https://ria.ru/20221103/veteran-1829099396.html
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев - РИА Новости, 03.11.2022
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:26
2022-11-03T19:26
2022-11-03T20:03
специальная военная операция на украине
госдума рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
валентина матвиенко
вячеслав володин
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — сообщается в пояснительной записке.Кроме того, проектом предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации."Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф
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19:26 03.11.2022 (обновлено: 20:03 03.11.2022)
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
В ГД внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев спецоперации