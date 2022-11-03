https://ria.ru/20221103/veteran-1829099396.html

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев - РИА Новости, 03.11.2022

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:26

2022-11-03T19:26

2022-11-03T20:03

специальная военная операция на украине

госдума рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

общество

валентина матвиенко

вячеслав володин

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — сообщается в пояснительной записке.Кроме того, проектом предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации."Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф