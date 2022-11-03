https://ria.ru/20221103/ukraina-1829071394.html

Аваков в беседе с пранкерами пообещал украинцам тяжелую зиму

Аваков в беседе с пранкерами пообещал украинцам тяжелую зиму - РИА Новости, 03.11.2022

Аваков в беседе с пранкерами пообещал украинцам тяжелую зиму

Ситуация на Украине сложная и тяжелая, а зимой станет еще хуже из-за проблем с отоплением и электричеством, заявил бывший украинский министр внутренних дел... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:49

2022-11-03T17:49

2022-11-03T17:51

специальная военная операция на украине

в мире

арсен аваков

украина

россия

владимир краснов (пранкер вован)

алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине сложная и тяжелая, а зимой станет еще хуже из-за проблем с отоплением и электричеством, заявил бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что ведет беседу с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом."Ситуация очень сложная, на мой взгляд. И не только с точки зрения текущих военных действий, а с точки зрения внутренней ситуации в стране. Впереди очень тяжелая зима, очень тяжелая, когда проблема будет даже не в деньгах — а в деньгах, будет, само собой, проблема. Проблема будет чисто в физических процессах по отоплению, по электричеству и так далее", - сказал он во время пранка, видео которого размещено в Telegram-канале блогеров.Внутренние свободы на фоне проблем в стране придется ограничить, признал Аваков. Кроме того, по его словам, внутри страны осталось множество нерешенных проблем, среди них - коррупция."Монополия власти, которая сейчас установилась во всех ее проявлениях, она имеет большую проблему... Так как у нас разговор непубличный, то и могу сказать, что еще одна проблема никуда не делась — ситуация с коррупцией. Она тлеет, и многие факты возмущают. И, к сожалению, это не удастся никогда ни скрыть, ни исправить, то есть это будет выползать, и это будет дискредитировать власть. И администрации Зеленского будет очень тяжело в этой связи", - добавил экс-глава украинского МВД.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1828882274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, арсен аваков, украина, россия, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), ситуация в днр и лнр