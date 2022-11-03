https://ria.ru/20221103/raschlenenie-1828900250.html
В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела
В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела - РИА Новости, 03.11.2022
В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела
Работники коммунальных служб во время уборки акватории реки Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли спортивную сумку с частями тела человека,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:25
2022-11-03T11:25
2022-11-03T12:17
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828922585_0:393:960:933_1920x0_80_0_0_d98e920db6d63508adabd5b6bbd0b98e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Работники коммунальных служб во время уборки акватории реки Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли спортивную сумку с частями тела человека, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ."2 ноября в Колпинском районе во время уборки акватории реки Ижора в зарослях водной растительности работниками коммунальных служб была обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела неустановленного человека", - говорится в сообщении. По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство"."Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - отмечает управление.Как сообщают СМИ, в сумке обнаружены фрагменты женских ног. По предварительным данным, женщина умерла около 9–13 дней назад.
https://ria.ru/20220505/ubiystvo-1786941122.html
санкт-петербург
колпинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828922585_0:182:960:902_1920x0_80_0_0_a5417420b2c3d4b5e4af0c71717942bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, колпинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:25 03.11.2022 (обновлено: 12:17 03.11.2022)
В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела
В Петербурге в акватории Ижоры нашли спортивную сумку с фрагментами женского тела
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости.
Работники коммунальных служб во время уборки акватории реки Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли спортивную сумку с частями тела человека, возбуждено уголовное дело, сообщает
городское ГСУСК РФ.
"2 ноября в Колпинском районе во время уборки акватории реки Ижора в зарослях водной растительности работниками коммунальных служб была обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела неустановленного человека", - говорится в сообщении. По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".
"Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - отмечает управление.
Как сообщают СМИ, в сумке обнаружены фрагменты женских ног. По предварительным данным, женщина умерла около 9–13 дней назад.