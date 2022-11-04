Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно Африке бесплатно - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/golod-1829197952.html
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно Африке бесплатно
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно Африке бесплатно - РИА Новости, 04.11.2022
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно Африке бесплатно
Россия выразила готовность бесплатно отправлять зерно и удобрения в голодающие страны Африки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:25
2022-11-04T13:46
в мире
африка
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827872696_0:217:3078:1948_1920x0_80_0_0_9ac0302817245a320f679885367ddbca.jpg
СТАМБУЛ, 4 ноя — РИА Новости. Россия выразила готовность бесплатно отправлять зерно и удобрения в голодающие страны Африки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит газета Hürriyet.По его словам, об этом он договорился с российским лидером Владимиром Путиным.При этом он обвинил Запад в том, что тот пытается давать другим уроки гуманности, хотя сам игнорирует проблемы голода в Африке."Мы видим менталитет, определяющий Европу как сад, а остальной мир как дикую траву. Мы знаем на горьком опыте, как эта искаженная точка зрения, разделяющая людей по их языку, цвету кожи и стране, привела наш мир к катастрофе", — добавил Эрдоган.Особенно постыдным он считает безразличие к этой ситуации западных институтов и стран, которые "читают остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот".В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.В конце прошлой недели, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий, вернулась к соглашению. При этом Путин подчеркнул, что при нарушении Киевом обязательств Россия выйдет из договора. Но и в этом случае она готова поставить беднейшим странам Африки весь объем зерна, который направлялся туда с Украины.
https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html
африка
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827872696_444:292:2782:2045_1920x0_80_0_0_8e29a259c4533a07a88e6367b081cccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Африка, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
12:25 04.11.2022 (обновлено: 13:46 04.11.2022)
 
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно Африке бесплатно

Эрдоган сообщил о договоренности с Путиным поставлять зерно нуждающимся странам бесплатно

© AFP 2022 / Yasin AkgulCудно с зерном перед досмотром в Стамбуле
Cудно с зерном перед досмотром в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
Cудно с зерном перед досмотром в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 ноя — РИА Новости. Россия выразила готовность бесплатно отправлять зерно и удобрения в голодающие страны Африки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит газета Hürriyet.
По его словам, об этом он договорился с российским лидером Владимиром Путиным.

"Путин сказал мне: "Давайте мы бесплатно отправим это зерно в эти страны (нуждающимся. — Прим. ред.)". Мы согласились", — сказал турецкий президент.

При этом он обвинил Запад в том, что тот пытается давать другим уроки гуманности, хотя сам игнорирует проблемы голода в Африке.
"Мы видим менталитет, определяющий Европу как сад, а остальной мир как дикую траву. Мы знаем на горьком опыте, как эта искаженная точка зрения, разделяющая людей по их языку, цвету кожи и стране, привела наш мир к катастрофе", — добавил Эрдоган.
Особенно постыдным он считает безразличие к этой ситуации западных институтов и стран, которые "читают остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот".
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
В конце прошлой недели, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий, вернулась к соглашению.
При этом Путин подчеркнул, что при нарушении Киевом обязательств Россия выйдет из договора. Но и в этом случае она готова поставить беднейшим странам Африки весь объем зерна, который направлялся туда с Украины.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
Инфографика
Посмотреть
 
В миреАфрикаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала