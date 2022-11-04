12:56 04.11.2022 (обновлено: 12:58 04.11.2022)
Президент Татарстана встретился с папой римским
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с папой римским Франциском
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Бахрейне с папой римским Франциском, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов находится с рабочим визитом в Бахрейне, где проходит форум "Значение диалога между религиями" с участием мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей.
"Бахрейн в эти дни принимает у себя представительный и важный форум, посвященный вопросам диалога культур, конфессий и цивилизаций. Отрадно, что такие насущные для планеты вопросы обсуждаются с участием столь высоких представителей, как Вы", - цитирует слова Минниханова на встрече с папой Римским пресс-служба.
Глава Татарстана в ходе беседы рассказал об особенностях республики. В частности, он остановился на теме поддержки этнического и религиозного многообразия.
Среди знаковых для Татарстана событий Минниханов отметил воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, освящение которого возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Именно в этом соборе сегодня помещен для поклонения список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях папы Иоанна Павла II", - напомнил президент Татарстана.
Минниханов рассказал, что в Казани действует католический приход, который начал работу в 1995 году. В храме "Воздвижение Святого Креста" ежедневно совершаются богослужения, в том числе и на иностранных языках. Приход живет полноценной жизнью, проводит встречи семей, молодежи, подготовку к таинствам, работает воскресная школа, библиотека, отметил он.
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