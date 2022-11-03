https://ria.ru/20221103/rossiya-1828934657.html
Турки пришли в восторг от видео Путина с солдатом
Турки пришли в восторг от видео Путина с солдатом - РИА Новости, 04.11.2022
Турки пришли в восторг от видео Путина с солдатом
Читателей турецкой газеты Haber 7 поразило видео, на котором солдат Президентского полка встречает российского лидера Владимира Путина в Кремле. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-03T12:51
2022-11-03T12:51
2022-11-04T07:51
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
политика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Читателей турецкой газеты Haber 7 поразило видео, на котором солдат Президентского полка встречает российского лидера Владимира Путина в Кремле.По мнению многих, столь усердное выполнение своих обязанностей указывает на уважительное отношение к главе государства."Отточено каждое движение, даже не верится, что это возможно! Очень красиво", — написал один из пользователей."Это великолепное здание олицетворяет мощь России. Особенно обратила внимание на солдата. Очень хорошо выглядит и, что важно, уважает своего президента", — отметила другая читательница."Идеальный прием, сразу видно — Россия", — констатировал еще один из комментаторов."Это не просто шоу, этот жест показывает нам дисциплину в России и подчеркивает уважительное отношение солдата к Путину. Видео о многом говорит", — поделился впечатлениями четвертый пользователь."Пусть другие страны берут пример с России в вопросе воспитания солдат", — подчеркнул пятый читатель.Видео снято во время официального визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. По информации издания, его просмотрело уже около 30 миллионов человек.Президентский полк — наиболее известная элитная военная часть, сформированная весной 1936 года как полк специального назначения.
https://ria.ru/20221103/kitay-1828862533.html
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владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, политика
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Политика
12:51 03.11.2022 (обновлено: 07:51 04.11.2022)
Турки пришли в восторг от видео Путина с солдатом
Читатели Haber 7 восхитились отношением солдата российского Президентского полка к Путину
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Читателей турецкой газеты Haber 7
поразило видео, на котором солдат Президентского полка встречает российского лидера Владимира Путина в Кремле.
По мнению многих, столь усердное выполнение своих обязанностей указывает на уважительное отношение к главе государства.
"Отточено каждое движение, даже не верится, что это возможно! Очень красиво", — написал один из пользователей.
"Это великолепное здание олицетворяет мощь России
. Особенно обратила внимание на солдата. Очень хорошо выглядит и, что важно, уважает своего президента", — отметила другая читательница.
"Идеальный прием, сразу видно — Россия", — констатировал еще один из комментаторов.
"Это не просто шоу, этот жест показывает нам дисциплину в России и подчеркивает уважительное отношение солдата к Путину. Видео о многом говорит", — поделился впечатлениями четвертый пользователь.
"Пусть другие страны берут пример с России в вопросе воспитания солдат", — подчеркнул пятый читатель.
Видео снято во время официального визита главы КНР Си Цзиньпина
в Россию в 2019 году. По информации издания, его просмотрело уже около 30 миллионов человек.
Президентский полк — наиболее известная элитная военная часть, сформированная весной 1936 года как полк специального назначения.