https://ria.ru/20221103/zaes-1828861932.html
Патрушев рассказал о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Патрушев рассказал о предотвращении теракта на Запорожской АЭС - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев рассказал о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:28
2022-11-03T09:28
2022-11-03T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
запорожская область
николай патрушев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.Патрушев также указал, что ВСУ продолжают обстреливать ЗАЭС из западного оружия. Такие действия Киева могут привести к глобальной катастрофе, подчеркнул он.При этом визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел ни к прекращению обстрелов станции, ни к осуждению действий Киева со стороны международного сообщества."Представители МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, видят, что происходит, кто стреляет и откуда. Однако никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию, а в СМИ нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию", — указал Патрушев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября. На станции сейчас работают два представителя агентства.
https://ria.ru/20221103/zaes-1828914175.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская аэс, запорожская область, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС, Запорожская область, Николай Патрушев
09:28 03.11.2022 (обновлено: 12:38 03.11.2022)
Патрушев рассказал о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Секретарь Совбеза Патрушев заявил о предотвращении спецслужбами теракта на Запорожской АЭС
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"Надо сказать, что мы получили информацию о предотвращении нашими спецслужбами террористического акта на Запорожской атомной электростанции", — рассказал он на встрече с коллегами из стран СНГ
в Москве
.
Патрушев также указал, что ВСУ продолжают обстреливать ЗАЭС из западного оружия. Такие действия Киева могут привести к глобальной катастрофе, подчеркнул он.
При этом визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел ни к прекращению обстрелов станции, ни к осуждению действий Киева со стороны международного сообщества.
"Представители МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, видят, что происходит, кто стреляет и откуда. Однако никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию, а в СМИ нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию", — указал Патрушев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ
во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси
, посетившая АЭС в начале сентября. На станции сейчас работают два представителя агентства.