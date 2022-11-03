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Путин подписал указ о единовременной выплате служащим в ВС контрактникам - РИА Новости, 03.11.2022
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https://ria.ru/20221103/vyplata-1829131608.html
Путин подписал указ о единовременной выплате служащим в ВС контрактникам
Путин подписал указ о единовременной выплате служащим в ВС контрактникам - РИА Новости, 03.11.2022
Путин подписал указ о единовременной выплате служащим в ВС контрактникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей для военнослужащих, проходящих службу по контракту в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:15
2022-11-03T23:45
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах и для мобилизованных, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.При этом, как подчеркивается в указе, его положения распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.Уточняется, что выплата не полагается военнослужащим из числа курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://radiosputnik.ria.ru/20221103/putin-1829100544.html
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вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
22:15 03.11.2022 (обновлено: 23:45 03.11.2022)
 
Путин подписал указ о единовременной выплате служащим в ВС контрактникам

Путин назначил единовременную выплату в 195 тысяч рублей контрактникам и мобилизованным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах и для мобилизованных, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, <...> иным гражданам Российской Федерации, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей", — говорится в документе.
При этом, как подчеркивается в указе, его положения распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.
Уточняется, что выплата не полагается военнослужащим из числа курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны.
Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
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