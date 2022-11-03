https://ria.ru/20221103/ukraina-1828989596.html

СНБО: Испания передала Украине вооружение, которое позволит защитить небо

СНБО: Испания передала Украине вооружение, которое позволит защитить небо - РИА Новости, 03.11.2022

СНБО: Испания передала Украине вооружение, которое позволит защитить небо

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев получает от Испании вооружение, которое позволит защищать украинское небо. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:44

2022-11-03T14:44

2022-11-03T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

алексей данилов

испания

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев получает от Испании вооружение, которое позволит защищать украинское небо.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания передаст Украине четыре из своих систем противовоздушной обороны Hawk. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью испанской радиостанции Cadena SER, что эти системы уже на пути в страну."У нас уже появляются средства поражения, которых не было ни в марте, ни в апреле. Сейчас мы от Испании получаем очень мощные вещи, которые будут позволять защищать наше небо", - сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221101/oruzhie-1828108266.html

https://ria.ru/20221018/pvo-1824667415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алексей данилов, испания, украина, совет национальной безопасности и обороны украины