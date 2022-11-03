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СМИ: иностранцы перехотели финансово помогать Украине - РИА Новости, 03.11.2022
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СМИ: иностранцы перехотели финансово помогать Украине
СМИ: иностранцы перехотели финансово помогать Украине - РИА Новости, 03.11.2022
СМИ: иностранцы перехотели финансово помогать Украине
Финансовая поддержка ВСУ со стороны иностранцев значительно снизилась, сообщил польский портал Onet.pl. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:12
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в мире
украина
киев
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финансовая поддержка ВСУ со стороны иностранцев значительно снизилась, сообщил польский портал Onet.pl."В начале специальной военной операции Национальный банк Украины открыл счет, на который люди со всего мира могли перевести средства для поддержки вооруженных сил. Однако энтузиазм в скором времени угас и вливания уменьшились", — отметил обозреватель издания Ян Болановский.Он добавил, что к 20 октября на счет поступило 21,7 миллиарда гривен, из которых 20,8 миллиарда передано ВСУ. При этом, по данным Forbes, на которые ссылается издание, 70 процентов суммы было зачислено до 19 апреля, то есть менее чем за два месяца после начала СВО.Статистика показывает, что 56 процентов вливаний совершено в долларах, 23 процента — в евро, 14 процентов — в фунтах, шесть процентов — в польских злотых, и один процент — в швейцарских франках.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Помимо этого, европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Из-за этого ЕС и США столкнулись с рекордной инфляцией, в частности, на топливо и продовольствие. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221103/bezhentsy-1828920571.html
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в мире, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, forbes, нато
В мире, Украина, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Forbes, НАТО
12:12 03.11.2022 (обновлено: 14:01 03.11.2022)
 
СМИ: иностранцы перехотели финансово помогать Украине

Onet пишет, что иностранцы сократили финансовую поддержку Украине

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украинские гривны. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финансовая поддержка ВСУ со стороны иностранцев значительно снизилась, сообщил польский портал Onet.pl.
"В начале специальной военной операции Национальный банк Украины открыл счет, на который люди со всего мира могли перевести средства для поддержки вооруженных сил. Однако энтузиазм в скором времени угас и вливания уменьшились", — отметил обозреватель издания Ян Болановский.
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Он добавил, что к 20 октября на счет поступило 21,7 миллиарда гривен, из которых 20,8 миллиарда передано ВСУ. При этом, по данным Forbes, на которые ссылается издание, 70 процентов суммы было зачислено до 19 апреля, то есть менее чем за два месяца после начала СВО.
Статистика показывает, что 56 процентов вливаний совершено в долларах, 23 процента — в евро, 14 процентов — в фунтах, шесть процентов — в польских злотых, и один процент — в швейцарских франках.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Помимо этого, европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Из-за этого ЕС и США столкнулись с рекордной инфляцией, в частности, на топливо и продовольствие. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
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