https://ria.ru/20221024/turtsiya-1826218560.html

Пассажиры Turkish Airlines уже несколько дней прилетают в Москву без багажа

Пассажиры Turkish Airlines уже несколько дней прилетают в Москву без багажа - РИА Новости, 24.10.2022

Пассажиры Turkish Airlines уже несколько дней прилетают в Москву без багажа

В Москве приземлился очередной самолет Turkish Airlines, пассажирам которого не выдали багаж, сообщает Tourdom. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:35

2022-10-24T12:35

2022-10-24T12:35

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Москве приземлился очередной самолет Turkish Airlines, пассажирам которого не выдали багаж, сообщает Tourdom.Пассажиры рейса TK 3150, который сегодня ночью прилетел из Антальи в российскую столицу, не смогли получить чемоданы. По словам очевидцев, туристы стоят в многочасовой очереди в аэропорту Домодедово, чтобы написать заявление на поиск вещей."Дозвонились до представителя авиакомпании, он ответил, что не в курсе", — рассказала изданию одна из пассажирок. Сотрудник перевозчика посоветовал "связываться с туроператором, чтобы они решали эти проблемы непосредственно в Турции, и положил трубку", добавила она.По словам путешественницы, с разницей в полчаса прилетели еще два рейса турецкой авиакомпании. Они тоже не привезли багаж. Не менее 600 пассажиров стоят в очереди в аэропорту с трех часов ночи.Судя по информации на онлайн-табло Домодедово, без чемоданов прибыли рейсы TK 3146 и TK 3150. Пресс-служба аэропорта сообщила, что Домодедово работает в штатном режиме. "Причину необходимо уточнять у перевозчика. В зоне оформления багажа сотрудники воздушной гавани ведут работу с пассажирами: консультируют о порядке отслеживания прибытия и получения чемоданов в аэропорту, оформляют все необходимые документы для их доставки по месту пребывания", — сказали в пресс-службе.Проблемы у пассажиров Turkish Airlines начались еще пару недель назад. 14 октября туристы трех рейсов тоже не смогли получить свой багаж. Тогда путешественникам пришлось простоять в очереди на заполнение заявления более десяти часов.Еще один инцидент произошел накануне. Многим туристам обещали предоставить информацию о потерянных вещах в течение одного-двух дней. При этом путешественники положили верхнюю одежду в багаж, а по прилете в холодную Москву вынуждены были мерзнуть без курток и пальто.

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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