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Парламентские выборы в ЛНР могут пройти осенью 2023 года

Парламентские выборы в ЛНР могут пройти осенью 2023 года - РИА Новости, 03.11.2022

Парламентские выборы в ЛНР могут пройти осенью 2023 года

Выборы депутатов парламента Луганской Народной Республики могут пройти в сентябре 2023 года, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Республики... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:03

2022-11-03T14:03

2022-11-03T15:24

специальная военная операция на украине

политика

луганская народная республика

денис мирошниченко

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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Выборы депутатов парламента Луганской Народной Республики могут пройти в сентябре 2023 года, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Республики Денис Мирошниченко."Мы уже готовимся к стандартам Российской Федерации по количеству населения нашего региона, уже как субъекта Российской Федерации. Уже понятно, что и аппарат будет перестраиваться под работу Народного Совета уже следующего созыва. Мы эту работу уже начнём, а скорее всего, это начнётся с января (2023 года – ред.)… Уже с января будут первые изменения, и мы уже начнем перестраиваться под работу, которая начнётся уже с сентября следующего года, согласно федеральному закону, когда пройдут выборы", - сообщил Мирошниченко.Председатель парламента уточнил, что, соответственно, уже в сентябре следующего года после выборов и количественный, и качественный состав парламента будет меняться.Читайте полный текст интервью Дениса Мирошниченко >>

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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политика, луганская народная республика, денис мирошниченко