"Пошел раскол": Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши"
Мария Шейх раскрыла детали конфликта с Марией Зайцевой после ухода из группы "#2Маши"
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мария Шейх раскрыла детали конфликта в коллективе "#2Маши" после начала сольной карьеры исполнительниц.
Певица пояснила, что разногласия произошли еще во время первого карантина. Тогда Мария Зайцева начала сольную карьеру.
"Конфликт очень давно длится, и даже не год. Для меня разлад случился на первом карантине. Что-то пошло не так. Начались сольные песни. Уже тогда люди заподозрили неладное. И не зря. Оттуда пошел раскол. Произошла череда определенных событий", – рассказала артистка в интервью на канале "Алена, блин!".
По ее словам, коллега повела себя некорректно. Она предложила Шейх подписать документ на право исполнения песен коллектива сольно. Это произошло на второй день после выхода исполнительницы из реанимации.
"Она стала писать сообщения по поводу работы, ряд условий выдвигать на второй день после реанимации. Это не шутки. И никто не приукрашивает историю, что я в реанимации. Ситуация была критическая. Я орала от боли", – поделилась певица.
Также она сообщила, что документ существовал давно, но девушки его не подписывали. Они изначально отказались от пункта о сольном исполнении песен вне группы. Но когда Зайцева выслала Шейх договор снова, он там присутствовал.
"Изначально хотели прописать документы о сотрудничестве. Что песни поются в коллективе. Его утвердили, но не подписали. Когда я попала в больницу, Маша Зайцева сама предложила подписать документ. Там вдруг оказался пункт, который изначально был убран, о том, что каждая с песнями может делать, что хочет. Хотя мы изначально в редакции его убрали и согласовали, что песни поются в коллективе. У меня не было планов расходиться", – добавила артистка.
Свой отказ от подписания документов исполнительница мотивировала желанием работать в коллективе. Но после случившегося она решила первой покинуть его.
"Я была готова работать дальше. Я придумывала песни для дуэта, а не чтобы каждый пел отдельно. Дуэта, в который я верила. Я сделала это заявление, что я выхожу. Я беру на себя эту ответственность. Мне искренне жаль. Не знаю, как такое можно было допустить", – сообщила Шейх.
Группа "#2Маши" распалась в октябре. Участницы поссорились и прекратили общение. Юридические вопросы они начали решать через специалистов.
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