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Глава Приамурья поручил привлекать бизнес для помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221103/priamure-1828876099.html
Глава Приамурья поручил привлекать бизнес для помощи семьям мобилизованных
Глава Приамурья поручил привлекать бизнес для помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022
Глава Приамурья поручил привлекать бизнес для помощи семьям мобилизованных
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил активнее привлекать малый бизнес и старшеклассников к помощи семьям мобилизованных, а также ускорить процесс... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:26
2022-11-03T10:26
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
благовещенск
амурская область
частичная мобилизация в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил активнее привлекать малый бизнес и старшеклассников к помощи семьям мобилизованных, а также ускорить процесс составления социальных паспортов таких семей, сообщает правительство региона."Считаю, что для оказания помощи семьям участников СВО нужно чаще привлекать малый бизнес, волонтёров и старшеклассников - активистов. Когда школьники задействованы в такой работе, это не только дополнительная помощь людям, но и воспитательный процесс для молодежи", - приводят власти слова Орлова.Он напомнил, что в регионе действует большой набор мер финансовой поддержки, и муниципалитетам необходимо сосредоточиться на контактах с семьями мобилизованных. Нужно выявить все проблемы у родных военнослужащих. Для этого составляют социальные паспорта семей. "Эту работу нужно максимально ускорить", — сказал губернатор.По данным минсоцзащиты области, на сегодня социальные паспорта составлены на 33% всех семей мобилизованных жителей Приамурья. Выявлено 54 семьи, которые находятся в зоне риска и потенциально нуждаются в социальных услугах на дому. За четырьмя семьями, в которых есть лежачие больные, закреплены социальные работники, они окажут необходимую помощь.По данным на 1 ноября, в Благовещенске в центр помощи поступило 320 обращений горожан. Из них по 241 требовалась консультация, в остальных случаях — оказание фактической помощи. Так, троих детей перевели в детские сады ближе к дому. Маме мобилизованного горожанина после просьбы о помощи доставили три тонны угля для отопления дома.Во всех районах Амурской области для детей мобилизованных организовано бесплатное горячее питание в школах. Во многих районах области предусмотрено бесплатное посещение кружков, секций и культурных мероприятий для таких ребят.
https://ria.ru/20221026/priamure-1826804709.html
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общество, василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область, частичная мобилизация в россии
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Амурская область, Частичная мобилизация в России
10:26 03.11.2022
 
Глава Приамурья поручил привлекать бизнес для помощи семьям мобилизованных

Губернатор Приамурья Орлов поручил привлекать бизнес для помощи семьям мобилизованных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛюди провожают мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации
Люди провожают мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди провожают мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил активнее привлекать малый бизнес и старшеклассников к помощи семьям мобилизованных, а также ускорить процесс составления социальных паспортов таких семей, сообщает правительство региона.
"Считаю, что для оказания помощи семьям участников СВО нужно чаще привлекать малый бизнес, волонтёров и старшеклассников - активистов. Когда школьники задействованы в такой работе, это не только дополнительная помощь людям, но и воспитательный процесс для молодежи", - приводят власти слова Орлова.
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Он напомнил, что в регионе действует большой набор мер финансовой поддержки, и муниципалитетам необходимо сосредоточиться на контактах с семьями мобилизованных. Нужно выявить все проблемы у родных военнослужащих. Для этого составляют социальные паспорта семей. "Эту работу нужно максимально ускорить", — сказал губернатор.
По данным минсоцзащиты области, на сегодня социальные паспорта составлены на 33% всех семей мобилизованных жителей Приамурья. Выявлено 54 семьи, которые находятся в зоне риска и потенциально нуждаются в социальных услугах на дому. За четырьмя семьями, в которых есть лежачие больные, закреплены социальные работники, они окажут необходимую помощь.
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По данным на 1 ноября, в Благовещенске в центр помощи поступило 320 обращений горожан. Из них по 241 требовалась консультация, в остальных случаях — оказание фактической помощи. Так, троих детей перевели в детские сады ближе к дому. Маме мобилизованного горожанина после просьбы о помощи доставили три тонны угля для отопления дома.
Во всех районах Амурской области для детей мобилизованных организовано бесплатное горячее питание в школах. Во многих районах области предусмотрено бесплатное посещение кружков, секций и культурных мероприятий для таких ребят.
 
Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)БлаговещенскАмурская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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