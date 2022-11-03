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РЖД предложили туроператорам спецтарифы на проезд по 15 маршрутам - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
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РЖД предложили туроператорам спецтарифы на проезд по 15 маршрутам
РЖД предложили туроператорам спецтарифы на проезд по 15 маршрутам - РИА Новости, 03.11.2022
РЖД предложили туроператорам спецтарифы на проезд по 15 маршрутам
РЖД предложили туроператорам специальные тарифы на проезд по 15 маршрутам, сообщает АО "Федеральная пассажирская компания". РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:05
2022-11-03T16:06
туризм
ржд
федеральная пассажирская компания
скидки
пассажиры
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. РЖД предложили туроператорам специальные тарифы на проезд по 15 маршрутам, сообщает АО "Федеральная пассажирская компания"."До конца текущего года туроператорам предоставлена возможность воспользоваться статичным тарифом при перевозке организованных групп пассажиров в купейных вагонах проездов, курсирующих в прямом сообщении по 15 маршрутам", — говорится в релизе.В это число вошли составы из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Воронеж, Курск, Белгород, Петрозаводск, Саранск, Пензу, Саратов, Чебоксары, Йошкар-Олу, Псков, а также из Новосибирска в Омск.Кроме того, туроператоры могут воспользоваться системой скидок (от пяти до 25 процентов) на проезд на пассажирских поездах дальнего следования в пределах страны. Сумма зависит от даты отправления и количества человек в группе.
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ржд, федеральная пассажирская компания, скидки, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Скидки, пассажиры, Новости - Туризм, Туризм, туристы
16:05 03.11.2022 (обновлено: 16:06 03.11.2022)
 
РЖД предложили туроператорам спецтарифы на проезд по 15 маршрутам

РЖД предложили туроператорам специальные тарифы на проезд по 15 маршрутам по России

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкПроводницы в вагоне поезда Чита – Москва
Проводницы в вагоне поезда Чита – Москва - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. РЖД предложили туроператорам специальные тарифы на проезд по 15 маршрутам, сообщает АО "Федеральная пассажирская компания".
"До конца текущего года туроператорам предоставлена возможность воспользоваться статичным тарифом при перевозке организованных групп пассажиров в купейных вагонах проездов, курсирующих в прямом сообщении по 15 маршрутам", — говорится в релизе.
В это число вошли составы из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Воронеж, Курск, Белгород, Петрозаводск, Саранск, Пензу, Саратов, Чебоксары, Йошкар-Олу, Псков, а также из Новосибирска в Омск.
Кроме того, туроператоры могут воспользоваться системой скидок (от пяти до 25 процентов) на проезд на пассажирских поездах дальнего следования в пределах страны. Сумма зависит от даты отправления и количества человек в группе.
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