https://ria.ru/20221104/evropa-1829255956.html
Путин удивился тому, как в Европе искажают историю
Путин удивился тому, как в Европе искажают историю - РИА Новости, 04.11.2022
Путин удивился тому, как в Европе искажают историю
Миллионам людей "вколачивают" неправду, говорить, что Европу от нацизма освободила Украина - это бред, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:43
2022-11-04T17:43
2022-11-04T17:57
в мире
европа
украина
владимир путин
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Миллионам людей "вколачивают" неправду, говорить, что Европу от нацизма освободила Украина - это бред, заявил президент России Владимир Путин."Ну бред, но этот бред повторяют в Европе. На первый взгляд такие весьма респектабельные люди, и вколачивают эту чушь в головы миллионов людей", - добавил президент.По словам Путина, "это точно совершенно нужно отсекать, нужно рассказывать реальные факты, ну и говорить о том, что происходило в истории недавней".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Европа, Украина, Владимир Путин, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
17:43 04.11.2022 (обновлено: 17:57 04.11.2022)
Путин удивился тому, как в Европе искажают историю
Путин назвал заявления, что Украина освободила Европу от нацизма, бредом
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Миллионам людей "вколачивают" неправду, говорить, что Европу от нацизма освободила Украина - это бред, заявил президент России Владимир Путин.
"Ну как можно вообще, как можно говорить о том, что Украинский фронт освободил Европу, что это Украина освободила Европу? Ну какой-то бред, понимаете? А что, там были одни украинцы, на этом фронте воевали? А Карельский фронт? Там что, воевали одни карелы?" - сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
"Ну бред, но этот бред повторяют в Европе. На первый взгляд такие весьма респектабельные люди, и вколачивают эту чушь в головы миллионов людей", - добавил президент.
По словам Путина, "это точно совершенно нужно отсекать, нужно рассказывать реальные факты, ну и говорить о том, что происходило в истории недавней".