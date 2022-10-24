https://ria.ru/20221024/turtsiya-1826218560.html
Пассажиры Turkish Airlines уже несколько дней прилетают в Москву без багажа
Пассажиры Turkish Airlines уже несколько дней прилетают в Москву без багажа - РИА Новости, 24.10.2022
Пассажиры Turkish Airlines уже несколько дней прилетают в Москву без багажа
В Москве приземлился очередной самолет Turkish Airlines, пассажирам которого не выдали багаж, сообщает Tourdom. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:35
2022-10-24T12:35
2022-10-24T12:35
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Москве приземлился очередной самолет Turkish Airlines, пассажирам которого не выдали багаж, сообщает Tourdom.Пассажиры рейса TK 3150, который сегодня ночью прилетел из Антальи в российскую столицу, не смогли получить чемоданы. По словам очевидцев, туристы стоят в многочасовой очереди в аэропорту Домодедово, чтобы написать заявление на поиск вещей."Дозвонились до представителя авиакомпании, он ответил, что не в курсе", — рассказала изданию одна из пассажирок. Сотрудник перевозчика посоветовал "связываться с туроператором, чтобы они решали эти проблемы непосредственно в Турции, и положил трубку", добавила она.По словам путешественницы, с разницей в полчаса прилетели еще два рейса турецкой авиакомпании. Они тоже не привезли багаж. Не менее 600 пассажиров стоят в очереди в аэропорту с трех часов ночи.Судя по информации на онлайн-табло Домодедово, без чемоданов прибыли рейсы TK 3146 и TK 3150. Пресс-служба аэропорта сообщила, что Домодедово работает в штатном режиме. "Причину необходимо уточнять у перевозчика. В зоне оформления багажа сотрудники воздушной гавани ведут работу с пассажирами: консультируют о порядке отслеживания прибытия и получения чемоданов в аэропорту, оформляют все необходимые документы для их доставки по месту пребывания", — сказали в пресс-службе.Проблемы у пассажиров Turkish Airlines начались еще пару недель назад. 14 октября туристы трех рейсов тоже не смогли получить свой багаж. Тогда путешественникам пришлось простоять в очереди на заполнение заявления более десяти часов.Еще один инцидент произошел накануне. Многим туристам обещали предоставить информацию о потерянных вещах в течение одного-двух дней. При этом путешественники положили верхнюю одежду в багаж, а по прилете в холодную Москву вынуждены были мерзнуть без курток и пальто.
https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, анталья (провинция), турция, turkish airlines, домодедово (аэропорт)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Анталья (провинция), Турция, Turkish Airlines, Домодедово (аэропорт)
Пассажиры Turkish Airlines уже несколько дней прилетают в Москву без багажа
Пассажиры Turkish Airlines прилетают в Москву без багажа и тратят часы на его поиск
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
В Москве приземлился очередной самолет Turkish Airlines, пассажирам которого не выдали багаж, сообщает
Tourdom.
Пассажиры рейса TK 3150, который сегодня ночью прилетел из Антальи
в российскую столицу, не смогли получить чемоданы. По словам очевидцев, туристы стоят в многочасовой очереди в аэропорту Домодедово
, чтобы написать заявление на поиск вещей.
"Дозвонились до представителя авиакомпании, он ответил, что не в курсе", — рассказала изданию одна из пассажирок. Сотрудник перевозчика посоветовал "связываться с туроператором, чтобы они решали эти проблемы непосредственно в Турции
, и положил трубку", добавила она.
По словам путешественницы, с разницей в полчаса прилетели еще два рейса турецкой авиакомпании. Они тоже не привезли багаж. Не менее 600 пассажиров стоят в очереди в аэропорту с трех часов ночи.
Судя по информации на онлайн-табло Домодедово, без чемоданов прибыли рейсы TK 3146 и TK 3150. Пресс-служба аэропорта сообщила, что Домодедово работает в штатном режиме.
"Причину необходимо уточнять у перевозчика. В зоне оформления багажа сотрудники воздушной гавани ведут работу с пассажирами: консультируют о порядке отслеживания прибытия и получения чемоданов в аэропорту, оформляют все необходимые документы для их доставки по месту пребывания", — сказали в пресс-службе.
Проблемы у пассажиров Turkish Airlines начались еще пару недель назад. 14 октября туристы трех рейсов тоже не смогли получить свой багаж. Тогда путешественникам пришлось простоять в очереди на заполнение заявления более десяти часов.
Еще один инцидент произошел накануне. Многим туристам обещали предоставить информацию о потерянных вещах в течение одного-двух дней. При этом путешественники положили верхнюю одежду в багаж, а по прилете в холодную Москву вынуждены были мерзнуть без курток и пальто.