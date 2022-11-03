https://ria.ru/20221103/miroshnichenko-1828917780.html

Денис Мирошниченко: "дорожная карта" перехода ЛНР в Россию готова

Денис Мирошниченко: "дорожная карта" перехода ЛНР в Россию готова - РИА Новости, 03.11.2022

Денис Мирошниченко: "дорожная карта" перехода ЛНР в Россию готова

Председатель Народного Совета (парламента) Луганской Народной Республики, секретарь Луганского отделения политической партии "Единая Россия" Денис Мирошниченко... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:00

2022-11-03T15:00

2022-11-03T15:02

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Председатель Народного Совета (парламента) Луганской Народной Республики, секретарь Луганского отделения политической партии "Единая Россия" Денис Мирошниченко рассказал в интервью РИА Новости, когда состоятся парламентские выборы в республике, как происходит переход региона под юрисдикцию РФ, и сколько уже в ЛНР членов партии "Единая Россия".– Денис Николаевич, хотелось бы поговорить с вами об изменениях в работе парламента в связи с вхождением в состав Российской Федерации Луганской Народной Республики. Прежде всего, расскажите, какие будут изменения в аппарате Народного Совета с вхождением республики в состав Российской Федерации, как теперь он функционирует?– На текущий момент у нас аппарат Народного Совета работает без изменений, понятно, что мы уже готовимся к стандартам Российской Федерации по количеству населения нашего региона уже как субъекта Российской Федерации. Понятно, что и аппарат будет перестраиваться под работу Народного Совета уже следующего созыва. Мы эту работу уже начнем, а скорее всего, это начнется с января (2023 года – ред.). Поэтому на данную секунду пока без изменений, но уже с января будут первые изменения, и мы уже начнем перестраиваться под работу, которая начнется уже с сентября следующего года согласно федеральному закону, когда пройдут выборы.– Изменится ли количественный состав депутатского корпуса в январе, или нужно ждать выборов?– Количественный состав и качественный, соответственно, он не меняется до проведения следующих выборов. Поэтому до сентября следующего года ничего меняться не будет. Может быть, произойдет определенный добор, у нас есть определенные вакансии в Народном Совете, но подчеркну, это будет действовать еще по законодательству, которое действует на момент принятия в состав Российской Федерации. Соответственно, уже в сентябре следующего года и количественный, и качественный состав будут меняться.– А сколько сейчас депутатов в Народном Совете, часть же мобилизована?– У нас количественный состав Народного Совета – 50 человек, соответственно, у нас есть несколько вакансий, потому что некоторые коллеги погибли, есть мобилизованные депутаты, они находятся в составе Народного Совета, но фактически – на линии соприкосновения.– Разработана ли уже "дорожная карта" перехода ЛНР в юридическое пространство РФ? Сколько времени может занять сам процесс перехода?– Безусловно, мы уже отработали "дорожную карту", осталось только буквально немного скорректировать ее в виду того, что жизнь диктует определенные условия, к сожалению, линия соприкосновения под названием война, она тоже у нас с определёнными корректировками. Но подчеркну, основа "дорожной карты" готова. Эта "дорожная карта" совместный, скажем так, продукт по работе со всеми ветвями власти, и уверен, что уже эта "дорожная карта" в ближайшее время начнет работать.– Должен ли парламент сейчас утверждать какие-либо кадровые изменения в руководящем составе республики, в том числе правительстве ЛНР?– На данном этапе все законы, которые действовали на момент принятия нас, Луганской Народной Республики, в состав Российской Федерации, действуют. Они не противоречат конституции. Соответственно, кадровые решения и согласования, которые идут, остались за Народным Советом. Уверен, что в принципе, в "дорожной карте" это уже обозначено, в виду того, что мы все-таки ровнялись на российское законодательство последние пять лет, особых изменений не будет. Но на данный момент, на сегодняшний день, право согласований, назначений, которые были в Народном Совете, осталось.– Вы упомянули о том, что осенью следующего года будут парламентские выборы. Скажите, пожалуйста, когда к ним начнется подготовка, и все ли теперь районы ЛНР будет принимать в них участие?