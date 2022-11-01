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Путин поручил внести в ГД проект о праве субъектов вводить курортный сбор - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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Путин поручил внести в ГД проект о праве субъектов вводить курортный сбор
Путин поручил внести в ГД проект о праве субъектов вводить курортный сбор - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил внести в ГД проект о праве субъектов вводить курортный сбор
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор, соответствующее поручение... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:33
2022-11-01T19:33
туризм
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владимир путин
госдума рф
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных субъектах Российской Федерации курортного сбора разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего предоставление субъектам Российской Федерации права введения курортного сбора, средства от которого будут использоваться в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года.
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россия, владимир путин, госдума рф, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Туризм, Новости - Туризм
19:33 01.11.2022
 
Путин поручил внести в ГД проект о праве субъектов вводить курортный сбор

Путин поручил правительству внести в ГД проект о праве субъектов вводить курортный сбор

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных субъектах Российской Федерации курортного сбора разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего предоставление субъектам Российской Федерации права введения курортного сбора, средства от которого будут использоваться в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года.
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