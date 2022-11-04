https://ria.ru/20221104/evropa-1829255956.html

Путин удивился тому, как в Европе искажают историю

Путин удивился тому, как в Европе искажают историю - РИА Новости, 04.11.2022

Путин удивился тому, как в Европе искажают историю

Миллионам людей "вколачивают" неправду, говорить, что Европу от нацизма освободила Украина - это бред, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:43

2022-11-04T17:43

2022-11-04T17:57

в мире

европа

украина

владимир путин

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Миллионам людей "вколачивают" неправду, говорить, что Европу от нацизма освободила Украина - это бред, заявил президент России Владимир Путин."Ну бред, но этот бред повторяют в Европе. На первый взгляд такие весьма респектабельные люди, и вколачивают эту чушь в головы миллионов людей", - добавил президент.По словам Путина, "это точно совершенно нужно отсекать, нужно рассказывать реальные факты, ну и говорить о том, что происходило в истории недавней".

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

европа

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, украина, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)