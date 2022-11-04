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Си Цзиньпин пообещал расширить рынки для импорта

Си Цзиньпин пообещал расширить рынки для импорта - РИА Новости, 04.11.2022

Си Цзиньпин пообещал расширить рынки для импорта

Китай поделится с зарубежными партнерами возможностями растущих национальных рынков, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии V китайской международной... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:45

2022-11-04T19:45

2022-11-04T19:45

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МОСКВА, 4 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай поделится с зарубежными партнерами возможностями растущих национальных рынков, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии V китайской международной импортной ЭКСПО 4 ноября."Мы будем делиться со всеми странами и партнерами широкими возможностями своего огромного рынка, ускорять формирование мощного внутреннего рынка…расширять импорт высококачественной продукции…расширять открытую всему миру сеть свободной торговли высокого стандарта", - подчеркнул глава китайского государства.По его словам, "открытость – важная движущая сила прогресса человеческой цивилизации и неминуемый путь к процветанию и развитию всего мира". "Важно продвигать вперед экономическую глобализацию, наращивать новые драйверы для развития и приносить плоды развития народам всех стран мира", - уверен Си.Посыл главы китайского государства положительно восприняли в России."Китай - ведущий внешнеторговый партнёр России, поэтому обозначенный Си Цзиньпином на открытии ЭКСПО курс на открытость экономики, расширение импорта высококачественной продукции, имеет практическое, прикладное значение для российских экспортёров. Полагаю, очень важным то, что вновь подтвержден курс на расширение открытости китайской экономики", - заявил сразу после выступления Си в интервью CGTN заместитель торгового представителя РФ в КНР Алексей Ефимов.Россия на нынешней ЭКСПО представлена более чем тремя десятками компаний. Это производители пищевой- и агропродукции, потребительских товаров, медицинского оборудования, а также логистические компании. Среди них – такие гиганты, как "Трансконтейнер", "Агроэкспорт" и "Балтика". В рамках российской программы на ЭКСПО состоятся презентация промышленного потенциала РФ, а также бизнес-миссия производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. Ожидается подписание ряда контрактов, в том числе – в области лесной промышленности.Бизнесмены констатируют: российское представительство могло быть куда шире, но сказались ограничения мобильности, действующие в Китае на фоне политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Вместе с тем, у россиян сохраняется уверенность, что в следующем году с ожидаемым смягчением эпидемических ограничений на VI ЭКСПО пожалует в разы больше предпринимателей из РФ, возродится национальный павильон России, подскочит объем сделок. Благо, интерес к китайскому рынку в России есть, и очень большой."Надеемся на скорейшее смягчение противоэпидемических ограничений и восстановление нормального делового обмена, беспроблемных поездок предпринимателей в Китай, ведь импортное ЭКСПО - одно из важнейших мероприятий, проводимых в КНР в сфере внешней торговли. Россия всегда была важнейшим участником этой ярмарки, мы видим огромный интерес к российской продукции в Китае, причём уже не только к традиционно популярным продуктам питания, но и гораздо более широкому спектру промышленных товаров", - отметил в связи с этим замторгпреда России.Обращение Си к участникам V импортного ЭКСПО стало его первым публичным выступлением после состоявшихся в октябре ХХ съезда Компартии Китая и выборов высшего руководства этой правящей в КНР партии. На самом партсъезде неоднократно говорилось о приверженности Китая запущенной более 40 лет назад политике открытости внешнему миру. В частности, была подтверждена готовность КНР в дальнейшем развивать взаимодействие с зарубежными партнерами и не возводить барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве. "Китай выступает за взаимовыгодное сотрудничество и открытость, привержен глобализации, готов делиться возможностями развития со всем миром", - отмечено в докладе Си Цзиньпина к участникам высоких партийных прений. Показательно, что Си упомянул принцип открытости внешнему миру четыре раза.Этому принципу следует и довольно молодая (обозначена в мае 2020 года) стратегия "двойной циркуляции", лежащая в основе новой парадигмы китайского экономического развития. Она предполагает "опору на национальную экономику при обеспечении положительного взаимодополнения внутреннего и внешнего экономических циклов", пояснил на съезде Си Цзиньпин.