https://ria.ru/20221103/vich-1829030753.html
Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт
Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2022
Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт
Пациенты с ВИЧ в России не останутся без препаратов, даже если зарубежные компании полностью прекратят поставки своих лекарств, заявил руководитель... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:22
2022-11-03T16:22
2022-11-03T16:22
здоровье - общество
вадим покровский
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вич
спид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804223844_0:60:3077:1791_1920x0_80_0_0_38d9f832affbbe48b17058472952326f.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пациенты с ВИЧ в России не останутся без препаратов, даже если зарубежные компании полностью прекратят поставки своих лекарств, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Он отметил, что в России есть отечественные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, и большинство зарубежных фирм не прекратили свои поставки, но при этом идет постепенный переход на препараты, производство которых локализовано в России.
https://ria.ru/20220725/vich-1804352202.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804223844_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_3398ccdcb10bc304184a51ba96eae614.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, вадим покровский, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вич, спид
Здоровье - Общество, Вадим Покровский, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВИЧ, СПИД
Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт
Эпидемиолог Покровский: в России хватит лекарств от ВИЧ даже без поставок из-за границы