Первый пилотируемый полет Starliner на МКС состоится не раньше апреля 2023
Boeing: первый пилотируемый полет Starliner на МКС состоится не раньше апреля 2023 года
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Первый пилотируемый полет корабля Starliner на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше апреля 2023 года, сообщила компания Boeing в четверг.
"Пилотируемый испытательный полет корабля CST-100 Starliner компании Boeing планируется на апрель 2023 года", - сообщила компания на своем сайте. Уточнение, по данным Boeing, объясняется выбором "оптимального" времени в расписании Международной космической станции с учетом всех прибывающих на станцию кораблей.
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Заместитель руководителя программы Starliner в Boeing Марк Наппи заявил, что в компании "понимают, что их заказчик (НАСА - ред.) должен учитывать потребности МКС при выборе времени сертификационного полета второй транспортной системы (по доставке экипажа на МКС - ред.)". Подготовка к будущему старту, в том числе обучение экипажа продолжается в соответствии с новым графиком, сообщили в компании.
Ранее в Boeing заявляли, что надеются осуществить первый пилотируемый полет до конца текущего года, затем сроки были уточнены до февраля 2023.
Starliner к настоящему времени совершил два беспилотных рейса, первый из которых завершился без стыковки с МКС и был признан неудачным несмотря на то, что корабль благополучно вернулся на Землю. Второй беспилотный рейс на МКС состоялся в августе, кораблю удалось состыковаться со станцией, он провел на орбите неделю и вернулся на Землю.
Корабль Starliner создается компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года. Ранее НАСА объявило, что в экипаж испытательного полета войдут астронавты Бэрри Уилмор и Суни Уильямс.