https://ria.ru/20221103/rzhd-1829013848.html

РЖД предложили туроператорам спецтарифы на проезд по 15 маршрутам

РЖД предложили туроператорам спецтарифы на проезд по 15 маршрутам - РИА Новости, 03.11.2022

РЖД предложили туроператорам спецтарифы на проезд по 15 маршрутам

РЖД предложили туроператорам специальные тарифы на проезд по 15 маршрутам, сообщает АО "Федеральная пассажирская компания". РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:05

2022-11-03T16:05

2022-11-03T16:06

туризм

ржд

федеральная пассажирская компания

скидки

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. РЖД предложили туроператорам специальные тарифы на проезд по 15 маршрутам, сообщает АО "Федеральная пассажирская компания"."До конца текущего года туроператорам предоставлена возможность воспользоваться статичным тарифом при перевозке организованных групп пассажиров в купейных вагонах проездов, курсирующих в прямом сообщении по 15 маршрутам", — говорится в релизе.В это число вошли составы из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Воронеж, Курск, Белгород, Петрозаводск, Саранск, Пензу, Саратов, Чебоксары, Йошкар-Олу, Псков, а также из Новосибирска в Омск.Кроме того, туроператоры могут воспользоваться системой скидок (от пяти до 25 процентов) на проезд на пассажирских поездах дальнего следования в пределах страны. Сумма зависит от даты отправления и количества человек в группе.

https://ria.ru/20221014/rzhd-1824001828.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ржд, федеральная пассажирская компания, скидки, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы