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Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2022
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Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт
Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2022
Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт
Пациенты с ВИЧ в России не останутся без препаратов, даже если зарубежные компании полностью прекратят поставки своих лекарств, заявил руководитель... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:22
2022-11-03T16:22
здоровье - общество
вадим покровский
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вич
спид
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пациенты с ВИЧ в России не останутся без препаратов, даже если зарубежные компании полностью прекратят поставки своих лекарств, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Он отметил, что в России есть отечественные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, и большинство зарубежных фирм не прекратили свои поставки, но при этом идет постепенный переход на препараты, производство которых локализовано в России.
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здоровье - общество, вадим покровский, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вич, спид
Здоровье - Общество, Вадим Покровский, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВИЧ, СПИД
16:22 03.11.2022
 
Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт

Эпидемиолог Покровский: в России хватит лекарств от ВИЧ даже без поставок из-за границы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЭкспресс-тестирование на ВИЧ
Экспресс-тестирование на ВИЧ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пациенты с ВИЧ в России не останутся без препаратов, даже если зарубежные компании полностью прекратят поставки своих лекарств, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
"Я думаю, что даже если совсем нам перестанут поставлять зарубежные лекарства, то мы продержимся", - сказал Покровский на брифинге.
Он отметил, что в России есть отечественные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, и большинство зарубежных фирм не прекратили свои поставки, но при этом идет постепенный переход на препараты, производство которых локализовано в России.
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Здоровье - ОбществоВадим ПокровскийРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВИЧСПИД
 
 
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