https://ria.ru/20221103/zaes-1828882081.html

Украина обесточила две линии Запорожской АЭС

Украина обесточила две линии Запорожской АЭС - РИА Новости, 03.11.2022

Украина обесточила две линии Запорожской АЭС

Запорожская АЭС перешла на питание от дизельных генераторов, после того как Украина обесточила две линии, ведущие к станции, заявил советник гендиректора... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:45

2022-11-03T10:45

2022-11-03T12:56

украина

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росэнергоатом

энергодар

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Запорожская АЭС перешла на питание от дизельных генераторов, после того как Украина обесточила две линии, ведущие к станции, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Так, накануне специалисты перевели пятый и шестой энергоблоки станции в состояние "горячего останова", позволяющее генерировать тепловую энергию и возобновить снабжение потребителей в Энергодаре.Действия Киева несут большую угрозу ядерной безопасности, а расхолаживание реакторов на дизель-генераторах "противоречит вообще всем существующим регламентам и стандартам", подчеркнул эксперт.Запуск и работа реакторов требует стабильного энергоснабжения, специалисты найдут решение проблемы, пообещал Карчаа. Он подтвердил, что город обеспечат теплом "и станция будет жить".Как сообщил сегодня утром секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, российские спецслужбы предотвратили теракт на ЗАЭС.По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские власти давно готовили взрыв — на территории атомной станции нашли схрон со взрывчаткой, который ВСУ соорудили в феврале или марте.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября. На станции сейчас работают два представителя агентства.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828874693.html

https://ria.ru/20221102/yadernyy-1828622963.html

украина

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украина, запорожская аэс, росэнергоатом, энергодар, жкх, россия