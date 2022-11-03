https://ria.ru/20221103/sluzhba-1828938997.html

Увеличение срока срочной службы зависит от Минобороны, заявил Песков

Увеличение срока срочной службы зависит от Минобороны, заявил Песков - РИА Новости, 03.11.2022

Увеличение срока срочной службы зависит от Минобороны, заявил Песков

Кремль не имеет никакой позиции насчет увеличения срока службы в армии по призыву до двух лет, все зависит от рекомендаций министерства обороны РФ, от него... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:02

2022-11-03T13:02

2022-11-03T13:45

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

министерство обороны рф (минобороны рф)

виктор бондарев

совет федерации рф

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не имеет никакой позиции насчет увеличения срока службы в армии по призыву до двух лет, все зависит от рекомендаций министерства обороны РФ, от него никаких заявлений на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистами в четверг."Согласитесь, что здесь все-таки решающий голос за министерством обороны РФ. Все зависит именно от позиции министерства обороны, от запросов министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали", - сказал Песков."Мы видим заявления, читаем, но здесь никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется", - подчеркнул Песков.Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву, комитет проведет консультации с силовыми ведомствами.

https://ria.ru/20221102/nato-1828622432.html

https://ria.ru/20221103/oruzhie-1828944974.html

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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), министерство обороны рф (минобороны рф), виктор бондарев, совет федерации рф, здоровье - общество