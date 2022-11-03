https://ria.ru/20221103/sheykh-1828958587.html

"Пошел раскол": Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши"

"Пошел раскол": Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши" - РИА Новости, 03.11.2022

"Пошел раскол": Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши"

Мария Шейх раскрыла детали конфликта в коллективе "#2Маши" после начала сольной карьеры исполнительниц. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:11

2022-11-03T14:11

2022-11-03T14:11

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мария Шейх раскрыла детали конфликта в коллективе "#2Маши" после начала сольной карьеры исполнительниц. Певица пояснила, что разногласия произошли еще во время первого карантина. Тогда Мария Зайцева начала сольную карьеру. По ее словам, коллега повела себя некорректно. Она предложила Шейх подписать документ на право исполнения песен коллектива сольно. Это произошло на второй день после выхода исполнительницы из реанимации. Также она сообщила, что документ существовал давно, но девушки его не подписывали. Они изначально отказались от пункта о сольном исполнении песен вне группы. Но когда Зайцева выслала Шейх договор снова, он там присутствовал. Свой отказ от подписания документов исполнительница мотивировала желанием работать в коллективе. Но после случившегося она решила первой покинуть его. Группа "#2Маши" распалась в октябре. Участницы поссорились и прекратили общение. Юридические вопросы они начали решать через специалистов. Ранее Тарасов рассказал об обиде на Бузову. Артистка отказалась от совместного сотрудничества с экс-супругом и объявила об этом публично.

https://ria.ru/20221102/nana-1828692938.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

музыка, шоу-бизнес