https://ria.ru/20221103/sluzhba-1829015788.html

Сенатор Клишас высказался против возвращения двухлетней срочной службы

Сенатор Клишас высказался против возвращения двухлетней срочной службы - РИА Новости, 03.11.2022

Сенатор Клишас высказался против возвращения двухлетней срочной службы

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас усомнился в необходимости увеличить срок срочной службы до двух лет... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:52

2022-11-03T15:52

2022-11-03T15:52

безопасность

россия

совет федерации рф

андрей клишас

вооруженные силы рф

виктор бондарев

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас усомнился в необходимости увеличить срок срочной службы до двух лет для повышения боеспособности армии.Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что комитет проведет консультации с силовыми ведомствами по возвращению к двухлетнему сроку службы по призыву. В Кремле заявили, что у них нет позиции на счет этого, все зависит от рекомендаций министерства обороны РФ, а от ведомства никаких заявлений по данному поводу не было."Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии", - написал Клишас в своём Telegram-канале. Он отметил, что современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников.Вместе с тем, Клишас считает, что консультации в парламенте с представителями Минобороны по этому вопросу все же нужны. "Принимать решение военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения", - полагает сенатор.

https://ria.ru/20221101/prizyv-1828291620.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, совет федерации рф, андрей клишас, вооруженные силы рф, виктор бондарев