https://ria.ru/20221103/vich-1829030753.html

Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт

Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2022

Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт

Пациенты с ВИЧ в России не останутся без препаратов, даже если зарубежные компании полностью прекратят поставки своих лекарств, заявил руководитель... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:22

2022-11-03T16:22

2022-11-03T16:22

здоровье - общество

вадим покровский

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вич

спид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804223844_0:60:3077:1791_1920x0_80_0_0_38d9f832affbbe48b17058472952326f.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пациенты с ВИЧ в России не останутся без препаратов, даже если зарубежные компании полностью прекратят поставки своих лекарств, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Он отметил, что в России есть отечественные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, и большинство зарубежных фирм не прекратили свои поставки, но при этом идет постепенный переход на препараты, производство которых локализовано в России.

https://ria.ru/20220725/vich-1804352202.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, вадим покровский, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вич, спид