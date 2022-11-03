https://ria.ru/20221103/vyplata-1829131608.html

Путин подписал указ о единовременной выплате служащим в ВС контрактникам

Путин подписал указ о единовременной выплате служащим в ВС контрактникам - РИА Новости, 03.11.2022

Путин подписал указ о единовременной выплате служащим в ВС контрактникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей для военнослужащих, проходящих службу по контракту в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:15

2022-11-03T22:15

2022-11-03T23:45

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах и для мобилизованных, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.При этом, как подчеркивается в указе, его положения распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.Уточняется, что выплата не полагается военнослужащим из числа курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/putin-1829100544.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии