10:14 03.11.2022 (обновлено: 12:33 03.11.2022)
НРД обратился в Совет Европы с обжалованием санкций
Национальный расчетный депозитарий обратился в Совет Европы для обжалования санкций
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Входящий в группу Московской биржи Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций, сообщается на сайте торговой площадки.
"Второго ноября 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") подал обращение в Совет ЕС в рамках административной процедуры обжалования решения о включении 3 июня 2022 года НРД в санкционные списки ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что эта работа ведется параллельно с обжалованием санкций в суде общей юрисдикции ЕС.
НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью освобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка. НРД ввел маркетинговый период по широкому спектру операций с целью обеспечения возможности разблокировок активов участников финансового рынка, уточняет пресс-служба торговой площадки.
Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
По оценке ЦБ РФ, объем принадлежащих резидентам ценных бумаг, заблокированных в НРД, составляет в эквиваленте около 6 триллионов рублей, в том числе более 5 миллионов инвесторов - физических лиц в РФ имеют на своих счетах заблокированные из-за действий недружественных стран иностранные акции на сумму более 320 миллиардов рублей.