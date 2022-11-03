https://ria.ru/20221103/sholts-1828894580.html

Пользователи Twitter дали Шольцу неожиданный совет насчет Путина

Пользователи Twitter дали Шольцу неожиданный совет насчет Путина - РИА Новости, 03.11.2022

Пользователи Twitter дали Шольцу неожиданный совет насчет Путина

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил отношение к... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:14

2022-11-03T11:14

2022-11-03T12:13

в мире

владимир путин

олаф шольц

германия

сша

россия

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. "Мы должны начать переговоры о мире или открыть дверь для мира, потому что это единственный выход из этой войны", — написал один из комментаторов. "Надеюсь, у него хватит мужества сделать то, что правильно для Германии, вместо того чтобы подчиняться приказам США! Может ли Германия освободиться от американской колонизации?" — поддержал другой."Перспектива ледяной зимы, особенно без газа, вероятно, способствовала тому, что он изменил свое мнение", — предположил третий. "Мнение Шольца буквально не имеет никакого значения. Если США захотят вести переговоры, они это сделают. Украина и Европа — колонии США", — ответил еще один пользователь."Шольц наблюдал, как лидеры вокруг него "падают" как мухи, и понял, что, да, нужно менять свою политику", — поделился мнением пятый. "Хорошие новости для мира во всем мире. Надежда состоит в том, что США не вмешаются в дипломатический и переговорный процесс", — заключили читатели. Минувшей ночью Эрдоган провел с Шольцем телефонные переговоры, по итогам которых отметил, что почувствовал у немецкого политика желание найти общий язык с Путиным. По словам турецкого президента, месяц назад позиция Шольца была совершенно другой, но теперь он говорит о важности диалога с Россией.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1828856613.html

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html

германия

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россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, олаф шольц, германия, сша, россия, реджеп тайип эрдоган