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В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву - РИА Новости, 03.11.2022
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В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву
В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву - РИА Новости, 03.11.2022
В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву
Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву, комитет проведет консультации с... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:49
2022-11-03T13:16
совет федерации рф
россия
виктор бондарев
общество
армия
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву, комитет проведет консультации с силовыми ведомствами.Ранее в парламенте уже звучали предложения о возвращении к прежней практике, когда на срочную службу призывали на два года."Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы", - сказал Бондарев РИА Новости в четверг.По его словам, техника совершенствуется, мир движется вперед, в Вооруженные силы поступают новые системы, новые комплексы, и "за один год освоить их невозможно".Он пояснил, что пока идет обсуждение этого вопроса. "Я думаю, будем (комитет СФ) советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано", - сказал Бондарев.Он уверен - "жизнь сама подсказывает, что надо это сделать".При этом сенатор затруднился спрогнозировать сроки, когда такое решение, в случае его одобрения, может быть принято.Парламентарий также считает, что служба на кораблях Военно-морского флота также должна идти два года.Ранее призывники служили в сухопутных войсках два года, в ВМС - три года.
https://ria.ru/20220131/armiya-1770276398.html
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совет федерации рф, россия, виктор бондарев, общество, армия, безопасность
Совет Федерации РФ, Россия, Виктор Бондарев, Общество, Армия, Безопасность
11:49 03.11.2022 (обновлено: 13:16 03.11.2022)
 
В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву

Сенатор Бондарев сообщил о планах обсудить возвращение двухлетнего срока срочной службы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву, комитет проведет консультации с силовыми ведомствами.
Ранее в парламенте уже звучали предложения о возвращении к прежней практике, когда на срочную службу призывали на два года.
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"Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы", - сказал Бондарев РИА Новости в четверг.
По его словам, техника совершенствуется, мир движется вперед, в Вооруженные силы поступают новые системы, новые комплексы, и "за один год освоить их невозможно".
"Поэтому я приветствую такое предложение, думаю, это абсолютно правильно", - сказал парламентарий.
Он пояснил, что пока идет обсуждение этого вопроса. "Я думаю, будем (комитет СФ) советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано", - сказал Бондарев.
Он уверен - "жизнь сама подсказывает, что надо это сделать".
При этом сенатор затруднился спрогнозировать сроки, когда такое решение, в случае его одобрения, может быть принято.
Парламентарий также считает, что служба на кораблях Военно-морского флота также должна идти два года.
Ранее призывники служили в сухопутных войсках два года, в ВМС - три года.
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