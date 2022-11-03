https://ria.ru/20221103/twitter-1828945946.html

Маск назвал Twitter коллективным сверхразумом

Маск назвал Twitter коллективным сверхразумом - РИА Новости, 03.11.2022

Маск назвал Twitter коллективным сверхразумом

Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, назвал соцсеть коллективным кибернетическим сверхразумом. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:19

2022-11-03T13:19

2022-11-03T13:19

twitter

илон маск

технологии

в мире

сша

соцсети

социальные сети

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, назвал соцсеть коллективным кибернетическим сверхразумом."Нейрон не осознает, что он нейрон. Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений", - заявил Маск в серии сообщений на своей странице в соцсети.В ответ на комментарий одного из пользователей он отметил, что Twitter действительно является коллективным разумом человечества или как минимум одним из таковых.В среду Илон Маск заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в мире.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

twitter, илон маск, технологии, в мире, сша, соцсети, социальные сети