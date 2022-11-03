https://ria.ru/20221103/zaes-1828861932.html

Патрушев рассказал о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

Патрушев рассказал о предотвращении теракта на Запорожской АЭС - РИА Новости, 03.11.2022

Патрушев рассказал о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:28

2022-11-03T09:28

2022-11-03T12:38

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

запорожская область

николай патрушев

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.Патрушев также указал, что ВСУ продолжают обстреливать ЗАЭС из западного оружия. Такие действия Киева могут привести к глобальной катастрофе, подчеркнул он.При этом визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел ни к прекращению обстрелов станции, ни к осуждению действий Киева со стороны международного сообщества."Представители МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, видят, что происходит, кто стреляет и откуда. Однако никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию, а в СМИ нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию", — указал Патрушев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября. На станции сейчас работают два представителя агентства.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828914175.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская аэс, запорожская область, николай патрушев