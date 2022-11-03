https://ria.ru/20221103/sotrudnichestvo-1829000098.html
Ленобласть и РАО договорились о сотрудничестве
Ленобласть и РАО договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.11.2022
Ленобласть и РАО договорились о сотрудничестве
Ленинградская область и Российская академия образования (РАО) объединят усилия для развития науки и повышения конкурентоспособности регионального образования,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:07
2022-11-03T15:07
2022-11-03T15:07
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
ольга васильева
российская академия образования
общество
образование
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Ленинградская область и Российская академия образования (РАО) объединят усилия для развития науки и повышения конкурентоспособности регионального образования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, соглашение о сотрудничестве в сфере образования подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева. Документ предусматривает взаимодействие при реализации государственной политики в сфере образования, совместную разработку, апробацию и внедрение новых методик и образовательных технологий, средств обучения и воспитания для решения ключевых задач развития сфере образования и науки региона."Ленинградская область и Российская академия образования сотрудничают уже не первый год. Сегодня мы подписали новое соглашение — более серьезное и широкое: начиная от дошкольной программы и заканчивая высшей школой, подготовкой профессиональных учителей, внедрением профессиональных команд педагогов и их сопровождением в период становления", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Он уточнил, что основа сотрудничества региона с РАО — помощь педагогам, кто приходит в систему образования Ленинградской области — детский сад, школу, училище, техникум, высшее учебное заведение — состояться, как профессионалам. "Нам также необходимо провести аудит системы подготовки учителей в Ленинградской области. Прежде всего, мы говорим про университет им. А.С. Пушкина. Те программы, которые еще десять лет назад считались очень эффективными, сегодня в какой-то части уже не работают. Не случайно в Ленинградской области появляются инженерные классы, углубленное изучение предметов, связанных с цифровыми технологиями, и многое другое. Мы рассчитываем, что Российская академия образования нам будет помогать — с одной стороны дать детям Ленинградской области качественное образование, а с другой стороны — иметь гарантии, что у нас будут профессиональные педагоги", ― сказал Дрозденко.
https://ria.ru/20220228/lenoblast-1775523991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, ольга васильева, российская академия образования, общество, образование, образование - общество
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Ольга Васильева, Российская академия образования, Общество, Образование, Образование - Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Ленинградская область и Российская академия образования (РАО) объединят усилия для развития науки и повышения конкурентоспособности регионального образования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соглашение о сотрудничестве в сфере образования подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и президент Российской академии образования
, академик РАО Ольга Васильева
. Документ предусматривает взаимодействие при реализации государственной политики в сфере образования, совместную разработку, апробацию и внедрение новых методик и образовательных технологий, средств обучения и воспитания для решения ключевых задач развития сфере образования и науки региона.
"Ленинградская область и Российская академия образования сотрудничают уже не первый год. Сегодня мы подписали новое соглашение — более серьезное и широкое: начиная от дошкольной программы и заканчивая высшей школой, подготовкой профессиональных учителей, внедрением профессиональных команд педагогов и их сопровождением в период становления", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он уточнил, что основа сотрудничества региона с РАО — помощь педагогам, кто приходит в систему образования Ленинградской области — детский сад, школу, училище, техникум, высшее учебное заведение — состояться, как профессионалам.
"Нам также необходимо провести аудит системы подготовки учителей в Ленинградской области. Прежде всего, мы говорим про университет им. А.С. Пушкина. Те программы, которые еще десять лет назад считались очень эффективными, сегодня в какой-то части уже не работают. Не случайно в Ленинградской области появляются инженерные классы, углубленное изучение предметов, связанных с цифровыми технологиями, и многое другое. Мы рассчитываем, что Российская академия образования нам будет помогать — с одной стороны дать детям Ленинградской области качественное образование, а с другой стороны — иметь гарантии, что у нас будут профессиональные педагоги", ― сказал Дрозденко.