятолла Али Хаменеи.
Ранее глава Белого дома Джо Байден, выступая в Калифорнии, заявил о намерении "освободить" Иран. При этом он сразу добавил, что страна "освободит себя сама".
В Иране уже полтора месяца продолжаются беспорядки. Их поводом стала гибель Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие нападают на полицейских, военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции и других силовиков. Власти страны обвиняют Запад в поддержке протестов.
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