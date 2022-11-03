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Пользователи Twitter дали Шольцу неожиданный совет насчет Путина - РИА Новости, 03.11.2022
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Пользователи Twitter дали Шольцу неожиданный совет насчет Путина
Пользователи Twitter дали Шольцу неожиданный совет насчет Путина - РИА Новости, 03.11.2022
Пользователи Twitter дали Шольцу неожиданный совет насчет Путина
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил отношение к... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:14
2022-11-03T12:13
в мире
владимир путин
олаф шольц
германия
сша
россия
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. "Мы должны начать переговоры о мире или открыть дверь для мира, потому что это единственный выход из этой войны", — написал один из комментаторов. "Надеюсь, у него хватит мужества сделать то, что правильно для Германии, вместо того чтобы подчиняться приказам США! Может ли Германия освободиться от американской колонизации?" — поддержал другой."Перспектива ледяной зимы, особенно без газа, вероятно, способствовала тому, что он изменил свое мнение", — предположил третий. "Мнение Шольца буквально не имеет никакого значения. Если США захотят вести переговоры, они это сделают. Украина и Европа — колонии США", — ответил еще один пользователь."Шольц наблюдал, как лидеры вокруг него "падают" как мухи, и понял, что, да, нужно менять свою политику", — поделился мнением пятый. "Хорошие новости для мира во всем мире. Надежда состоит в том, что США не вмешаются в дипломатический и переговорный процесс", — заключили читатели. Минувшей ночью Эрдоган провел с Шольцем телефонные переговоры, по итогам которых отметил, что почувствовал у немецкого политика желание найти общий язык с Путиным. По словам турецкого президента, месяц назад позиция Шольца была совершенно другой, но теперь он говорит о важности диалога с Россией.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1828856613.html
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в мире, владимир путин, олаф шольц, германия, сша, россия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Путин, Олаф Шольц, Германия, США, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
11:14 03.11.2022 (обновлено: 12:13 03.11.2022)
 
Пользователи Twitter дали Шольцу неожиданный совет насчет Путина

Пользователи Twitter посоветовали Шольцу начать диалог с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

"Мы должны начать переговоры о мире или открыть дверь для мира, потому что это единственный выход из этой войны", — написал один из комментаторов.
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"Надеюсь, у него хватит мужества сделать то, что правильно для Германии, вместо того чтобы подчиняться приказам США! Может ли Германия освободиться от американской колонизации?" — поддержал другой.
"Перспектива ледяной зимы, особенно без газа, вероятно, способствовала тому, что он изменил свое мнение", — предположил третий.
"Мнение Шольца буквально не имеет никакого значения. Если США захотят вести переговоры, они это сделают. Украина и Европа — колонии США", — ответил еще один пользователь.
"Шольц наблюдал, как лидеры вокруг него "падают" как мухи, и понял, что, да, нужно менять свою политику", — поделился мнением пятый.
"Хорошие новости для мира во всем мире. Надежда состоит в том, что США не вмешаются в дипломатический и переговорный процесс", — заключили читатели.

Минувшей ночью Эрдоган провел с Шольцем телефонные переговоры, по итогам которых отметил, что почувствовал у немецкого политика желание найти общий язык с Путиным. По словам турецкого президента, месяц назад позиция Шольца была совершенно другой, но теперь он говорит о важности диалога с Россией.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреВладимир ПутинОлаф ШольцГерманияСШАРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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