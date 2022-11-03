https://ria.ru/20221103/priamure-1828876099.html

Глава Приамурья поручил привлекать бизнес для помощи семьям мобилизованных

Глава Приамурья поручил привлекать бизнес для помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022

Глава Приамурья поручил привлекать бизнес для помощи семьям мобилизованных

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил активнее привлекать малый бизнес и старшеклассников к помощи семьям мобилизованных, а также ускорить процесс... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:26

2022-11-03T10:26

2022-11-03T10:26

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

благовещенск

амурская область

частичная мобилизация в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил активнее привлекать малый бизнес и старшеклассников к помощи семьям мобилизованных, а также ускорить процесс составления социальных паспортов таких семей, сообщает правительство региона."Считаю, что для оказания помощи семьям участников СВО нужно чаще привлекать малый бизнес, волонтёров и старшеклассников - активистов. Когда школьники задействованы в такой работе, это не только дополнительная помощь людям, но и воспитательный процесс для молодежи", - приводят власти слова Орлова.Он напомнил, что в регионе действует большой набор мер финансовой поддержки, и муниципалитетам необходимо сосредоточиться на контактах с семьями мобилизованных. Нужно выявить все проблемы у родных военнослужащих. Для этого составляют социальные паспорта семей. "Эту работу нужно максимально ускорить", — сказал губернатор.По данным минсоцзащиты области, на сегодня социальные паспорта составлены на 33% всех семей мобилизованных жителей Приамурья. Выявлено 54 семьи, которые находятся в зоне риска и потенциально нуждаются в социальных услугах на дому. За четырьмя семьями, в которых есть лежачие больные, закреплены социальные работники, они окажут необходимую помощь.По данным на 1 ноября, в Благовещенске в центр помощи поступило 320 обращений горожан. Из них по 241 требовалась консультация, в остальных случаях — оказание фактической помощи. Так, троих детей перевели в детские сады ближе к дому. Маме мобилизованного горожанина после просьбы о помощи доставили три тонны угля для отопления дома.Во всех районах Амурской области для детей мобилизованных организовано бесплатное горячее питание в школах. Во многих районах области предусмотрено бесплатное посещение кружков, секций и культурных мероприятий для таких ребят.

https://ria.ru/20221026/priamure-1826804709.html

https://ria.ru/20221101/nalog-1828358173.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область, частичная мобилизация в россии