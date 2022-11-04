12:25 04.11.2022 (обновлено: 13:46 04.11.2022)
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно Африке бесплатно
Эрдоган сообщил о договоренности с Путиным поставлять зерно нуждающимся странам бесплатно
Cудно с зерном перед досмотром в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 ноя — РИА Новости. Россия выразила готовность бесплатно отправлять зерно и удобрения в голодающие страны Африки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит газета Hürriyet.
По его словам, об этом он договорился с российским лидером Владимиром Путиным.
"Путин сказал мне: "Давайте мы бесплатно отправим это зерно в эти страны (нуждающимся. — Прим. ред.)". Мы согласились", — сказал турецкий президент.
При этом он обвинил Запад в том, что тот пытается давать другим уроки гуманности, хотя сам игнорирует проблемы голода в Африке.
"Мы видим менталитет, определяющий Европу как сад, а остальной мир как дикую траву. Мы знаем на горьком опыте, как эта искаженная точка зрения, разделяющая людей по их языку, цвету кожи и стране, привела наш мир к катастрофе", — добавил Эрдоган.
Особенно постыдным он считает безразличие к этой ситуации западных институтов и стран, которые "читают остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот".
В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
В конце прошлой недели, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий, вернулась к соглашению.
При этом Путин подчеркнул, что при нарушении Киевом обязательств Россия выйдет из договора. Но и в этом случае она готова поставить беднейшим странам Африки весь объем зерна, который направлялся туда с Украины.