– В любом субъекте Российской Федерации выборы, которые проходят, затрагивают абсолютно всю территорию региона. Соответственно, говорить о том, готовы ли наши территории, уже вновь освобожденные, к выборам в следующем году, можно говорить с уверенностью – да. Потому что к этому времени мы уже сформируем и понятную избирательную процедуру, и понятный избирательный процесс, который будет проходить в Луганской Народной Республике, для этого более чем достаточно времени. Подчеркну, несмотря на все военное положение и военные действия, которые у нас происходят, вся территория Луганской Народной Республики будет принимать участие в выборах, которые уже пройдут как в субъекте Российской Федерации.– Какую работу ведут депутаты на освобожденных территориях? Изменилась ли их работа с вхождением в состав РФ?– Кардинальных изменений нет, их не должно было быть в виду того, что работа депутатов Народного Совета, это, прежде всего, работа с населением. И не важно, проживает он в городе Рубежное, вновь освобожденном, или Антраците, на более устоявшихся территориях. Соответственно, какой-то новый формат мы не вводим. Отдельные слова благодарности хочу сказать Государственной думе, депутатам Государственной думы из группы "Дружба", которую возглавляет у нас Виктор Петрович Водолацкий, помогали все это время, последние полгода точно. Поэтому качество работы должно быть совершенно на другом уровне, и менять формат этого качества просто не нужно. Поэтому уверен, что какого-то кардинального изменения нет, но появилось больше ответственности ввиду того, что референдум прошел, у людей есть надежды, что с вхождением в состав Российской Федерации определенный порядок мы должны наводить, и уже мы не так скованы тем самым минским процессом, к которому были привязаны, скажем так, политически последние восемь лет.– Все-таки какую работу они выполняют?– Встречи с населением, сходы, личные, индивидуальные вопросы, по которым обращаются люди – переоформление, пенсии, социальные выплаты, просто стандартные человеческие отношения. Бывает, что нужно подтвердить стаж, находим решение для того, чтобы люди, уходя на пенсию, могли подтвердить тот же самый стаж. Все это делается совместно с местными и районными администрациями, которые находятся на территориях. Конечно, подчеркну, территория территории рознь, есть более спокойные, которые сейчас не слышат канонаду военных действий, это один подход, более системный. Те регионы, которые, к сожалению, подвергаются на сегодняшний день тем же самым обстрелам, там применяется более индивидуальный подход – проблемы с жильем и так далее. Просто даже человеческое отношение к проблемам, потому что война есть война, знаем не понаслышке, к сожалению, что это. Поэтому конкретное соприкосновение с каждым человеком – это основная работа сейчас депутатов.– Представители Луганской Народной Республики должны войти в состав Госдумы и Совета Федерации. Уже известно, как и когда это будет происходить?– В Государственную думу мы уже вошли ввиду того, что Виктор Петрович Водолацкий официально представлен как депутат, закрепленный за нашей территорией. Я напомню, что выборы в Госдуму пройдут через несколько лет. Именно тогда новый представитель будет представлен или избран для того, чтобы войти в состав Государственной думы. Что касается Совета Федерации, я думаю, что это вопрос ближайшего времени. Я думаю, что будут рассмотрены кандидатуры по линии Народного Совета, по линии главы, которые будут представлены на Совете Федерации. На данный момент у нас конкретных фамилий нет, и это было бы преждевременно говорить, потому что будет официальное представление и официальное утверждение.– Хотелось бы еще поговорить о работе регионального отделения политической партии "Единая Россия". Скажите, какие функции будут возложены на вас как на секретаря регионального отделения партии, и когда здесь будет создан аппарат "Единой России"?– Что конкретно касается меня, как уже избранного секретаря Луганского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия", на меня возлагается полностью построение партии на территории, и это построение не только в Луганске, это на всей территории, и соответственно, подготовка потенциального, личного состава именно всей политической структуры, которая у нас будет на территории. Это что касается, скажем так, общего функционала, как секретаря. Понятно, что те задачи, которые перед нами будет ставить наша столица по партийной линии, также будут возлагаться на меня.Что касается аппарата моего, начинаем уже формировать, у нас уже проходят определенные отборы, мы рассматриваем то, как люди могут качественно выполнять свою работу. Я напомню, мы последние восемь лет находились в формате минских процессов, это были общественные движения, это не была политическая структура. Да, она где-то была рядом, где-то была более чем похожа, но все-таки формат политической полноценной жизни в Российской Федерации отличается от того формата, в котором мы жили как независимое государство. Соответственно, мы сегодня уже на первых этапах отрабатываем именно качество, чтобы была полноценная, как и в России, политическая структура. При этом отдаем себе отчет, что мы являемся партией президента и должны соответствовать нашему президенту.