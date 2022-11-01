https://ria.ru/20221101/sbor-1828500549.html

Путин поручил внести в ГД проект о праве субъектов вводить курортный сбор

Путин поручил внести в ГД проект о праве субъектов вводить курортный сбор - РИА Новости, 01.11.2022

Путин поручил внести в ГД проект о праве субъектов вводить курортный сбор

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор, соответствующее поручение... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:33

2022-11-01T19:33

2022-11-01T19:33

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных субъектах Российской Федерации курортного сбора разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего предоставление субъектам Российской Федерации права введения курортного сбора, средства от которого будут использоваться в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года.

https://ria.ru/20221101/puteshestviya-1828323010.html

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