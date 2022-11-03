https://ria.ru/20221103/soobschenie-1828860674.html

Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с "Северными потоками"

Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с "Северными потоками" - РИА Новости, 03.11.2022

Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с "Северными потоками"

Переписка между экс-премьером Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном подтверждает причастность британских ВМС к подрыву "Северных... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:21

2022-11-03T09:21

2022-11-03T10:20

в мире

авария на "северных потоках"

лиз трасс

великобритания

николай патрушев

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Переписка между экс-премьером Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном подтверждает причастность британских ВМС к подрыву "Северных потоков", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.По словам Патрушева, основным выгодополучателем от теракта на газопроводах стали США, а британские ВМС, по информации Минобороны России, приняли участие в планировании и исполнении.О том, что Трасс через минуту после взрыва на "Северном потоке" написала Блинкену сообщение с текстом "все сделано", сообщил в Twitter IT-предприниматель Ким Дотком. Именно так "русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы", пояснил он. Дотком подчеркнул, что речь идет не о том телефоне Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. Источники своей информации он не раскрыл.Немецко-финский предприниматель Ким Дотком — основатель файлообменников Megaupload и Mega. Сейчас он проживает в Новой Зеландии. ФБР обвиняет его в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют от Новой Зеландии выдачи Доткома, который выступает против этого в суде.

https://ria.ru/20221101/trass-1828353590.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

в мире, авария на "северных потоках", лиз трасс, великобритания, николай патрушев