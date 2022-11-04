https://ria.ru/20221104/granitsa-1829220568.html

Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе, заявили в Минске

Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе, заявили в Минске - РИА Новости, 04.11.2022

Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе, заявили в Минске

Польская сторона нагнетает обстановку фейками вокруг ситуации на границе с Белоруссией, заявила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК)... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:48

2022-11-04T14:48

2022-11-04T14:48

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Польская сторона нагнетает обстановку фейками вокруг ситуации на границе с Белоруссией, заявила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии в пятницу."Информация о фактах задержания беженцев на польской стороне, публикуемая Пограничной стражей, никогда не сопровождается соответствующими фото и видеодоказательствами. Польская сторона вбрасывает исключительно текстовую информацию с целью нагнетания обстановки и оправдания нахождения большого количества военнослужащих вблизи границы с Беларусью, несмотря на возведенное "неприступное для беженцев" заграждение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского погранкомитета.В ГПК подчеркнули, что распространение голословных заявлений без каких-либо подтверждающих визуальных материалов может указывать на спланированную информационную кампанию."Граждане Сирии, Йемена, Египта, Ирака, Камеруна, Марокко, Шри-Ланки, задержанные на территории Польши, не допущены к официальной процедуре предоставления защиты на территории Евросоюза. Польские пограничники также не сообщают, куда направлены все 117 иностранцев, есть ли среди них женщины и дети, а также нуждаются ли они в медицинской помощи и теплых вещах", - обращает внимание белорусская погранслужба.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20221103/armiya-1829009760.html

https://ria.ru/20221103/polsha-1828961603.html

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в мире, белоруссия, польша, минск