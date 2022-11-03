https://ria.ru/20221103/twitter-1828945946.html
Маск назвал Twitter коллективным сверхразумом
Маск назвал Twitter коллективным сверхразумом - РИА Новости, 03.11.2022
Маск назвал Twitter коллективным сверхразумом
Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, назвал соцсеть коллективным кибернетическим сверхразумом. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:19
2022-11-03T13:19
2022-11-03T13:19
twitter
илон маск
технологии
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сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, назвал соцсеть коллективным кибернетическим сверхразумом."Нейрон не осознает, что он нейрон. Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений", - заявил Маск в серии сообщений на своей странице в соцсети.В ответ на комментарий одного из пользователей он отметил, что Twitter действительно является коллективным разумом человечества или как минимум одним из таковых.В среду Илон Маск заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в мире.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, илон маск, технологии, в мире, сша, соцсети, социальные сети
Twitter, Илон Маск, Технологии, В мире, США, Соцсети, Социальные сети
Маск назвал Twitter коллективным сверхразумом
Глава Tesla Маск назвал купленную им соцсеть Twitter коллективным сверхразумом
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, назвал
соцсеть коллективным кибернетическим сверхразумом.
"Нейрон не осознает, что он нейрон. Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений", - заявил Маск в серии сообщений на своей странице в соцсети.
В ответ на комментарий одного из пользователей он отметил, что Twitter действительно является коллективным разумом человечества или как минимум одним из таковых.
В среду Илон Маск заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в мире.
Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.