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Увеличение срока срочной службы зависит от Минобороны, заявил Песков - РИА Новости, 03.11.2022
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Увеличение срока срочной службы зависит от Минобороны, заявил Песков
Увеличение срока срочной службы зависит от Минобороны, заявил Песков - РИА Новости, 03.11.2022
Увеличение срока срочной службы зависит от Минобороны, заявил Песков
Кремль не имеет никакой позиции насчет увеличения срока службы в армии по призыву до двух лет, все зависит от рекомендаций министерства обороны РФ, от него... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:02
2022-11-03T13:45
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
министерство обороны рф (минобороны рф)
виктор бондарев
совет федерации рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не имеет никакой позиции насчет увеличения срока службы в армии по призыву до двух лет, все зависит от рекомендаций министерства обороны РФ, от него никаких заявлений на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистами в четверг."Согласитесь, что здесь все-таки решающий голос за министерством обороны РФ. Все зависит именно от позиции министерства обороны, от запросов министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали", - сказал Песков."Мы видим заявления, читаем, но здесь никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется", - подчеркнул Песков.Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву, комитет проведет консультации с силовыми ведомствами.
https://ria.ru/20221102/nato-1828622432.html
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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), министерство обороны рф (минобороны рф), виктор бондарев, совет федерации рф, здоровье - общество
Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Здоровье - Общество
13:02 03.11.2022 (обновлено: 13:45 03.11.2022)
 
Увеличение срока срочной службы зависит от Минобороны, заявил Песков

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают увеличение срока срочной службы в армии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкОформление военных билетов
Оформление военных билетов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не имеет никакой позиции насчет увеличения срока службы в армии по призыву до двух лет, все зависит от рекомендаций министерства обороны РФ, от него никаких заявлений на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистами в четверг.
"Согласитесь, что здесь все-таки решающий голос за министерством обороны РФ. Все зависит именно от позиции министерства обороны, от запросов министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали", - сказал Песков.
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"Мы видим заявления, читаем, но здесь никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется", - подчеркнул Песков.
Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву, комитет проведет консультации с силовыми ведомствами.
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РоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Виктор БондаревСовет Федерации РФЗдоровье - Общество
 
 
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