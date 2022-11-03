Рейтинг@Mail.ru
"Пошел раскол": Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши" - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221103/sheykh-1828958587.html
"Пошел раскол": Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши"
"Пошел раскол": Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши" - РИА Новости, 03.11.2022
"Пошел раскол": Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши"
Мария Шейх раскрыла детали конфликта в коллективе "#2Маши" после начала сольной карьеры исполнительниц. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:11
2022-11-03T14:11
шоубиз
музыка
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809717259_0:135:2678:1641_1920x0_80_0_0_a9d71fe10becdbba622729308ed5d3b5.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мария Шейх раскрыла детали конфликта в коллективе "#2Маши" после начала сольной карьеры исполнительниц. Певица пояснила, что разногласия произошли еще во время первого карантина. Тогда Мария Зайцева начала сольную карьеру. По ее словам, коллега повела себя некорректно. Она предложила Шейх подписать документ на право исполнения песен коллектива сольно. Это произошло на второй день после выхода исполнительницы из реанимации. Также она сообщила, что документ существовал давно, но девушки его не подписывали. Они изначально отказались от пункта о сольном исполнении песен вне группы. Но когда Зайцева выслала Шейх договор снова, он там присутствовал. Свой отказ от подписания документов исполнительница мотивировала желанием работать в коллективе. Но после случившегося она решила первой покинуть его. Группа "#2Маши" распалась в октябре. Участницы поссорились и прекратили общение. Юридические вопросы они начали решать через специалистов. Ранее Тарасов рассказал об обиде на Бузову. Артистка отказалась от совместного сотрудничества с экс-супругом и объявила об этом публично.
https://ria.ru/20221102/nana-1828692938.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809717259_132:0:2436:1728_1920x0_80_0_0_4bd794f7016a7108e1a1df9d9bc236c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музыка, шоу-бизнес
Шоубиз, Музыка, Шоу-бизнес
14:11 03.11.2022
 
"Пошел раскол": Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши"

Мария Шейх раскрыла детали конфликта с Марией Зайцевой после ухода из группы "#2Маши"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкУчастница дуэта "#2Маши", продюсер Мария Шейх
Участница дуэта #2Маши, продюсер Мария Шейх - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мария Шейх раскрыла детали конфликта в коллективе "#2Маши" после начала сольной карьеры исполнительниц.
Певица пояснила, что разногласия произошли еще во время первого карантина. Тогда Мария Зайцева начала сольную карьеру.

"Конфликт очень давно длится, и даже не год. Для меня разлад случился на первом карантине. Что-то пошло не так. Начались сольные песни. Уже тогда люди заподозрили неладное. И не зря. Оттуда пошел раскол. Произошла череда определенных событий", – рассказала артистка в интервью на канале "Алена, блин!".

По ее словам, коллега повела себя некорректно. Она предложила Шейх подписать документ на право исполнения песен коллектива сольно. Это произошло на второй день после выхода исполнительницы из реанимации.
"Она стала писать сообщения по поводу работы, ряд условий выдвигать на второй день после реанимации. Это не шутки. И никто не приукрашивает историю, что я в реанимации. Ситуация была критическая. Я орала от боли", – поделилась певица.
Также она сообщила, что документ существовал давно, но девушки его не подписывали. Они изначально отказались от пункта о сольном исполнении песен вне группы. Но когда Зайцева выслала Шейх договор снова, он там присутствовал.
"Изначально хотели прописать документы о сотрудничестве. Что песни поются в коллективе. Его утвердили, но не подписали. Когда я попала в больницу, Маша Зайцева сама предложила подписать документ. Там вдруг оказался пункт, который изначально был убран, о том, что каждая с песнями может делать, что хочет. Хотя мы изначально в редакции его убрали и согласовали, что песни поются в коллективе. У меня не было планов расходиться", – добавила артистка.
Свой отказ от подписания документов исполнительница мотивировала желанием работать в коллективе. Но после случившегося она решила первой покинуть его.
"Я была готова работать дальше. Я придумывала песни для дуэта, а не чтобы каждый пел отдельно. Дуэта, в который я верила. Я сделала это заявление, что я выхожу. Я беру на себя эту ответственность. Мне искренне жаль. Не знаю, как такое можно было допустить", – сообщила Шейх.
Группа "#2Маши" распалась в октябре. Участницы поссорились и прекратили общение. Юридические вопросы они начали решать через специалистов.
Ранее Тарасов рассказал об обиде на Бузову. Артистка отказалась от совместного сотрудничества с экс-супругом и объявила об этом публично.
На-на - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 15:45Шоубиз
"Стала трио": группа "На-На" лишилась солиста
 
ШоубизМузыкаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала