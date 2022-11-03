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В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела - РИА Новости, 03.11.2022
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В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела
В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела - РИА Новости, 03.11.2022
В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела
Работники коммунальных служб во время уборки акватории реки Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли спортивную сумку с частями тела человека,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:25
2022-11-03T12:17
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Работники коммунальных служб во время уборки акватории реки Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли спортивную сумку с частями тела человека, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ."2 ноября в Колпинском районе во время уборки акватории реки Ижора в зарослях водной растительности работниками коммунальных служб была обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела неустановленного человека", - говорится в сообщении. По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство"."Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - отмечает управление.Как сообщают СМИ, в сумке обнаружены фрагменты женских ног. По предварительным данным, женщина умерла около 9–13 дней назад.
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санкт-петербург
колпинский район
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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:25 03.11.2022 (обновлено: 12:17 03.11.2022)
 
В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела

В Петербурге в акватории Ижоры нашли спортивную сумку с фрагментами женского тела

© Фото : Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | ПитерВ Колпинском районе Санкт-Петербурга во время уборки акватории реки Ижора обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела
В Колпинском районе Санкт-Петербурга во время уборки акватории реки Ижора обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
В Колпинском районе Санкт-Петербурга во время уборки акватории реки Ижора обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Работники коммунальных служб во время уборки акватории реки Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли спортивную сумку с частями тела человека, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ.
"2 ноября в Колпинском районе во время уборки акватории реки Ижора в зарослях водной растительности работниками коммунальных служб была обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела неустановленного человека", - говорится в сообщении. По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".
"Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - отмечает управление.
Как сообщают СМИ, в сумке обнаружены фрагменты женских ног. По предварительным данным, женщина умерла около 9–13 дней назад.
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