https://ria.ru/20221104/frantsisk-1829202186.html

Президент Татарстана встретился с папой римским

Президент Татарстана встретился с папой римским - РИА Новости, 04.11.2022

Президент Татарстана встретился с папой римским

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Бахрейне с папой римским Франциском, сообщает пресс-служба главы российского региона. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:56

2022-11-04T12:56

2022-11-04T12:58

религия

рустам минниханов

франциск (хорхе марио бергольо)

иоанн павел ii (кароль войтыла)

бахрейн

казань

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a186870816776781c839b810373a1436.jpg

КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Бахрейне с папой римским Франциском, сообщает пресс-служба главы российского региона.Минниханов находится с рабочим визитом в Бахрейне, где проходит форум "Значение диалога между религиями" с участием мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей."Бахрейн в эти дни принимает у себя представительный и важный форум, посвященный вопросам диалога культур, конфессий и цивилизаций. Отрадно, что такие насущные для планеты вопросы обсуждаются с участием столь высоких представителей, как Вы", - цитирует слова Минниханова на встрече с папой Римским пресс-служба.Глава Татарстана в ходе беседы рассказал об особенностях республики. В частности, он остановился на теме поддержки этнического и религиозного многообразия.Среди знаковых для Татарстана событий Минниханов отметил воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, освящение которого возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Именно в этом соборе сегодня помещен для поклонения список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях папы Иоанна Павла II", - напомнил президент Татарстана.Минниханов рассказал, что в Казани действует католический приход, который начал работу в 1995 году. В храме "Воздвижение Святого Креста" ежедневно совершаются богослужения, в том числе и на иностранных языках. Приход живет полноценной жизнью, проводит встречи семей, молодежи, подготовку к таинствам, работает воскресная школа, библиотека, отметил он.

https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826763123.html

https://ria.ru/20221103/vizit-1829079067.html

бахрейн

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов, франциск (хорхе марио бергольо), иоанн павел ii (кароль войтыла), бахрейн, казань, в мире