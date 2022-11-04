Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе, заявили в Минске
Госпогранкомитет: Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе с Белоруссией
© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Польская сторона нагнетает обстановку фейками вокруг ситуации на границе с Белоруссией, заявила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии в пятницу.
"Информация о фактах задержания беженцев на польской стороне, публикуемая Пограничной стражей, никогда не сопровождается соответствующими фото и видеодоказательствами. Польская сторона вбрасывает исключительно текстовую информацию с целью нагнетания обстановки и оправдания нахождения большого количества военнослужащих вблизи границы с Беларусью, несмотря на возведенное "неприступное для беженцев" заграждение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского погранкомитета.
В ГПК подчеркнули, что распространение голословных заявлений без каких-либо подтверждающих визуальных материалов может указывать на спланированную информационную кампанию.
"Граждане Сирии, Йемена, Египта, Ирака, Камеруна, Марокко, Шри-Ланки, задержанные на территории Польши, не допущены к официальной процедуре предоставления защиты на территории Евросоюза. Польские пограничники также не сообщают, куда направлены все 117 иностранцев, есть ли среди них женщины и дети, а также нуждаются ли они в медицинской помощи и теплых вещах", - обращает внимание белорусская погранслужба.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.