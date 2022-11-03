https://ria.ru/20221103/sanktsii-1828873059.html

НРД обратился в Совет Европы с обжалованием санкций

НРД обратился в Совет Европы с обжалованием санкций - РИА Новости, 03.11.2022

НРД обратился в Совет Европы с обжалованием санкций

Входящий в группу Московской биржи Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций, сообщается на сайте торговой... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:14

2022-11-03T10:14

2022-11-03T12:33

экономика

московская биржа

национальный расчетный депозитарий (нрд)

совет европы

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Входящий в группу Московской биржи Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций, сообщается на сайте торговой площадки."Второго ноября 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") подал обращение в Совет ЕС в рамках административной процедуры обжалования решения о включении 3 июня 2022 года НРД в санкционные списки ЕС", - говорится в сообщении.Отмечается также, что эта работа ведется параллельно с обжалованием санкций в суде общей юрисдикции ЕС.НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью освобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка. НРД ввел маркетинговый период по широкому спектру операций с целью обеспечения возможности разблокировок активов участников финансового рынка, уточняет пресс-служба торговой площадки.Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.По оценке ЦБ РФ, объем принадлежащих резидентам ценных бумаг, заблокированных в НРД, составляет в эквиваленте около 6 триллионов рублей, в том числе более 5 миллионов инвесторов - физических лиц в РФ имеют на своих счетах заблокированные из-за действий недружественных стран иностранные акции на сумму более 320 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221103/braziliya-1828847149.html

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823796052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, московская биржа, национальный расчетный депозитарий (нрд), совет европы, санкции, санкции в отношении россии