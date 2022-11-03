https://ria.ru/20221103/starliner-1829092695.html

Первый пилотируемый полет Starliner на МКС состоится не раньше апреля 2023

Первый пилотируемый полет Starliner на МКС состоится не раньше апреля 2023 - РИА Новости, 03.11.2022

Первый пилотируемый полет Starliner на МКС состоится не раньше апреля 2023

Первый пилотируемый полет корабля Starliner на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше апреля 2023 года, сообщила компания Boeing в четверг. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:54

2022-11-03T18:54

2022-11-03T18:54

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наса

международная космическая станция (мкс)

starliner

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Первый пилотируемый полет корабля Starliner на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше апреля 2023 года, сообщила компания Boeing в четверг."Пилотируемый испытательный полет корабля CST-100 Starliner компании Boeing планируется на апрель 2023 года", - сообщила компания на своем сайте. Уточнение, по данным Boeing, объясняется выбором "оптимального" времени в расписании Международной космической станции с учетом всех прибывающих на станцию кораблей.Заместитель руководителя программы Starliner в Boeing Марк Наппи заявил, что в компании "понимают, что их заказчик (НАСА - ред.) должен учитывать потребности МКС при выборе времени сертификационного полета второй транспортной системы (по доставке экипажа на МКС - ред.)". Подготовка к будущему старту, в том числе обучение экипажа продолжается в соответствии с новым графиком, сообщили в компании.Ранее в Boeing заявляли, что надеются осуществить первый пилотируемый полет до конца текущего года, затем сроки были уточнены до февраля 2023.Starliner к настоящему времени совершил два беспилотных рейса, первый из которых завершился без стыковки с МКС и был признан неудачным несмотря на то, что корабль благополучно вернулся на Землю. Второй беспилотный рейс на МКС состоялся в августе, кораблю удалось состыковаться со станцией, он провел на орбите неделю и вернулся на Землю.Корабль Starliner создается компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года. Ранее НАСА объявило, что в экипаж испытательного полета войдут астронавты Бэрри Уилмор и Суни Уильямс.

https://ria.ru/20221012/luna-1823510991.html

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космос - риа наука, земля, наса, международная космическая станция (мкс), starliner