– Проявляют ли жители Луганской Народной Республики активность в вопросе вступления в партию? Как происходит этот процесс? Сколько уже членов партии ЛНР?– У нас в принципе, не только на момент моего назначения, люди начали вступать в партию, у нас и до этого очень большой поток был людей, которые вступали в партию "Единая Россия". У нас уже порядка 20 тысяч являются членами партии "Единая Россия". Сейчас понятно, что наша задача – привести их уже юридически в Луганское региональное отделение. Как это происходит? У нас есть договор между общественным движением "Мир Луганщине" (самое крупное ОД в ЛНР – ред.) и Всероссийской политической партией "Единая Россия". Соответственно, все люди, которые хотели, могли и желали, писали либо в районное отделение общественного движения "Мир Луганщине", либо в центральный штаб "Единой России", который базируется у нас на улице Карла Маркса в Луганске. Сейчас же мы готовим определенную "дорожную карту", когда мы будем открывать на территориях общественные приемные и штабы "Единой России" в каждом городе региона. Сейчас мы пройдем юридическую (процедуру – ред.), будем первопроходцами на четырех субъектах, вновь воссоединенных с Российской Федерацией. Уверен, что в ближайшее время будете получать информацию официально – открыли там, официально открыли там.– Есть какие-то сроки? Наверное, первая общественная приемная откроется в Луганске? Когда приблизительно?– По большому счету у нас общественная приемная и так открыта в Луганске на Карла Маркса, туда могут люди приходить и писать заявления. Подчеркну, мы сейчас ждем юридического прохождения. Как только юридически получаем официально бумаги о том, что уже имеем полное право вписывать как Луганское региональное отделение, мы, естественно, дадим это все в средства массовой информации. Но подчеркну, это не мешает людям, которые здесь, сейчас хотят присоединиться в наши ряды, приходить на прием в общественные приемные движения "Мир Луганщины", встречаться на тех же встречах с депутатским корпусом, того же Народного Совета (ЛНР), которые помогут или подскажут, как это технически можно оформить.Сегодня уже можно говорить: Карла Маркса (г. Луганск – ред.) – основной центральный штаб партии "Единая Россия", но и на освобожденных территориях, у кого есть российские паспорта, могут писать заявления, и такие уже у нас есть, такие случаи, когда с освобожденных территорий пишут заявления в партию "Единая Россия", и думаю, в ближайшее время даже будем вручать членские билеты.– Может ли региональное отделение "Единой России" выдвигать законодательные инициативы в Государственную думу?– Почеркну, у нас есть депутат Государственной думы, который закреплен за нашей территорией, как по линии Государственная Думы, так и определён генеральным советам партии – Виктор Петрович Водолацкий. Соответственно, через него мы имеем полное право, обращаясь к нему, выдвигать те или иные вопросы или инициативы в законодательном плане в Государственную думу. Также я напомню, что действует народная программа "Единой России", куда уже были включены все предложения, пожелания, в том числе и наших жителей, которые в свое время выходили на голосование в Государственную думу. Поэтому мы уже свои предложения внесли в народную программу самой партии, и сегодня мы имеем официального представителя Государственной думы, депутата, который абсолютно полномочен представлять интересы Луганской Народной Республики и полномочен представлять интересы в партии "Единая Россия" луганского регионального отделения.– Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, но все-таки, как вы считаете, какие российские партии будут представлены в парламенте Луганской народной республики?– Уверен, что партия президента (Владимира Путина – ред.) точно будет представлена. Мне кажется, это большая заслуга всей той работы, которую партия все это время здесь проводила. Опять же, у людей есть право выбора, то право, которым они воспользуются. Они сами распределят полномочия, голоса, кому больше, кому меньше. Поэтому за другие партии я говорить не могу, уверен, что "Единая Россия" абсолютно на всех фронтах будет представлена в полной боевой, как говорится.

https://realty.ria.ru/20221026/rosreestr-1826701831.html

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https://ria.ru/20221025/obuchenie-1826697113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, луганская народная республика, денис мирошниченко, политика, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, единая россия