При этом официальный Пекин постоянно и уверенно опровергает опасения западных наблюдателей о том, что эта стратегия может привести к созданию "железного занавеса" между китайской и глобальной экономиками. Так, официальный представитель ХХ партсъезда Сунь Ели подчеркнул: "Следуя этой парадигме ("двойной циркуляции" - прим. ред.), мы сможем лучше связать потенциалы китайского и внешних рынков. Принцип открытости китайской экономики остается неизменным, мы поступательно расширяем международное сотрудничество. У нас работает 21 экспериментальная зона свободной торговли, где сняты все ограничения на зарубежные инвестиции в производственный сектор, значительно сокращен "негатив лист". Мы инициировали глобальную интеграционную инициативу "Одного пояса одного пути", являемся участниками созданной в нынешнем году крупнейшей в мире зоны свободной торговли Всестороннего регионального экономического партнерства".Таким образом, политика "двойной циркуляции", ни в коем случае не предполагает ограничений ВЭД, а, скорее, просто отражает реалии китайской экономики, которая все меньше зависит от внешних рынков и все больше опирается на собственные силы. Еще в 2020 году Си Цзиньпин отметил, что КНР с момента глобального экономического кризиса 2008 года более, чем вдвое повысила вклад внутреннего потребления в рост ВВП. Соотношение объема внешней торговли к национальному ВВП в Китае упало с 67% в 2006 году до 32% в 2019-м. Впрочем, падение процентных показателей далеко не означает "ужимания" китайских рынков для иностранцев: за последние 10 лет страна более, чем удвоила свой валовый продукт, соответственно, в абсолютных показателях, объемы торговли не падают, но растут.Политику открытости внешнему миру Китай подтвердил не только словом на ХХ съезде КПК, но и делом сразу после завершения партсъезда. Страна "выкатила" целый ряд инициатив по расширению открытости для иностранного бизнеса. Так, 25 октября КНР опубликовала новый пакет из 15 мер по привлечению инокапитала. В профильном документе отмечается, что политика открытости "должна выливаться в конкретные, осязаемые проекты с участием иностранного капитала". Среди наиболее заметных мер – разрешение зарубежным компаниям размещать акции на китайских фондовых биржах, упрощение процедур въезда в Китай управленческого персонала зарубежных компаний и высококлассных специалистов на фоне сохраняющихся ограничений мобильности в целях борьбы с COVID-19.Двумя днями позже - 28 октября – Китай опубликовал обновленный каталог секторов, в которых поощряются иноинвестиции. Список расширился на 239 позиций, достигнув 1474 пунктов. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года. Госкомитет КНР по делам реформ и развития отметил, что упор в привлечении иновинвестиций будет по-прежнему сделан на производственный сектор, а также на проекты, интегрирующие производство и сектор услуг.За два дня до открытия ЭКСПО – 3 ноября – стало известно о решении Китая в три раза увеличить количество демонстрационных зон развития импорта: к уже действующим 14 добавят еще 29. Они будут работать практически в каждой административной единице КНР. Одна из них появится в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, где с 2019 года уже действует ориентированная на РФ зона свободной торговли.Отклик на конкретные меры КНР по расширению ВЭД - рост уверенности в Китае зарубежного бизнеса. Результаты проведенного Китайским советом развития международной торговли опроса среди действующих в стране предприятий с участием инокапитала свидетельствуют: 96,9% респондентов укрепили свою уверенность в китайских рынках, положительно восприняв решения ХХ съезда Компартии Китая.Как результат, уверенно растет приток иностранного капитала в страну. Объем освоенных с начала года иноинвестиций в Китае по итогам сентября превысил 1 трлн юаней, сообщило Минкоммерции КНР. Прирост составил 15,6% по сравнению с тремя кварталами 2021 года. В долларовом исчислении процент роста больше: 18,9%. Более 70% иностранных капиталовложений освоено в секторе услуг. Рекордсменами по темпам роста освоенных иноинвестиций стало высокотехнологичное производство (48,6%). Суверенными лидерами по росту инвестиций в КНР стали Германия (114,3%), Республика Корея (90,7%) и Япония (39,5%).Стабильно развивается и внешняя торговля КНР, которая по итогам трех кварталов подскочила на 9,9% в годовом исчислении – до 31,11 триллиона юаней ($4,3 трлн). Импорт развивался более скромными темпами (5,2% - до 13,44 триллиона юаней), однако пространство для роста сохраняется, и довольно большое. По прогнозу инвестбанка UBS, объем внутреннего потребления в КНР в 2020-2025 гг. увеличится в полтора раза: с 8 триллионов долларов до 12 триллионов долларов. Это создает огромные возможности для зарубежных поставщиков.Напомним, что еще на открытии первой импортной ЭКСПО в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил: общий объем китайского импорта товаров и услуг в ближайшие 15 лет составит 40 триллионов долларов. В том числе, будет импортировано товаров на 30 триллионов долларов и услуг на 10 триллионов долларов. Можно быть уверенным, что Китай этот план выполнит даже несмотря на "форс-мажоры" вроде коронавирусной пандемии и экономической радикализации Запада.

https://ria.ru/20221104/katyusha-1829223900.html

https://ria.ru/20221103/karta-1828979833.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, си цзиньпин, китай, москва, трансконтейнер, россия, ubs