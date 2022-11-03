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Маск планирует сократить половину рабочих мест в Twitter, сообщили СМИ
Маск планирует сократить половину рабочих мест в Twitter, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Маск планирует сократить половину рабочих мест в Twitter, сообщили СМИ
Новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании в попытке снизить расходы после ее покупки, передает агентство... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T03:58
2022-11-03T03:58
2022-11-03T03:58
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параг агравал
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании в попытке снизить расходы после ее покупки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, технологии, илон маск, параг агравал, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
Маск планирует сократить половину рабочих мест в Twitter, сообщили СМИ
Блумберг: Маск планирует сократить половину рабочих мест в Twitter для снижения расходов