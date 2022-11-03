https://ria.ru/20221103/raschlenenie-1828900250.html

В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела

В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела - РИА Новости, 03.11.2022

В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела

Работники коммунальных служб во время уборки акватории реки Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли спортивную сумку с частями тела человека,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:25

2022-11-03T11:25

2022-11-03T12:17

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Работники коммунальных служб во время уборки акватории реки Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли спортивную сумку с частями тела человека, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ."2 ноября в Колпинском районе во время уборки акватории реки Ижора в зарослях водной растительности работниками коммунальных служб была обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела неустановленного человека", - говорится в сообщении. По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство"."Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - отмечает управление.Как сообщают СМИ, в сумке обнаружены фрагменты женских ног. По предварительным данным, женщина умерла около 9–13 дней назад.

https://ria.ru/20220505/ubiystvo-1786941122.html

санкт-петербург

колпинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, колпинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)