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Президент Татарстана встретился с папой римским - РИА Новости, 04.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221104/frantsisk-1829202186.html
Президент Татарстана встретился с папой римским
Президент Татарстана встретился с папой римским - РИА Новости, 04.11.2022
Президент Татарстана встретился с папой римским
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Бахрейне с папой римским Франциском, сообщает пресс-служба главы российского региона. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:56
2022-11-04T12:58
религия
рустам минниханов
франциск (хорхе марио бергольо)
иоанн павел ii (кароль войтыла)
бахрейн
казань
в мире
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КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Бахрейне с папой римским Франциском, сообщает пресс-служба главы российского региона.Минниханов находится с рабочим визитом в Бахрейне, где проходит форум "Значение диалога между религиями" с участием мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей."Бахрейн в эти дни принимает у себя представительный и важный форум, посвященный вопросам диалога культур, конфессий и цивилизаций. Отрадно, что такие насущные для планеты вопросы обсуждаются с участием столь высоких представителей, как Вы", - цитирует слова Минниханова на встрече с папой Римским пресс-служба.Глава Татарстана в ходе беседы рассказал об особенностях республики. В частности, он остановился на теме поддержки этнического и религиозного многообразия.Среди знаковых для Татарстана событий Минниханов отметил воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, освящение которого возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Именно в этом соборе сегодня помещен для поклонения список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях папы Иоанна Павла II", - напомнил президент Татарстана.Минниханов рассказал, что в Казани действует католический приход, который начал работу в 1995 году. В храме "Воздвижение Святого Креста" ежедневно совершаются богослужения, в том числе и на иностранных языках. Приход живет полноценной жизнью, проводит встречи семей, молодежи, подготовку к таинствам, работает воскресная школа, библиотека, отметил он.
https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826763123.html
https://ria.ru/20221103/vizit-1829079067.html
бахрейн
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рустам минниханов, франциск (хорхе марио бергольо), иоанн павел ii (кароль войтыла), бахрейн, казань, в мире
Религия, Рустам Минниханов, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), Бахрейн, Казань, В мире
12:56 04.11.2022 (обновлено: 12:58 04.11.2022)
 
Президент Татарстана встретился с папой римским

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с папой римским Франциском

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Бахрейне с папой римским Франциском, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов находится с рабочим визитом в Бахрейне, где проходит форум "Значение диалога между религиями" с участием мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей.
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"Бахрейн в эти дни принимает у себя представительный и важный форум, посвященный вопросам диалога культур, конфессий и цивилизаций. Отрадно, что такие насущные для планеты вопросы обсуждаются с участием столь высоких представителей, как Вы", - цитирует слова Минниханова на встрече с папой Римским пресс-служба.
Глава Татарстана в ходе беседы рассказал об особенностях республики. В частности, он остановился на теме поддержки этнического и религиозного многообразия.
Среди знаковых для Татарстана событий Минниханов отметил воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, освящение которого возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Именно в этом соборе сегодня помещен для поклонения список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях папы Иоанна Павла II", - напомнил президент Татарстана.
Минниханов рассказал, что в Казани действует католический приход, который начал работу в 1995 году. В храме "Воздвижение Святого Креста" ежедневно совершаются богослужения, в том числе и на иностранных языках. Приход живет полноценной жизнью, проводит встречи семей, молодежи, подготовку к таинствам, работает воскресная школа, библиотека, отметил он.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 18:05
Папа римский прибыл с первым визитом в Бахрейн
 
РелигияРустам МиннихановФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Иоанн Павел II (Кароль Войтыла)БахрейнКазаньВ мире
 
 
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