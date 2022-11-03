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В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев - РИА Новости, 03.11.2022
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https://ria.ru/20221103/veteran-1829099396.html
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев - РИА Новости, 03.11.2022
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:26
2022-11-03T20:03
специальная военная операция на украине
госдума рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
валентина матвиенко
вячеслав володин
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — сообщается в пояснительной записке.Кроме того, проектом предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации."Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Общество, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ
19:26 03.11.2022 (обновлено: 20:03 03.11.2022)
 
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

В ГД внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — сообщается в пояснительной записке.
Кроме того, проектом предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
"Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииОбществоВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСовет Федерации РФ
 
 
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