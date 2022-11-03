https://ria.ru/20221103/turkishairlines-1828723444.html

Домой — в шлепанцах: почему зарубежные авиакомпании теряют багаж россиян

Домой — в шлепанцах: почему зарубежные авиакомпании теряют багаж россиян - РИА Новости, 03.11.2022

Домой — в шлепанцах: почему зарубежные авиакомпании теряют багаж россиян

Вот уже несколько месяцев Turkish Airlines и другие авиакомпании периодически оставляют без багажа пассажиров, возвращающихся в Москву. Причем сотрудники... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:00

2022-11-03T08:00

2022-11-03T08:09

туризм

turkish airlines

домодедово (аэропорт)

анталья (провинция)

москва

турция

внуково (аэропорт)

пассажиры

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. Вот уже несколько месяцев Turkish Airlines и другие авиакомпании периодически оставляют без багажа пассажиров, возвращающихся в Москву. Причем сотрудники "забывают" погрузить в самолет не один-два чемодана, а вещи всего рейса. В чем причина регулярных сбоев и что делать туристам в такой ситуации — в материале РИА Новости.Возвращаются пустыми"Прилетели из Антальи в Домодедово 31 октября, багаж не получили. За нами через десять минут прибыл еще один рейс — и тоже без вещей. Домой из Москвы в Киров я добиралась в шлепках — сапоги остались в чемодане. Когда все вернут — неизвестно", — рассказывает пассажирка Лариса Остин.По словам гендиректора компании MAYEL Travel Майи Котляр, в сентябре и октябре большинство бортов Turkish Airlines возвращались из Турции в Домодедово и Внуково "пустыми".Причем, как отмечает руководитель турагентства "Квинтэк" Анастасия Федорова, сотрудники не просто теряли багаж — они его в принципе не привозили.Замкнутый кругАнастасия столкнулась с этой ситуацией тоже в последний день октября. "Пустая лента прокрутилась перед недоуменными пассажирами и остановилась, — вспоминает она. — А дальше начался настоящий ад".Более 200 человек встали в длинную очередь, чтобы написать заявление (как положено — в бумажном формате) о пропаже багажа. Покинуть аэропорт до оформления нельзя, электронные документы не принимают — нет такой опции."Нам, можно сказать, повезло: мы были в начале очереди и простояли "всего" пять с половиной часов, — объясняет Анастасия. — Страшно думать об остальных. Зачем так издеваться? Почему мы не можем уехать и дома спокойно подать обращение онлайн, прикрепив к нему сканы бирок?"По словам еще одной пассажирки Turkish Airlines Светланы Марковой, чтобы оформить одного человека, операторам требуется 15-20 минут. Когда несколько рейсов друг за другом прилетают пустыми, ждать своей очереди приходится по восемь-десять часов.Из-за убитого времени пассажиры не успевают на стыковки, вынуждены менять билеты. Потерянный багаж тоже не удается получить быстро.В воздушной гавани тоже не берут на себя ответственность за потерянные вещи. "Причину неприбытия багажа необходимо уточнять у авиаперевозчиков", — сообщают в пресс-службе Домодедово. Получается замкнутый круг."Мы ждали восемь дней, — рассказывает Светлана Маркова. — Нам никто не звонил, все узнавали сами. Багаж прибыл в Москву, а потом к нам в Череповец, и мы ездили за ним своим ходом".Лето потерянных чемодановПроблемы с багажом в этом году начались не только у Turkish Airlines, но и у других зарубежных перевозчиков.По данным The Independent, весной и летом спрос превысил предложение. Границы открылись, туристы начали массово скупать билеты. Авиакомпании и аэропорты не были готовы к такому ажиотажу. Ведь за время пандемии они уволили значительную часть сотрудников и обслуживать резко возросшее число пассажиров стало практически некому.Согласно статистике, которую приводит The Guardian, минимум шесть сумок на 1000 потеряли авиакомпании США. Вещи возвращались к владельцам небыстро: семья из Орландо, историю которой рассказывает издание, ждала четыре чемодана 63 дня. А ведущий австралийский перевозчик Qantas оставлял без багажа каждого десятого пассажира в региональном хабе Сиднея.Число путешественников, столкнувшихся с такой ситуацией, в этом году выросло на 30 процентов по сравнению с 2019-м, отмечается в исследовании испанской страховой компании Mapfre. Многие СМИ даже окрестили прошедший сезон "летом потерянных чемоданов".Не хватает рук"Турция взяла на себя большие обязательства по перевозке в Россию — около 500 рейсов в неделю, 40-50 процентов из которых выполняют Turkish Airlines. Но при этом с окончанием летнего сезона авиакомпании и аэропорты по регламенту увольняют сотрудников или отправляют в неоплачиваемый отпуск. Персонал сейчас просто не справляется — они же вручную чемоданы грузят", — называет Майя Котляр основную причину массового сбоя.По словам одного из пассажиров, который увидел свои вещи только через десять дней после рейса, есть еще один сопутствующий фактор."В Домодедово мне объяснили, что ежедневно службы получают чуть ли не по 600 заявлений о пропаже. Аэропорт не может оперативно обрабатывать потоки не доставленного вовремя багажа. Он свален в одну кучу — и с каждым днем она растет. Сотрудники рандомно достают оттуда чемоданы на оформление и отправку", — рассказал он на условиях анонимности.Что там вместо чемодановЕсть и другие, неофициальные, версии. "У меня нет подтверждения, но, по некоторым источникам, эти рейсы используют как грузопассажирские", — говорит Майя Котляр.Одна из пассажирок вспомнила, что наблюдала в иллюминатор, как из самолета достают "что-то в металлических ящиках". А другая в шутку предположила, что вместо багажа туристов грузят турецкие мандарины.На запрос РИА Новости в Turkish Airlines не ответили. Но во Внуково озвучили официальное объяснение от перевозчика.Лететь или нетПо словам Майи Котляр, в последние пару недель ситуация более-менее нормализовалась: все больше рейсов Turkish Airlines прилетают с вещами туристов, а службы аэропортов своевременно выдают багаж.В воздушных гаванях стараются минимизировать "сбойные ситуации" и сократить время на составление и прием претензий от пассажиров.Во Внуково, например, увеличивают число штатных сотрудников, в том числе за счет привлечения к работе в выходные, заранее готовят бланки заявлений и доверенности на доставку багажа, устанавливают дополнительную оргтехнику для подготовки копий документов, говорят в пресс-службе.Тем, кто все же остался после рейса без вещей, Анастасия Федорова рекомендует сразу обращаться на стойку розыска, чтобы по возможности быть первыми в огромной очереди.В службе розыска багажа международных воздушных линий, помимо самого заявления, надо оформить пассажирскую таможенную декларацию и при необходимости — доверенность на доставку."После досыла багажа в аэропорт сотрудники группы розыска и претензионной работы проинформируют о возможности личного получения вещей либо о передаче их в транспортную компанию или отправке ближайшими рейсами по месту нахождения пассажира", — уточняют в пресс-службе Внуково.Тем, кто переживает за свои вещи, Майя Котляр советует сменить авиакомпанию. Тем более что перелет в Турцию на перевозчиках-конкурентах стоит даже дешевле.

https://ria.ru/20221024/turtsiya-1826218560.html

https://ria.ru/20220722/aeroportyevropy-1803967881.html

https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

turkish airlines, домодедово (аэропорт), анталья (провинция), москва, турция, внуково (аэропорт), пассажиры, туризм, туристы, авиакомпании, россия, актуальное - туризм