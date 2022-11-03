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МИД Турции прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
МИД Турции прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.11.2022
МИД Турции прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндия и Швеция пока не выполнили все условия, выдвинутые Анкарой для их членства в НАТО. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:34
2022-11-03T21:34
2022-11-03T21:34
в мире
мевлют чавушоглу
йенс столтенберг
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СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости, Вугар Гасанов. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндия и Швеция пока не выполнили все условия, выдвинутые Анкарой для их членства в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии."Мы видим некоторые позитивные шаги, в частности, снятие оружейного эмбарго и изменение законодательства. Но это не выполнение всех условий", - сказал Чавушоглу на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в четверг в Стамбуле.По его словам, Анкара ожидает от Стокгольма и Хельсинки устойчивых шагов."Проблем с Финляндией нет, но и генсек НАТО, и сами эти страны хотят совместного вхождения в альянс, не разделяют процесс… Мы надеемся на положительный исход переговоров", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20221103/nato-1828980313.html
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в мире, мевлют чавушоглу, йенс столтенберг, швеция, турция, финляндия, нато
В мире, Мевлют Чавушоглу, Йенс Столтенберг, Швеция, Турция, Финляндия, НАТО
МИД Турции прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Глава МИД Турции Чавушоглу: Финляндия и Швеция не выполнили условия для членства в НАТО