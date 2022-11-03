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Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с "Северными потоками" - РИА Новости, 03.11.2022
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Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с "Северными потоками"
Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с "Северными потоками" - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с "Северными потоками"
Переписка между экс-премьером Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном подтверждает причастность британских ВМС к подрыву "Северных... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:21
2022-11-03T10:20
в мире
авария на "северных потоках"
лиз трасс
великобритания
николай патрушев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Переписка между экс-премьером Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном подтверждает причастность британских ВМС к подрыву "Северных потоков", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.По словам Патрушева, основным выгодополучателем от теракта на газопроводах стали США, а британские ВМС, по информации Минобороны России, приняли участие в планировании и исполнении.О том, что Трасс через минуту после взрыва на "Северном потоке" написала Блинкену сообщение с текстом "все сделано", сообщил в Twitter IT-предприниматель Ким Дотком. Именно так "русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы", пояснил он. Дотком подчеркнул, что речь идет не о том телефоне Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. Источники своей информации он не раскрыл.Немецко-финский предприниматель Ким Дотком — основатель файлообменников Megaupload и Mega. Сейчас он проживает в Новой Зеландии. ФБР обвиняет его в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют от Новой Зеландии выдачи Доткома, который выступает против этого в суде.
https://ria.ru/20221101/trass-1828353590.html
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в мире, авария на "северных потоках", лиз трасс, великобритания, николай патрушев
В мире, Авария на "Северных потоках", Лиз Трасс, Великобритания, Николай Патрушев
09:21 03.11.2022 (обновлено: 10:20 03.11.2022)
 
Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с "Северными потоками"

Патрушев: сообщение Трасс говорит о причастности Британии к ЧП с "Северными потоками"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Переписка между экс-премьером Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном подтверждает причастность британских ВМС к подрыву "Северных потоков", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Нельзя не обратить внимание на СМС-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс через минуту после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что "все сделано", — заявил он на совещании секретарей совбезов стран СНГ.

По словам Патрушева, основным выгодополучателем от теракта на газопроводах стали США, а британские ВМС, по информации Минобороны России, приняли участие в планировании и исполнении.
О том, что Трасс через минуту после взрыва на "Северном потоке" написала Блинкену сообщение с текстом "все сделано", сообщил в Twitter IT-предприниматель Ким Дотком. Именно так "русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы", пояснил он. Дотком подчеркнул, что речь идет не о том телефоне Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. Источники своей информации он не раскрыл.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком — основатель файлообменников Megaupload и Mega. Сейчас он проживает в Новой Зеландии. ФБР обвиняет его в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют от Новой Зеландии выдачи Доткома, который выступает против этого в суде.
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В миреАвария на "Северных потоках"Лиз ТрассВеликобританияНиколай Патрушев
 
 
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