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Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе, заявили в Минске - РИА Новости, 04.11.2022
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Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе, заявили в Минске
Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе, заявили в Минске - РИА Новости, 04.11.2022
Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе, заявили в Минске
Польская сторона нагнетает обстановку фейками вокруг ситуации на границе с Белоруссией, заявила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК)... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:48
2022-11-04T14:48
в мире
белоруссия
польша
минск
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Польская сторона нагнетает обстановку фейками вокруг ситуации на границе с Белоруссией, заявила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии в пятницу."Информация о фактах задержания беженцев на польской стороне, публикуемая Пограничной стражей, никогда не сопровождается соответствующими фото и видеодоказательствами. Польская сторона вбрасывает исключительно текстовую информацию с целью нагнетания обстановки и оправдания нахождения большого количества военнослужащих вблизи границы с Беларусью, несмотря на возведенное "неприступное для беженцев" заграждение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского погранкомитета.В ГПК подчеркнули, что распространение голословных заявлений без каких-либо подтверждающих визуальных материалов может указывать на спланированную информационную кампанию."Граждане Сирии, Йемена, Египта, Ирака, Камеруна, Марокко, Шри-Ланки, задержанные на территории Польши, не допущены к официальной процедуре предоставления защиты на территории Евросоюза. Польские пограничники также не сообщают, куда направлены все 117 иностранцев, есть ли среди них женщины и дети, а также нуждаются ли они в медицинской помощи и теплых вещах", - обращает внимание белорусская погранслужба.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20221103/armiya-1829009760.html
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в мире, белоруссия, польша, минск
В мире, Белоруссия, Польша, Минск
14:48 04.11.2022
 
Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе, заявили в Минске

Госпогранкомитет: Польша нагнетает обстановку фейками о ситуации на границе с Белоруссией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Польская сторона нагнетает обстановку фейками вокруг ситуации на границе с Белоруссией, заявила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии в пятницу.
"Информация о фактах задержания беженцев на польской стороне, публикуемая Пограничной стражей, никогда не сопровождается соответствующими фото и видеодоказательствами. Польская сторона вбрасывает исключительно текстовую информацию с целью нагнетания обстановки и оправдания нахождения большого количества военнослужащих вблизи границы с Беларусью, несмотря на возведенное "неприступное для беженцев" заграждение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского погранкомитета.
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В ГПК подчеркнули, что распространение голословных заявлений без каких-либо подтверждающих визуальных материалов может указывать на спланированную информационную кампанию.
"Граждане Сирии, Йемена, Египта, Ирака, Камеруна, Марокко, Шри-Ланки, задержанные на территории Польши, не допущены к официальной процедуре предоставления защиты на территории Евросоюза. Польские пограничники также не сообщают, куда направлены все 117 иностранцев, есть ли среди них женщины и дети, а также нуждаются ли они в медицинской помощи и теплых вещах", - обращает внимание белорусская погранслужба.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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