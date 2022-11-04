https://ria.ru/20221104/golod-1829197952.html

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно Африке бесплатно

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно Африке бесплатно - РИА Новости, 04.11.2022

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно Африке бесплатно

Россия выразила готовность бесплатно отправлять зерно и удобрения в голодающие страны Африки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:25

2022-11-04T12:25

2022-11-04T13:46

в мире

африка

турция

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 4 ноя — РИА Новости. Россия выразила готовность бесплатно отправлять зерно и удобрения в голодающие страны Африки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит газета Hürriyet.По его словам, об этом он договорился с российским лидером Владимиром Путиным.При этом он обвинил Запад в том, что тот пытается давать другим уроки гуманности, хотя сам игнорирует проблемы голода в Африке."Мы видим менталитет, определяющий Европу как сад, а остальной мир как дикую траву. Мы знаем на горьком опыте, как эта искаженная точка зрения, разделяющая людей по их языку, цвету кожи и стране, привела наш мир к катастрофе", — добавил Эрдоган.Особенно постыдным он считает безразличие к этой ситуации западных институтов и стран, которые "читают остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот".В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.В конце прошлой недели, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий, вернулась к соглашению. При этом Путин подчеркнул, что при нарушении Киевом обязательств Россия выйдет из договора. Но и в этом случае она готова поставить беднейшим странам Африки весь объем зерна, который направлялся туда с Украины.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, африка, турция, реджеп тайип эрдоган