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Сенатор Клишас высказался против возвращения двухлетней срочной службы - РИА Новости, 03.11.2022
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Сенатор Клишас высказался против возвращения двухлетней срочной службы
Сенатор Клишас высказался против возвращения двухлетней срочной службы - РИА Новости, 03.11.2022
Сенатор Клишас высказался против возвращения двухлетней срочной службы
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас усомнился в необходимости увеличить срок срочной службы до двух лет... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:52
2022-11-03T15:52
безопасность
россия
совет федерации рф
андрей клишас
вооруженные силы рф
виктор бондарев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас усомнился в необходимости увеличить срок срочной службы до двух лет для повышения боеспособности армии.Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что комитет проведет консультации с силовыми ведомствами по возвращению к двухлетнему сроку службы по призыву. В Кремле заявили, что у них нет позиции на счет этого, все зависит от рекомендаций министерства обороны РФ, а от ведомства никаких заявлений по данному поводу не было."Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии", - написал Клишас в своём Telegram-канале. Он отметил, что современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников.Вместе с тем, Клишас считает, что консультации в парламенте с представителями Минобороны по этому вопросу все же нужны. "Принимать решение военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения", - полагает сенатор.
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безопасность, россия, совет федерации рф, андрей клишас, вооруженные силы рф, виктор бондарев
Безопасность, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Вооруженные силы РФ, Виктор Бондарев
15:52 03.11.2022
 
Сенатор Клишас высказался против возвращения двухлетней срочной службы

Сенатор Клишас усомнился, что двухлетняя срочная служба повысит боеспособность армии

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас усомнился в необходимости увеличить срок срочной службы до двух лет для повышения боеспособности армии.
Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что комитет проведет консультации с силовыми ведомствами по возвращению к двухлетнему сроку службы по призыву. В Кремле заявили, что у них нет позиции на счет этого, все зависит от рекомендаций министерства обороны РФ, а от ведомства никаких заявлений по данному поводу не было.
"Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии", - написал Клишас в своём Telegram-канале. Он отметил, что современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников.
Вместе с тем, Клишас считает, что консультации в парламенте с представителями Минобороны по этому вопросу все же нужны. "Принимать решение военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения", - полагает сенатор.
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БезопасностьРоссияСовет Федерации РФАндрей КлишасВооруженные силы РФВиктор Бондарев
 
 
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