https://ria.ru/20221103/prizyv-1828914926.html

В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву

В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву - РИА Новости, 03.11.2022

В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву, комитет проведет консультации с... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:49

2022-11-03T11:49

2022-11-03T13:16

совет федерации рф

россия

виктор бондарев

общество

армия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву, комитет проведет консультации с силовыми ведомствами.Ранее в парламенте уже звучали предложения о возвращении к прежней практике, когда на срочную службу призывали на два года."Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы", - сказал Бондарев РИА Новости в четверг.По его словам, техника совершенствуется, мир движется вперед, в Вооруженные силы поступают новые системы, новые комплексы, и "за один год освоить их невозможно".Он пояснил, что пока идет обсуждение этого вопроса. "Я думаю, будем (комитет СФ) советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано", - сказал Бондарев.Он уверен - "жизнь сама подсказывает, что надо это сделать".При этом сенатор затруднился спрогнозировать сроки, когда такое решение, в случае его одобрения, может быть принято.Парламентарий также считает, что служба на кораблях Военно-морского флота также должна идти два года.Ранее призывники служили в сухопутных войсках два года, в ВМС - три года.

https://ria.ru/20220131/armiya-1770276398.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821219153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совет федерации рф, россия, виктор бондарев, общество, армия, безопасность