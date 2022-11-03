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Аваков в беседе с пранкерами пообещал украинцам тяжелую зиму - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829071394.html
Аваков в беседе с пранкерами пообещал украинцам тяжелую зиму
Аваков в беседе с пранкерами пообещал украинцам тяжелую зиму - РИА Новости, 03.11.2022
Аваков в беседе с пранкерами пообещал украинцам тяжелую зиму
Ситуация на Украине сложная и тяжелая, а зимой станет еще хуже из-за проблем с отоплением и электричеством, заявил бывший украинский министр внутренних дел... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:49
2022-11-03T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
арсен аваков
украина
россия
владимир краснов (пранкер вован)
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине сложная и тяжелая, а зимой станет еще хуже из-за проблем с отоплением и электричеством, заявил бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что ведет беседу с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом."Ситуация очень сложная, на мой взгляд. И не только с точки зрения текущих военных действий, а с точки зрения внутренней ситуации в стране. Впереди очень тяжелая зима, очень тяжелая, когда проблема будет даже не в деньгах — а в деньгах, будет, само собой, проблема. Проблема будет чисто в физических процессах по отоплению, по электричеству и так далее", - сказал он во время пранка, видео которого размещено в Telegram-канале блогеров.Внутренние свободы на фоне проблем в стране придется ограничить, признал Аваков. Кроме того, по его словам, внутри страны осталось множество нерешенных проблем, среди них - коррупция."Монополия власти, которая сейчас установилась во всех ее проявлениях, она имеет большую проблему... Так как у нас разговор непубличный, то и могу сказать, что еще одна проблема никуда не делась — ситуация с коррупцией. Она тлеет, и многие факты возмущают. И, к сожалению, это не удастся никогда ни скрыть, ни исправить, то есть это будет выползать, и это будет дискредитировать власть. И администрации Зеленского будет очень тяжело в этой связи", - добавил экс-глава украинского МВД.
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в мире, арсен аваков, украина, россия, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Арсен Аваков, Украина, Россия, Владимир Краснов (пранкер Вован), Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован), Ситуация в ДНР и ЛНР
17:49 03.11.2022 (обновлено: 17:51 03.11.2022)
 
Аваков в беседе с пранкерами пообещал украинцам тяжелую зиму

Аваков в беседе с пранкерами назвал ситуацию на Украине в преддверии зимы тяжелой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине сложная и тяжелая, а зимой станет еще хуже из-за проблем с отоплением и электричеством, заявил бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что ведет беседу с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.
"Ситуация очень сложная, на мой взгляд. И не только с точки зрения текущих военных действий, а с точки зрения внутренней ситуации в стране. Впереди очень тяжелая зима, очень тяжелая, когда проблема будет даже не в деньгах — а в деньгах, будет, само собой, проблема. Проблема будет чисто в физических процессах по отоплению, по электричеству и так далее", - сказал он во время пранка, видео которого размещено в Telegram-канале блогеров.
Внутренние свободы на фоне проблем в стране придется ограничить, признал Аваков. Кроме того, по его словам, внутри страны осталось множество нерешенных проблем, среди них - коррупция.
"Монополия власти, которая сейчас установилась во всех ее проявлениях, она имеет большую проблему... Так как у нас разговор непубличный, то и могу сказать, что еще одна проблема никуда не делась — ситуация с коррупцией. Она тлеет, и многие факты возмущают. И, к сожалению, это не удастся никогда ни скрыть, ни исправить, то есть это будет выползать, и это будет дискредитировать власть. И администрации Зеленского будет очень тяжело в этой связи", - добавил экс-глава украинского МВД.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАрсен АваковУкраинаРоссияВладимир Краснов (пранкер Вован)Алексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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