https://ria.ru/20221103/stavropole-1828777730.html

В Ставропольском крае оценили результаты курортного сбора

В Ставропольском крае оценили результаты курортного сбора - РИА Новости, 03.11.2022

В Ставропольском крае оценили результаты курортного сбора

Общая сумма собранного властями Ставропольского края курортного сбора за все время его действия с 2018 года составила 1,1 миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:19

2022-11-03T13:19

2022-11-03T13:21

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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Общая сумма собранного властями Ставропольского края курортного сбора за все время его действия с 2018 года составила 1,1 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."За время эксперимента во всех регионах, где работал курортный сбор, поступления от него составили 2,1 миллиарда рублей. Из этой суммы на Ставрополье приходится 1,1 миллиарда. Притом, что турпоток в нашем крае многократно ниже, чем, например, на морских курортах", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.Он отметил, что для региона курортный сбор оказался эффективным инструментом. "С его помощью реализовано более 70 проектов по обновлению и строительству объектов курортной инфраструктуры. Вход в лечебный парк в Ессентуках, парк "Цветник" в Пятигорске, Нижняя каскадная лестница в Железноводске, Мемориальный комплекс "Журавли" в Кисловодске и это не полный перечень", – пояснил губернатор.По его словам, краевые власти намерены продолжить благоустройство объектов инфраструктуры и принять активное участие в разработке нового законопроекта о курортном сборе.Закон о курортном сборе был принят в 2017 году, само взимание стартовало в 2018 году. Специальный налог для туристов вводится на территории трех регионов России – в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер взноса определяют местные власти. Средства направляются исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры субъекта.Во вторник президент России Владимир Путин поручил правительству с учетом результатов эксперимента внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор.

https://ria.ru/20221010/sbor-1822297532.html

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Лана Баева

туризм, ставропольский край, ессентуки, новости - туризм, туристы, курортный сбор, куда поехать